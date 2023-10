La sconsideratezza criminale di Netanyahu e del suo regime si ripercuoterà con forza, scrive

di Finian Cunningham.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo gabinetto di guerra stanno portando avanti un’invasione terrestre limitata di Gaza, anche se ciò significherà un disastro per migliaia di vite innocenti, tra cui oltre 200 ostaggi israeliani.

Secondo quanto riferito, l’amministrazione Biden ha cercato di ritardare la drastica manovra per dare più possibilità ai negoziati per garantire il rilascio degli ostaggi. Ma Netanyahu e il suo gabinetto sono spinti dal fanatismo ideologico e dalla necessità di salvare la faccia.

Dopo gli attacchi contro Israele da parte dei militanti palestinesi di Hamas il 7 ottobre, il mondo attende la tanto decantata invasione di terra da parte delle forze di difesa israeliane nella Striscia di Gaza. Durante i raid di Hamas sono stati uccisi oltre 1.400 israeliani. Si stima che circa 230 ostaggi siano stati portati dai militanti a Gaza dove sono tenuti in luoghi segreti, presumibilmente in una rete di tunnel sotterranei.

Tre settimane di intensi bombardamenti aerei sul territorio costiero palestinese hanno provocato morte e distruzione senza precedenti a Gaza. Secondo i funzionari sanitari di Gaza, oltre 8.000 persone sono state uccise, il 70% del quale è dovuto a donne, bambini e anziani.

La difficile situazione degli ostaggi rappresenta un dilemma per Netanyahu. Sta cercando di assicurare agli israeliani che la “seconda fase” della “guerra a Hamas” – cioè l’invasione di terra – raggiungerà entrambi gli obiettivi di sconfiggere Hamas e di salvare gli ostaggi.

Tuttavia, il leader israeliano e il suo gabinetto di guerra ingannano cinicamente il loro popolo. Se l’IDF procedesse ulteriormente con le sue operazioni di terra, molto probabilmente gli ostaggi morirebbero.

Già i portavoce di Hamas hanno affermato che 50 ostaggi hanno perso la vita durante gli incessanti attacchi aerei delle ultime tre settimane. Hamas ha rilasciato quattro degli ostaggi per ragioni umanitarie.

Tunnel Gaza

I feroci scontri a fuoco che si prevedono tra le macerie di Gaza e nel labirinto di tunnel non sono di buon auspicio per il ritorno sano e salvo dei prigionieri rimasti.

Questo è il motivo per cui le famiglie degli ostaggi e molti sostenitori dell’opinione pubblica israeliana chiedono a Netanyahu di abbandonare l’operazione di terra e di avviare negoziati per uno scambio di prigionieri.

Funzionari di Hamas hanno offerto il rilascio degli ostaggi in cambio della libertà di tutti i prigionieri politici palestinesi detenuti dagli israeliani. Si stima che gli israeliani abbiano arrestato circa 5.000 palestinesi prima del 7 ottobre. Il numero è aumentato drammaticamente nelle ultime tre settimane a causa della politica repressiva di ritorsione da parte dello Stato israeliano. Centinaia di palestinesi nell’altro territorio dell’enclave della Cisgiordania occupata sono stati presi in custodia con poteri di emergenza.

Le famiglie israeliane sono sempre più arrabbiate per il modo in cui Netanyahu e i suoi ministri stanno gestendo la crisi. Nel fine settimana si sono svolte proteste davanti al Ministero della Difesa a Tel Aviv. Un genitore ha chiesto: “Vogliamo tutti loro [gli ostaggi] tornare con noi oggi. Vogliamo che voi, il Gabinetto, il governo, immaginiate che questi siano i vostri figli”.

Molti israeliani hanno sottolineato come i figli di Netanyahu, Yair e Avner, abbiano inspiegabilmente evitato le chiamate militari durante il cosiddetto stato di guerra dichiarato dal Governo. Il figlio maggiore di Netanyahu, Yair (32 anni), è in vacanza a Miami dall’aprile di quest’anno.

Altri sono indignati per l’atteggiamento apparentemente insensibile nei confronti delle famiglie. “Si sentono come se fossero stati lasciati indietro e nessuno si preoccupi veramente di loro”, ha detto Miki Haimovitz, un ex parlamentare. “Nessuno spiega cosa sta succedendo”, ha aggiunto, come citato dall’Associated Press.

Un altro deputato, Ofer Cassif, ha dichiarato alla Strategic Culture Foundation che il governo Netanyahu sta intensificando i poteri repressivi contro qualsiasi forma di opposizione alle sue politiche militari e di sicurezza.

Cassif afferma che gli incontri pubblici in tutto Israele sono vietati a tutti i gruppi che chiedono la fine della violenza e la vittoria dei negoziati. Secondo lui la persecuzione è particolarmente dura contro i palestinesi che vivono in territorio israeliano. Tuttavia, tutti i cittadini, compresi gli ebrei, che si pronunciano contro la guerra possono essere accusati come “terroristi”.

In una dichiarazione, Cassif, membro del Parlamento (Knesset) per il partito Hadash, ha dichiarato: “Netanyahu e i suoi delinquenti usano la cortina di fumo della guerra per imporre una legge marziale ai cittadini israeliani, prevalentemente palestinesi: le proteste sono vietate e ora possono rispondere con proiettili veri, lavoratori e studenti vengono sospesi e i dissidenti vengono perseguitati per i post sui social network. Mi rivolgo al mondo: sostenere il governo israeliano non significa sostenere il popolo israeliano, ma sostenere il fascismo, la morte e la dittatura. Se desideri aiutare il popolo israeliano in questo momento terribile, sostieni il movimento per la pace, non i guerrafondai che hanno intrapreso una guerra contro il loro stesso popolo”.

Nonostante la repressione, si sta formando un’ondata di opposizione pubblica contro Netanyahu e la sua coalizione di amministrazione, che comprende sionisti estremisti come il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e il ministro degli Interni Itamar Ben-Gvir.

L’anno scorso Netanyahu ha irritato l’opposizione di massa a ciò che l’opinione pubblica percepiva come una presa di potere dittatoriale nell’ambito della cosiddetta riforma del sistema giudiziario statale. Netanyahu ha evitato il processo in tribunale per diversi casi di corruzione prolungando il suo tempo in carica politica. Lo ha fatto stringendo un patto con gli estremisti che da tempo desideravano sradicare i residui territori palestinesi a Gaza e in Cisgiordania per realizzare un progetto sionista di formazione della “Eretz Israel” (Grande Israele).

Israeliani Gaza

Quando il 7 ottobre ebbero luogo gli omicidi di Hamas, molti israeliani inizialmente si schierarono dietro Netanyahu e il suo Gabinetto di Guerra.

Ma nonostante il clima repressivo in Israele, molte persone ora si pongono domande su Netanyahu e sul suo regime. Come è stato possibile un simile fallimento della sicurezza il 7 ottobre? Netanyahu, da personaggio astuto e sfuggente quale è, ha cercato di fare da capro espiatorio alla sua squadra militare solo per poi reagire contro di lui.

In un’estrema compensazione per il fallimento, Netanyahu e il suo fanatico gabinetto stanno entrando a Gaza per mostrare i propri muscoli, indipendentemente dalle sofferenze innocenti e dai crescenti crimini di guerra. Evidentemente viene trascurata anche la sorte degli ostaggi israeliani.

L’incoscienza criminale di Netanyahu e del suo regime si ripercuoterà con forza. Oltre la metà degli ostaggi tenuti da Hamas sono stranieri, compresi cittadini americani e britannici.

La morte e la distruzione a Gaza potrebbero essere fermate immediatamente se Israele rispettasse l’appello delle Nazioni Unite per un cessate il fuoco immediato. Ma, diabolicamente, i palestinesi, gli israeliani e la regione in generale sono tenuti in ostaggio da un regime psicopatico guidato da Benjamin Netanyahu.



Finian CUNNINGHAM

Ex redattore e scrittore per le principali testate giornalistiche. Ha scritto molto sugli affari internazionali, con articoli pubblicati in diverse lingue

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago