La dichiarazione del Pentagono ha coinciso con un nuovo attacco al giacimento petrolifero Al-Omar occupato dagli Stati Uniti nel nord della Siria

Il 23 novembre, il portavoce del Pentagono, il generale di brigata dell’aeronautica militare Pat Ryder, ha affermato che gli attacchi aerei turchi nel nord della Siria “minacciavano la sicurezza” delle forze di occupazione statunitensi che controllano i vasti giacimenti petroliferi siriani.

“I recenti attacchi aerei in Siria hanno minacciato direttamente la sicurezza del personale statunitense che sta lavorando in Siria con partner locali per sconfiggere l’ISIS e mantenere la custodia di oltre diecimila detenuti dell’ISIS”, ha affermato il funzionario statunitense in una nota.

Ma mentre ha affermato che gli Stati Uniti riconoscono le “legittime preoccupazioni per la sicurezza” della Turchia, Ryder ha continuato chiedendo “un’immediata riduzione dell’escalation ” da parte di Ankara.

Washington ha circa 900 soldati dispiegati illegalmente in Siria, principalmente nel nord-est ricco di risorse. Collaborano con le forze democratiche siriane (SDF) a una campagna di traffico di petrolio con il pretesto di combattere i resti dell’ISIS.

Le SDF sono composte principalmente da combattenti appartenenti al Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) e alle Unità di protezione del popolo (YPG), due milizie che la Turchia ha etichettato come organizzazioni terroristiche.

Ankara incolpa anche il PKK per l’attacco terroristico di questo mese nel cuore di Istanbul e negli ultimi giorni ha preso a pugni presunte posizioni curde nel nord della Siria e in Iraq .

I commenti pubblici del Pentagono rappresentano la più forte condanna degli Stati Uniti per gli attacchi aerei della Turchia alleata della NATO nel nord della Siria fino ad oggi.

Forze turche

Sempre mercoledì, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che le operazioni aeree di Ankara sono solo l’inizio e che il Paese lancerà un’operazione di terra “quando conveniente” dopo un’escalation di attacchi di rappresaglia.

La Turchia si è ripetutamente lamentata con gli Stati Uniti che il sostegno alle SDF mina l’ impegno di Washington per la sicurezza della Turchia.

La Russia , che ha anche centinaia di truppe dispiegate in Siria in coordinamento con il governo centrale, ha chiesto alla Turchia di astenersi da un’offensiva di terra su vasta scala.

L’alto negoziatore russo Alexander Lavrentyev ha dichiarato mercoledì: “Speriamo che le nostre argomentazioni vengano ascoltate ad Ankara e che si trovino altri modi per risolvere il problema”.

Nota: Washington finge di essere estraneo a quanto accaduto a Istanbul ma Ankara sa benissimo che sono gli Stati Uniti a gestire il centro per l’addestramento e l’istruzione dei militanti del PKK in Rojava. Proprio da questo centro sono partiti i terroristi e l’ordine di colpire su Istanbul. Non è difficile intuire che la CIA fosse dietro questo attacco con una finalità di seminare il caos nel paese e danneggiare ed indebolire la posizione di Erdogan che è giudicato inaffidabile da Washington.

La posta in gioco è quella della posizione internazionale della Turchia che si sta allontanando dall’orbita statunitense.

Fonte: The Cradle

Traduzione e nota: Luciano Lago