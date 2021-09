La Siria respinge un’altra aggressione israeliana contro Damasco

La Siria afferma di aver respinto un nuovo attacco missilistico lanciato da Israele contro vari obiettivi intorno a Damasco, la capitale.

“Il nemico israeliano ha effettuato un attacco aereo dal sud-est di Beirut (capitale del Libano), prendendo di mira alcuni punti nelle vicinanze della città di Damasco” , ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale siriana SANA , citando una fonte militare.

La televisione siriana ha mostrato scene di sistemi di difesa aerea che attaccano obiettivi ostili nel cielo sopra Damasco.

Da parte loro, alcuni media ebraici hanno riferito di una potente esplosione nel centro dei territori palestinesi occupati. Inoltre, altre fonti affermano che uno dei missili della difesa antiaerea dell’esercito siriano è atterrato vicino alla costa israeliana.

Difesa aerea siriana

L’evento arriva due settimane dopo che la Russia ha affermato che la difesa aerea siriana aveva abbattuto 22 dei 24 missili lanciati dai caccia bombardieri israeliani negli attacchi aerei contro le province di Damasco e Homs (Siria centro-occidentale) dallo spazio aereo di El Libano.

Dallo scoppio del conflitto in Siria nel 2011, Israele ha più volte attaccato obiettivi militari o civili nel Paese levantino per fermare la rapida avanzata dell’esercito siriano verso i covi di bande radicali; tuttavia, nella maggior parte dei casi, le unità di difesa aerea siriane hanno sventato tali offensive.

Damasco denuncia che il regime israeliano, attraverso questi attacchi, cerca di sostenere i gruppi terroristici per destabilizzare la regione siriana, tra gli altri obiettivi.

“Israele e terroristi si coordinano fra di loro per prolungare la crisi siriana”, hanno riferito le fonti siriane.

In questo stesso contesto e dopo l’ultimo attacco israeliano, Damasco ha chiesto alle Nazioni Unite (ONU) e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) di agire con fermezza per prevenire il ripetersi degli attacchi di questo regime nel territorio.

Il governo siriano ha assicurato , più volte, che non esiterà ad esercitare il suo diritto di difendere la sua terra, il suo popolo e la sua sovranità con tutti i mezzi garantiti dalla Carta delle Nazioni Unite e dalle norme del diritto internazionale di fronte alle continue aggressioni israeliane.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago