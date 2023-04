La sicurezza russa accusa l’Ucraina e l’Occidente di incitare i russi al sabotaggio e alla ribellione armata

Il capo dei servizi di sicurezza russi, Alexander Bortnikov, accusa l’Ucraina ei Paesi occidentali di incitamento ad “attività sovversive, terroristiche ed estremiste” in Russia.

Oggi, martedì, il capo del servizio di sicurezza russo, Alexander Bortnikov, ha accusato l’Ucraina e i paesi occidentali di aver tentato di incitare i russi al sabotaggio e alla ribellione armata sullo sfondo dell’operazione militare in Ucraina.

Bortnikov ha dichiarato durante una riunione del Comitato antiterrorismo russo: “I servizi di sicurezza ucraini, insieme ai loro leader occidentali, hanno lanciato un’aggressiva campagna ideologica e di reclutamento rivolta ai nostri cittadini, in particolare alle giovani generazioni”.

Bortnikov ritiene che questa campagna miri a coinvolgere i russi in “attività sovversive, terroristiche ed estremiste” in Russia, sottolineando che da febbraio in Russia sono stati sventati 118 “crimini terroristici”, i cui autori erano “giovani e adolescenti, compresi i minori”. “

Queste dichiarazioni ricordano le prese di posizione del presidente russo Vladimir Putin la scorsa settimana, che ha accusato i servizi segreti occidentali di essere coinvolti in attacchi “terroristici” in Russia.

Putin ha accusato i servizi segreti occidentali, di cui non ha fatto il nome, di essere coinvolti in “attacchi terroristici” nel suo Paese, tre giorni dopo che un famoso blogger militare russo è stato ucciso nell’esplosione di un ordigno esplosivo a San Pietroburgo.

Putin ha detto, presiedendo una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale, che “ci sono tutte le ragioni per credere che paesi terzi e servizi di intelligence occidentali siano coinvolti nella preparazione di sabotaggi e atti terroristici” in Russia.

Il famoso blogger militare russo, Maxim Fomin, è stato ucciso all’inizio di marzo da un attentato dinamitardo in un caffè di San Pietroburgo .

In precedenza altri attentati terroristici sono avvenuti sul territorio russo, fra cui l’attentato con esplosivo che ha ucciso Daria Dugina, giornalista figlia del filosofo Alexander Dugin, oltre a sabotaggi ed incendi in depositi di carburante e di materiale logistico.

Tutto lascia intravedere l’azione di gruppi collegati ai servizi ucraini, con l’aiuto ed il coordinamento di servizi di intelligence occidentali. Una tecnica consueta per queste centrali che è stata già ampiamente sperimentata in altri paesi.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago