“La sensazione che la sceneggiatura sia stata scritta in anticipo” – Zakharova sulla situazione con Navalny

“Abbiamo la sensazione che la sceneggiatura sia stata scritta in anticipo” – ha deto la Zakharova sulla situazione avvelenamento di Navalny.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commentando la situazione con le accuse contro la Russia nel caso del leader dell’opposizione Alexei Navalny, avvelenato misteriosamente, ha detto che c’è la sensazione che questo scenario sia stato scritto in anticipo.

“La risposta non è data. Né su richiesta ufficiale dell’ufficio del procuratore generale della Russia, né più su, so quali sono gli indirizzi dei nostri medici di Omsk e quelli di cui ha parlato il signor Roshal . Niente, zero risposte “, ha detto sul canale YouTube” Soloviev Live “.

“Non c’è niente di concreto, c’è la sensazione assoluta che la sceneggiatura sia stata scritta in anticipo”, ha aggiunto Zakharova.

La CIA prepara le sue provocazioni contro la Russia



Nota: L’impressione non è soltanto nella portavoce russa ma anche della maggior parte degli osservatori indipendenti che vedono in questo episodio un nuovo tentativo o un escamotage fatto da chi ha interesse a sabotare le relazioni fra la Germania e la Federazione Russa, in particolare con riferimento al completamento del gasdotto Nord Stream 2.

Le operazioni occulte fatte dai servizi segreti non sono certo una novità. Basta chiedersi a chi giova l’avvelenamento di Navalny. La risposta è piuttosto ovvia.

Fonte: Rusvesna.ru

Traduzione e nota: Sergei Leonov