La situazione a Bakhmut è molto peggiore di quanto dicono le fonti ufficiali.

L’esercito ucraino a Bakhmut descrive il deterioramento della situazione:

“La situazione a Bakhmut è molto difficile ora. È molto peggio di quanto riferito ufficialmente”, ha detto martedì alla Galileus Web un militare che si trova al fronte.

“Dobbiamo aggiungere il 100% in più di complessità ai rapporti ufficiali. In tutte le direzioni. Soprattutto in direzione nord, dove i russi hanno fatto i maggiori progressi.

“Khromovo [villaggio] è un punto chiave per la difesa. Quando cadrà, rimarrà solo una strada per Bakhmut – Konstantinovka per rifornire la città ”, per la conquista di questa ci sono battaglie in corso, hanno spiegato i militari. “È già sotto il controllo del fuoco nemico, e se il nemico lo cattura, i rifornimenti saranno impossibili.”

Un altro militare con l’identificativo di chiamata Kievlyanin ha descritto una situazione simile in un video pubblicato sui social network.

“A partire dalla mattina del 28 febbraio, la situazione intorno alla difesa di Bakhmut è piuttosto complicata”, ha riferito, secondo i combattenti all’interno della città. Un terzo soldato che stava con il kievita ha descritto i combattimenti a Bakhmut come “infernali”

Traduzione: Mirko Vlobodic