La Siria si scaglia contro la Francia per le dichiarazioni elettorali

La Siria respinge le affermazioni della Francia sulle elezioni presidenziali nel Paese arabo e considera il processo elettorale una questione sovrana.

Attraverso un comunicato, il ministero degli Esteri siriano ha condannato questo sabato con la massima fermezza le dichiarazioni del portavoce del ministero degli Esteri francese, in cui venerdì scorso ha ritenuto “inutili” le elezioni presidenziali nel Paese arabo .

Secondo il ministero degli Esteri siriano, le elezioni presidenziali sono un affare sovrano e lunica preoccupazione dei siriani, quindi nessun partito esterno ha il diritto di interferire.

“La Repubblica Araba Siriana considera queste dichiarazioni non necessarie, e il massiccio afflusso di siriani ai seggi elettorali di tutto il mondo, compresa Parigi (la capitale gallica), costituisce la migliore risposta a queste dichiarazioni”, si legge nel testo, citato dalle notizie ufficiali siriane. agenzia , SANA .

Il governo gallico, ha aggiunto, insieme ai paesi ostili alla Siria, dovrebbe sapere che questo tipo di politica lo rende pienamente responsabile dello spargimento di sangue dei siriani, della distruzione delle loro conquiste e dell’impedimento che cibo e medicine raggiungano il paese.

A ciò si aggiunge il sostegno fornito dalla Francia al terrorismo transfrontaliero in Siria e le misure coercitive unilaterali imposte al popolo siriano, ha lamentato.

Seggio elettorale in SIria

Ha anche affermato che gli approcci sbagliati di Parigi in Siria non potranno ostacolare il processo di consolidamento della stabilità; Inoltre, ha assicurato che la legittimità in Siria oggi è concessa solo dagli stessi siriani .

Inutile deve essere considerato il presidente Macron con i suoi atteggiamenti megalomani e neocoloniali con cui cerca di indicare la strada agli altri, hanno risposto esponenti del governo di Damasco,

Centinaia di siriani hanno partecipato ai seggi elettorali istituiti nelle ambasciate siriane in Libano, Australia, India, Cina, Russia, Spagna, Indonesia, Malesia, Iraq e Kuwait, tra gli altri paesi, per esprimere il loro voto alle elezioni. Elezioni presidenziali che si terranno nel paese levantino il 26 maggio.

La maggior parte dei siriani considera le imminenti elezioni presidenziali il più grande banco di prova per il raggiungimento di una soluzione politica dopo quasi dieci anni di guerra.

Nota: I paesi occidentali contestano la validità delle elezioni in Siria ed avrebbero preferito un governo in stile Saudita o Emirati Arabi, con un califfo possibilmente di loro fiducia. Questo era l’obiettivo che la Francia, gli USA e la Gran Bretagna perseguivano in Siria, quando inviavano tonnellate di armi ai loro mercenari, terroristi, (che denominavano “opposizione moderata”), nel disegno di rovesciare il governo di Damasco e imporre un loro protettorato sul paese. La resistenza e la caparbietà del popolo siriano non ha permesso loro di attuare questo obiettivo ed adesso “rosicano” blaterando di elezioni illegittime ed altre amenità.



Fonte: Hispan Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago