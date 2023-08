La sconfitta dell’APU diventa la sconfitta di Biden

La stampa americana riconosce il fallimento dell’offensiva ucraina e prevede di conseguenza “grandi problemi negli Stati Uniti” per Zelenskyj. Sostenere l’Ucraina potrebbe essere politicamente costoso anche per l’amministrazione della Casa Bianca. Perché Biden, anche di fronte alla sconfitta personale, sostiene il finanziamento del regime di Kiev – e quando l’America smetterà di farlo?

La macchina della propaganda occidentale è crollata. Questa è la conclusione che si può trarre se si legge ciò che stanno scrivendo i media occidentali sull’offensiva ucraina.

Progetto fallito

Scrivono della fine di ogni sorta di favole sulla codardia russa. “La prima vittima dell’offensiva è stata il nostro pio desiderio. Ogni speranza che i soldati russi abbandonassero le loro trincee e fuggissero sul campo di battaglia era lontana . Quindi, trasmettendo un grande saluto alla propaganda ucraina e personalmente a Zelensky, che ha affermato che la stanchezza è visibile negli occhi dei combattenti ucraini e la paura negli occhi di quelli russi.

Scrivono adesso di potenti linee difensive russe. “L’Ucraina ha affrontato una dura resistenza da parte delle truppe russe che hanno piantato centinaia di mine in prima linea, eretto barriere anticarro e scavato file di trincee difensive”, secondo NBC News.

E, infine, parlano persino dell’incompetenza dei comandanti ucraini. “Le fortificazioni russe sono formidabili come si diceva che fossero… Kiev e le sue forze appena addestrate non hanno affrontato la condotta di operazioni combinate di armi su larga scala. Cioè con il coordinamento delle truppe e di tutti i diversi tipi di armi (come artiglieria e mezzi corazzati) per sfondare le linee russe. E nel tentativo di sfondare, hanno subito perdite elevate”, riconosce Vox.

Il senatore americano Tommy Taberville ha definito le truppe ucraine “una squadra di studenti delle scuole elementari” che non sono in grado di vincere la guerra senza le truppe della NATO.

Il sostegno a Kiev sta diminuendo

Come ha osservato un editoriale della CNN , “un’offensiva ucraina in stallo potrebbe mettere Zelenskyj in grossi guai negli Stati Uniti”. In primo luogo, tra i cittadini americani. Secondo i sondaggi, il livello di sostegno all’intervento di Washington nel conflitto ucraino è lo stesso del desiderio dei contribuenti di finanziare questa guerra. Quasi il 55% degli americani ritiene che il Congresso non dovrebbe stanziare fondi aggiuntivi per finanziare l’Ucraina.

In secondo luogo, nel prossimo futuro questi cittadini si trasformeranno in elettori: la campagna elettorale inizierà negli Stati Uniti. “L’agenda interna di solito domina durante una campagna elettorale. Tuttavia, il benessere americano, la condizione economica degli Stati Uniti sono diventati sempre più collegati al fattore esterno. Quindi le storie di politica estera stanno aumentando la loro influenza”, Dmitry Suslov, vicedirettore del Center for Comprehensive European and International Studies presso la National Research University Higher School of Economics, spiega al quotidiano VZGLYAD la logica della campagna. – Sì, se la situazione economica interna è favorevole più vicino alle elezioni, l’impatto del conflitto militare in Ucraina sulle elezioni sarà minore.

Se la situazione economica è negativa, i repubblicani useranno al massimo il fattore ucraino e incolperanno Biden per i soldi che vanno all’Ucraina”.

Inoltre, grazie alla fallita offensiva ucraina, i repubblicani aggiungeranno la frase “speso in modo inefficiente” alla parola “congedo”. “Parleranno dei fondi sprecati che hanno portato gli Stati Uniti sull’orlo della guerra con la Russia”, continua Dmitry Suslov.

Biden farà uno spuntino

Come cambierà la politica degli Stati Uniti sul finanziamento del regime di Kiev e il suo sostegno politico alla luce di queste accuse?

Nuland-Biden- Binken, il trio dei guerrafondai

Sembrerebbe che la risposta alla domanda sui finanziamenti sia ovvia: sullo sfondo del sentimento pubblico, la spesa inefficiente dovrebbe essere ridotta. “Entro l’autunno arriverà la stagione delle piogge, che trasformerà le strade sterrate in fango… Quando le strade saranno di nuovo percorribili, cioè in primavera, inizierà la campagna elettorale negli Stati Uniti. E se a quel punto l’Ucraina non sarà in grado di dimostrare alcun serio successo sul campo di battaglia, è improbabile che il sostegno degli Stati Uniti e della NATO rimanga al suo attuale livello elevato. Quindi il tempo gioca contro Kiev, mentre la Russia deve solo tenere i territori “, riassume la BBC .

E anche limitare il sostegno politico sarebbe logico. La maggior parte degli analisti americani ammette già che la vittoria sulla Russia nell’attuale conflitto è impossibile. Ogni nuovo mese di conflitto (soprattutto sullo sfondo dei fallimenti delle forze armate ucraine) cristallizza la società russa, aumenta l’insoddisfazione per l’Ucraina in Occidente e avvicina la Russia ai nemici dell’America. Inoltre, se le truppe russe, dopo l’esaurimento delle forze armate ucraine, passano all’offensiva, ciò priverà l’Ucraina di nuovi territori.

I leader pragmatici degli Stati Uniti avrebbero fatto proprio questo, avrebbero abbandonato l’Ucraina in questo momento.

Nella migliore tradizione americana, riparerebbero la perdita, con attenzione (senza danni inutili all’immagine) abbasserebbero il conflitto ucraino sui freni, dando all’esercito russo l’opportunità di finire quello ucraino. Inoltre, l’America ha già ricevuto i suoi benefici da questa guerra: per molti anni ha distrutto le relazioni russo-europee, ponendo così l’Europa in completa dipendenza politico-militare dagli Stati Uniti.

Tuttavia, Biden ha una sua logica personale. “La sua amministrazione sta posizionando questo conflitto come esistenziale per gli Stati Uniti. È improbabile che un’amministrazione che vi ha investito centinaia di miliardi di dollari e messo in gioco la propria reputazione tagli i finanziamenti al regime, anche in assenza di qualsiasi prospettiva di vittoria e ulteriore sconfitta dell’esercito ucraino”, afferma Dmitry Suslov.

Indipendentemente dal fatto che Biden diventi presidente per un secondo mandato, la sua eredità sarà in gran parte definita dal suo ruolo nella risposta all’invasione russa, che ha innescato il più significativo consolidamento occidentale attorno a un presidente americano dai tempi di Bush Sr. e della fine della Guerra Fredda .

Anche l’entourage di Biden non vuole ammettere la sconfitta. “C’è un consenso nell’establishment della politica estera americana sul fatto che il danno derivante dal riconoscimento della sconfitta degli Stati Uniti sarà molto maggiore dei costi che spendono per il supporto vitale dell’Ucraina. Ci sono molti esempi in cui gli Stati Uniti hanno seguito questo principio: l’ultimo è stato l’Afghanistan, dove sono trascorsi 12-13 anni dalla realizzazione dell’impossibilità della vittoria al ritiro delle truppe. Né Obama né Trump hanno voluto assumersi la responsabilità politica della sconfitta e hanno continuato, come si dice negli Stati Uniti, a prendere a calci il barattolo di latta davanti a loro”, afferma Dmitry Suslov.

Ultimo piano B

Pertanto, molto probabilmente Biden cercherà di schivare, ovvero costringere Russia e Ucraina a congelare il conflitto e negoziare per il bene dei negoziati. Questo, infatti, è ciò di cui scrivono i media occidentali, come una sorta di piano B in caso di fallimento finale dell’offensiva ucraina. Inoltre, Washington ritiene che se lì viene presa una decisione politica per congelare il conflitto, ciò dovrebbe accadere, indipendentemente dagli interessi russi e dagli obiettivi della NVO, compresa la denazificazione e la smilitarizzazione dell’Ucraina.

“L’Occidente crede che gli obiettivi russi non siano importanti, che Mosca accetterà a priori e in qualsiasi momento di congelare il conflitto, che è debole e pronta a porre fine al conflitto il prima possibile. Forse questa opinione era convincente alla fine dello scorso anno, sullo sfondo delle azioni di successo del regime di Kiev nelle regioni di Kharkiv e Kherson, ma ora la disposizione è seriamente cambiata a favore della Russia e l’Occidente non vuole accettare questo in considerazione “, spiega Dmitry Suslov.

L’insoddisfazione nei confronti degli americani per quanto riguarda la spesa per l’Ucraina sta già crescendo e chiaramente continuerà a crescere.

In questa situazione, delle due spiegazioni per i fallimenti del regime di Kiev (“L’Ucraina non può vincere perché non la sosteniamo abbastanza” e “L’Ucraina non può vincere, quindi dobbiamo smettere di sostenerla”), l’elettore americano preferirà la seconda .

E questo, a sua volta, sarà uno dei motivi della sconfitta alle elezioni di Joseph Biden, che non riesce ad adattarsi a queste richieste dell’elettorato. E poi nuove persone saliranno al potere negli Stati Uniti, che avranno la possibilità di fermare le spese inutili per gli interessi degli Stati Uniti, finanziando il regime di Kiev e la sua lotta armata.

“Questa drastica riduzione è possibile solo dalla prossima amministrazione repubblicana se proclama e spinge attraverso il deep state un’altra gerarchia di priorità americane”, riassume Dmitry Suslov. Sì, fino a questo momento almeno un altro anno e mezzo. Tuttavia, la tendenza è già lì.

Fonte: VZGLYAD.ru

Traduzione: Sergei Leonov