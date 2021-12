La Siria assicura una battaglia a tutto campo per liberarsi dalla presenza delle truppe occupanti degli Stati Uniti

La Siria considera la presenza illegale degli Stati Uniti nel suo territorio un’occupazione e denuncia che Washington sostiene i terroristi e ruba le loro risorse naturali.

“La presenza degli Stati Uniti in territorio siriano è un’occupazione alla quale si resisterà con tutti i mezzi possibili”, ha denunciato giovedì Bouthaina Shaaban, consigliere politico e mediatico del presidente siriano Bashar al-Asad.

In un’intervista ai media cinesi, il capo siriano ha sottolineato che gli Stati Uniti hanno mantenuto la propria presenza nel Paese levantino per sostenere il terrorismo e non per combatterlo, condannando i crimini commessi da Washington contro la nazione siriana e il furto delle sue risorse naturali.

Inoltre, ha considerato la cosiddetta “Legge Cesare”, una versione delle misure coercitive di Washington contro Damasco, una chiara violazione americana dei diritti umani che danneggia la vita del popolo siriano.

Il ministro degli Esteri siriano, Walid al-Moalem, aveva affermato che l’obiettivo della “Legge Cesare” è riaprire la porta al ritorno del terrorismo come avvenuto nel 2011.

Riferendosi al cosiddetto “Summit for Democracy” nel Paese nordamericano, ha affermato che Washington non ha il diritto di parlare di democrazia mentre ruba petrolio e grano ai siriani, rilevando che la storia degli Stati Uniti è costellata di azioni destabilizzanti. , provocando guerre, commettendo crimini e saccheggiando ricchezze.

Gli Stati Uniti sono responsabili delle sofferenze dei siriani

Secondo Shaaban, il problema principale dei paesi in via di sviluppo è l’ingerenza straniera nei loro affari politici ed economici da parte dei paesi imperialisti che hanno depredato le ricchezze dei popoli.

A questo proposito, il vice ministro del petrolio siriano Abdullah Khattab ha indicato domenica che circa 80.000 su 100.000 barili della produzione di petrolio del Paese arabo sono stati rubati dalle forze statunitensi. e dalle cosiddette Forze democratiche siriane (FDS), che godono del sostegno di Washington.

Le truppe USA saccheggiano le risorse petrolifere in Siria



Gli Stati Uniti mantengono truppe in Siria contro la volontà di questa nazione levantina in gran parte nei giacimenti petroliferi delle aree orientali.

A sua volta, il governo di Damasco accusa Washington di equipaggiare, addestrare, finanziare e armare bande terroristiche, al fine di rovesciare il legittimo Esecutivo di Al-Assad, che ha promesso più volte di strappare il paese ai terroristi e scacciare gli invasori.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago