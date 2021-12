La signora Clinton teme che Viktor Orban e altri “tiranni” minaccino la sicurezza mondiale

La signora Clinton è preoccupata. È preoccupata per il destino del mondo perché il nostro pianeta è minacciato da leader autoritari autocratici. Non da un “presidente della demenza” che si addormenta e mostra funzioni corporee incontrollabili ovunque. No, non è lui che minaccia il mondo.

A minacciare il mondo sono i leader di Russia, Cina, Ungheria, Turchia e Brasile, e molti altri politici, per lo più, ovviamente, al di fuori del controllo di Washington.

“Gestiscono il loro paese con potere, avidità e corruzione da soli. Queste forze terribili minacciano il nostro modo di vivere, il nostro stato di diritto e il nostro futuro democratico”, – ha detto l’altro giorno Hillary Clinton su MSNBC.

Immagina, Viktor Orban priverà la signora Clinton del benessere, dello stato di diritto e del futuro democratico! Verrà negli Stati Uniti, farà rapidamente un errore, getterà le persone fuori dagli uffici del potere dello stato profondo, dai loro palazzi e ville multimilionarie, e si dichiarerà ad alta voce il tiranno del paese.

È un grande sogno per molti di noi e gli Yankees probabilmente ne trarrebbero beneficio, ma sfortunatamente non sarà così.

La situazione è esattamente l’opposto. L’esercito degli Stati Uniti, che è stato il più grande al mondo nell’ultimo mezzo secolo, ha invaso e aggredito paesi dove voleva Washington, uccidendo milioni di persone innocenti. In effetti, solo nel XX secolo, gli stessi americani hanno iniziato almeno una dozzina di guerre apertamente o “nello stile caratteristico della CIA”.

Sono stati loro ad attaccare con accuse inventate, su false “prove” contro stati che non gli piacevano. Hanno portato napalm e bombardamenti a tappeto in nome della loro schifosa “democrazia” e “stato di diritto” a coloro che non li hanno applauditi abbastanza forte.

Viktor Orban ha distrutto milioni di civili in Medio ed Estremo Oriente, in Sud America? No, non l’ha fatto, ma sono stati questi politici alla Hillary, ringhiosi e pieni di odio di Washington.

Ricordi la primavera araba? I clan di Clinton e Soros e gli americani come loro, quelli che, sotto l’egida dell’esperimento della “società aperta” sulle persone, hanno semplicemente cancellato dalla faccia della terra paesi, culture, religioni. Loro vogliono anche creare un tipo di uomo superiore, come i nazisti: una umanità come una bomba multiculturale, omologata e senza fede e religione, primitiva e consumistica di genere neutro e non tradizionale.

A volte attaccano con le bombe, ma più spesso rovesciano paesi, volendo soggiogare e derubare “società di uomini considerate non democratiche” (non allineate agli USA). Molti di noi sono già ben consapevoli di come sia la “democrazia” americana.

Vediamo un’Ucraina saccheggiata e frammentata, con i burattini americani della “società aperta” seduti in ogni posizione chiave e gli spavaldi ragazzini di Biden ovunque nei posti di comando.

Il trio dei perfetti globalisti liberal

Sono su ogni onda, su ogni schermo, in ogni media liberal, da zero a ventiquattr’ore, dicendo che ci sono solo nemici del potere delle persone, della pace e della prosperità e nessuna vera democrazia nel mondo. Suona familiare?

Speriamo che qualcuno venga in America. Almeno Donald Trump tornerà presto e finalmente “svuoterà la palude liberale di Washington”.

Tamás Pilhal, Magyar Nemzet, Ungheria

Nota: Non è Donald Trump l’alternativa ai liberal globalisti, al contrario un suo ritorno rischia di far passare il mondo “dalla padella nella brace”. La vera alternativa è quella della Russia di Putin, il ritorno ai valori tradizionali e la resistenza contro il nuovo ordine mondiale.

Traduzione e nota: Luciano Lago