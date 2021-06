La scoperta della fossa comune di 215 bambini delle Prime Nazioni illumina i riflettori su verità scomode





di Matteo EHRET

I fatti mostrano che le ingiustizie del passato non sono scomparse, ma hanno semplicemente cambiato forma negli ultimi decenni e continuano a distorcere e traumatizzare in modi meno compresi fino ai giorni nostri.

Brutte verità che alcuni avrebbero preferito tenere all’oscuro sono state portate alla luce del giorno quando una fossa comune di 215 bambini è stata scoperta questo mese a Kamloops BC (Canada) utilizzando un radar a penetrazione del suolo.

La controversa scoperta ha suscitato scosse nella comunità mondiale e ha portato a richieste ufficiali da parte di esperti dei diritti umani delle Nazioni Unite affinché le indagini siano intraprese sia dall’ONU che dalla Santa Sede su queste e altre atrocità commesse dal governo canadese la cui scuola residenziale federale controllata dalla Chiesa cattolica 150.000 bambini delle Prime Nazioni in 130 scuole tra il 1831-1970.

Molti di questi bambini sono stati strappati senza pietà dalle loro case e gli è stato impedito di parlare le loro lingue native, vedere le loro famiglie o praticare i loro costumi come parte di un programma di assimilazione multigenerazionale per rompere la “cultura dei selvaggi” come delineato in dettaglio esplicito da Il padre fondatore del Canada e l’arcirazzista John A. Macdonald.

Gli esperti delle Nazioni Unite per i diritti umani hanno chiesto il 4 giugno la piena attuazione di tutte le raccomandazioni della Commissione per la verità e la riconciliazione (TRC) 2008-2015 che ha pubblicato un rapporto finale del 2015 sul genocidio culturale commesso nelle Prime Nazioni del Canada dal governo federale e dai cattolici Chiesa. Durante lo studio della commissione di sette anni, è stato rivelato che ci sono stati 3200 decessi confermati di bambini (ma non esistono registrazioni delle cause di morte) mentre l’ex presidente della TRC Murray Sinclair ha concluso che il numero reale era più vicino a 6000. Tra le loro ampie interviste con Comunità delle Prime Nazioni, la Commissione ha trovato decine di migliaia di denunce di torture, violenze sessuali e altri abusi criminali commessi dai supervisori del sistema scolastico residenziale.

Questo è ovviamente imbarazzante per una nazione che si è abituata alla segnalazione di virtù “illuminata” anglosassone, essendo spesso la prima a condannare presunti casi di genocidio sanzionato dal governo e violazioni dei diritti umani contro nazioni come la Libia, la Siria e, più recentemente, la Cina. Le conseguenze della condanna liberale e ipocrita del Canada del cattivo comportamento di altre nazioni nei confronti dei loro gruppi minoritari ha portato il Canada a sostenere atti di guerra come le sanzioni, diffondendo disinformazione che spesso ignora il ruolo delle agenzie di intelligence occidentali al centro di molti dei operazioni, specialmente in Africa e in Medio Oriente, e ha persino portato al bombardamento totale di nazioni fino all’età della pietra con il pieno sostegno e complicità degli imperialisti liberali nella struttura di potere del Canada.

Quando tali campioni dell’illuminismo liberale anglosassone, come il primo ministro Trudeau, piangono lacrime di coccodrillo per gli abusi commessi contro le Prime Nazioni nel corso dei decenni – e l’attuale situazione della fossa comune non fa eccezione – è spesso intrapreso con una buona dose di depistaggio e fallacia. Ad esempio, il linguaggio sentito in virtù dei segnali politici implica che queste ingiustizie siano una cosa del passato e la nuova “normalità” implica un’ipersensibilità e rispetto per le Prime Nazioni.

Tuttavia, le prove mostrano una storia molto diversa, poiché le famiglie della “First Nation” continuano a essere fatte a pezzi con oltre il 52% dei bambini canadesi in affidamento indigeno e con tassi di suicidio tra i nativi 3 volte superiori alla media nazionale.

Nelle riserve canadesi, negli ultimi 50 anni sono stati mantenuti stati di stagnazione e isolamento imposti dal governo, che hanno privato questi gruppi minoritari di qualsiasi sviluppo economico genuino sotto una moderna politica di “pennone umano”. Questo programma di ingegneria sociale chiamato ufficialmente “Progetto di riallocazione dell’Artico” è stato innovato tra il 1952 e il 1958 e ha visto centinaia di famiglie delle Prime Nazioni rimandate nei “loro ecosistemi naturali” nell’Artico nonostante il fatto che si fossero assimilate al paradigma economico industriale per diverse generazioni e avevano dimenticato molte delle loro abilità di caccia e raccolta causando molte morti. Questo programma è stato adottato in modo più ampio quando il regime di assimilazione è terminato negli anni ’70 ed è stata imposta una nuova politica manipolativa che si addiceva a un paradigma post-industriale, che ho descritto in un recente articolo su Ecocolonialismo .

Ad oggi, 61 comunità native non hanno accesso all’acqua pulita e nessuna protezione normativa federale sulle infrastrutture.

Un rappresentante di Human Rights Watch ha commentato: “Se ti trovi da qualche altra parte in Canada e apri il rubinetto, sei protetto dalle normative sull’acqua potabile. Se vivi in ​​riserva, non esistono regolamenti del genere. Non ci sono protezioni per l’acqua potabile sicura”.

Le comunità indigene si trovano spesso alla deriva senza alcun senso del futuro e senza opportunità economiche che subiscono una mortalità infantile 3 volte superiore alla media nazionale, l’11% di tutti i decessi per oppiacei (nonostante rappresentino solo il 2,6% della popolazione) e il 47% dei bambini nativi vivere in povertà. Le comunità Inuit subiscono le peggiori statistiche con 11 volte più suicidi rispetto alla media nazionale. Fino allo scorso anno, gli ospedali BC mantenevano ancora un registro di “avviso di nascita” per tenere sotto controllo tutte le famiglie autoctone che potevano rappresentare un rischio per i loro figli.

Mentre è bello che sia stato approvato un registro da 33 milioni di dollari per rintracciare altri casi di abuso, molti dei quali saranno diretti alle famiglie direttamente colpite dagli abusi di Kamloops, il governo federale sta mostrando i suoi veri colori combattendo migliaia di vittime delle Prime Nazioni in corte di giustizia che stanno difendendo i tribunali canadesi per i diritti umani, stabilendo che ciascuna delle 50.000 vittime ha diritto a un risarcimento di $ 40.000 ciascuna che è stata prelevata dalle loro case e non ha ricevuto protezione sociale.

I fatti mostrano che le ingiustizie del passato non sono scomparse, ma hanno semplicemente cambiato forma negli ultimi decenni e continuano a distorcere e traumatizzare in modi meno compresi fino ai giorni nostri. La verità e la giustizia ultime saranno rivelate attraverso la partecipazione delle Nazioni Unite o del Vaticano a una seria inchiesta sui crimini passati e presenti del governo canadese o gli occhi ciechi continueranno a essere rivolti mentre gli scheletri del passato vengono tenuti nelle loro tombe anonime?



Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago