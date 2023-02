La sindrome del Reich di Washington… I piani di guerra si stanno accumulando dalla Russia alla Cina

Quest’anno si preannuncia come una svolta decisiva nella storia del mondo.

Le spericolate ambizioni guerrafondaie delle potenze occidentali non conoscono limiti. Mentre Washington e i suoi tirapiedi imperiali della NATO intensificano la guerra in Ucraina contro la Russia con la massima follia, anche i leader occidentali si stanno muovendo per attirare la Cina con provocazioni e minacce. Il comportamento psicopatico del collettivo dei cosiddetti leader occidentali mostra senza dubbio che il conflitto ucraino è solo un campo di battaglia in un più ampio confronto globale.

Questa settimana, il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha visitato l’Asia orientale, durante la sua visita si è vantato di coordinare le forze nucleari con la Corea del Sud e il Giappone, in uno spettacolo di forza provocatoria e gratuita nei confronti della Cina (sotto copertura della resistenza alla Corea del Nord).

Austin ha ripetuto affermazioni propagandistiche infondate che accusano la Cina di minacciare la sicurezza nell’emisfero Asia-Pacifico. Questo audace capovolgimento della realtà distorce il fatto che sono gli Stati Uniti ei loro alleati a militarizzare la regione con navi da guerra e missili. Proprio questa settimana, gli Stati Uniti hanno annunciatol’apertura di quattro nuove basi militari nelle Filippine allo scopo esplicito di lanciare una futura guerra contro la Cina.

In tandem con il capo del Pentagono, anche il capo civile dell’alleanza NATO, Jens Stoltenberg, ha girato l’Asia orientale dove ha avvertito che Russia e Cina rappresentano una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale. Stoltenberg ha affermato che se la Russia non fosse stata sconfitta in Ucraina, la Cina sarebbe stata il prossimo problema. Ha esortato la Corea del Sud e il Giappone a collaborare con la NATO per affrontare Russia e Cina.

In un discorso a Tokyo, Stoltenberg ha dichiarato: “Ciò che sta accadendo oggi in Europa potrebbe accadere domani nell’Asia orientale. La Cina non è l’avversario della NATO [sic]. Ma la sua crescente assertività e le sue politiche coercitive hanno delle conseguenze. Per la vostra sicurezza nella regione indo-pacifica e per la nostra nella regione euro-atlantica. Dobbiamo lavorare insieme per affrontarlo. Pechino sta rafforzando in modo significativo le sue forze militari, comprese le sue armi nucleari, senza alcuna trasparenza. Cerca di affermare il proprio controllo sul Mar Cinese Meridionale e minaccia Taiwan”.

Lo stesso messaggio è stato consegnato questa settimana al Consiglio Atlantico a Washington dall’ex primo ministro britannico Boris Johnson. Johnson, un famigerato bugiardo e grossolano, che ha assurdamente affermato in un documentario della BBC trasmesso questa settimana che il presidente russo Vladimir Putin lo aveva personalmente intimidito con minaccia di un assassinio, ha chiesto che vengano fornite più armi all’Ucraina per sconfiggere la Russia in modo decisivo, altrimenti la Cina avrebbe rappresentato un’ulteriore minaccia. Secondo Johnson, che è stato costretto a lasciare il suo incarico di primo ministro la scorsa estate a causa delle sue incorreggibili bugie e intrighi a Downing Street, il presidente cinese Xi Jinping sta osservando da vicino l’Ucraina con l’obiettivo di invadere Taiwan.

Questa settimana è stata quindi contrassegnata da una straordinaria esposizione pubblica di Russia e Cina come nemico comune che secondo le potenze occidentali deve essere affrontato militarmente dagli Stati Uniti e dai suoi subalterni nella NATO. Sconfiggere la Russia è un preludio alla sconfitta della Cina, secondo le potenze occidentali.

Caccia F 35 USA pronti per l’Ucraina

La folle corsa alla guerra degli imperialisti occidentali ha assunto una dimensione globale. I comandanti militari statunitensi avvertono pubblicamente che una guerra con la Cina potrebbe essere solo tra due anni, poiché le potenze della NATO stanno conducendo una guerra pericolosamente esplosiva contro la Russia in Ucraina.

Questa incredibile ondata di psicopatia tra le élite americane ed europee è direttamente collegata ad almeno due sviluppi storici. In primo luogo, c’è un collasso sistemico delle economie capitaliste occidentali. La diffusa povertà endemica e il crescente malcontento pubblico sfidano seriamente l’autorità convenzionale dei governi occidentali che sono bloccati in politiche senza uscita. Questa disperazione empirica dell’élite al potere per evitare il collasso sociale e la rivoluzione – “guardando nell’abisso”, come dice il nostro editorialista Alastair Crooke, questa settimana – si manifesta nella secolare dipendenza dal militarismo e dalla guerra come mezzo per risolvere il problema profondo e contraddizioni insolubili del sistema capitalista.

In secondo luogo, le potenze occidentali sono determinate a impedire l’emergere di un ordine internazionale multipolare che soppianterebbe il loro precedente dominio mondiale. In un’intervistaconcesso questa settimana alla Strategic Culture Foundation, Pepe Escobar ha presentato un’analisi completa del motivo per cui gli Stati Uniti e la sua cabala associata di leader occidentali stanno spingendo per la guerra in Ucraina contro la Russia.

Si tratta di cercare di sostenere l’ordine mondiale unipolare guidato dagli Stati Uniti, che è in bancarotta e corrotto da decenni di criminale politica guerrafondaia imperialista. Russia, Cina e altre nazioni del Sud del mondo che aderiscono a un ordine multipolare emergente basato sul diritto internazionale, l’uguaglianza, la cooperazione e la sicurezza comune sono un anatema per la visione del mondo suprematista americana.

Questa è la vera posta in gioco nel conflitto militare in Ucraina che dura da un anno. Questa non è solo una guerra una tantum per la “difesa della democrazia e della libertà” dell’Ucraina, come affermano assurdamente i media occidentali. Il regime nazista a Kiev è stato deliberatamente costruito dal colpo di stato sostenuto dalla CIA nel 2014 con l’obiettivo strategico di affrontare la Russia dopo otto anni di aggressione a bassa intensità contro il Donbass e la Crimea.

Tuttavia, dopo la Russia, se dovesse essere sconfitta, la Cina è il prossimo obiettivo di una mossa geostrategica delle potenze occidentali per ottenere il controllo egemonico sull’emisfero eurasiatico. I portavoce dell’imperialismo USA e della NATO stanno rendendo la posta in gioco più chiara che mai con le loro parole arroganti.

L’occidente capitalista in bancarotta può solo sbavare davanti alla prospettiva di conquistare la vasta ricchezza naturale della Russia e prendere il controllo neocoloniale della Cina in un altro secolo di vergogna. L’Eurasia è la chiave per il dominio del mondo, come hanno notato da tempo i pianificatori imperiali occidentali.

Sembra anche appropriato che questa settimana ricorrano gli 80 anni della storica vittoria sovietica a Stalingrado sul Terzo Reich nazista. Questa vittoria decisiva nel febbraio 1943 portò alla sconfitta della Germania nazista e delle sue ambizioni criminali imperialiste. Se questa eroica battaglia non fosse stata vinta, la storia mondiale avrebbe seguito un percorso molto diverso.

Allo stesso modo, un’altra battaglia storica si sta svolgendo oggi in Ucraina, il cui esito minaccia il mondo con una guerra mondiale totale, persino una catastrofe nucleare, se la macchina imperialista guerrafondaia della NATO non sarà sconfitta. .

La sindrome di Washington Reich (nota anche come “eccezionale narcisismo”), che ha prevalso dalla fine della seconda guerra mondiale e che ha sottoposto il mondo a guerre senza fine e incessanti saccheggi finanziari, deve essere finalmente affrontata.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago