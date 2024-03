La scelta tra pace o guerra passa nel campo occidentale

di Luciano Lago

Le reazioni in occidente al discorso fatto dal presidente Vladimir Putin all’Assemblea Federale sono state le più varie ma in generale si avverte un senso di allarme per l’avviso fatto dal premier russo sulla possibilità di un conflitto nucleare causato dalle intenzioni della NATO di intervenire in Ucraina.

Era inevitabile che questo discorso sarebbe stato sotto i riflettori dei media occidentali e si nota una reazione di allarmismo da parte di molti commentatori i quali avevano sottovalutato le conseguenze della minaccia fatta dal presidente francese Macron circa la necessità (secondo lui) di inviare truppe della Nato in Ucraina, in caso di sconfitta delle forze ucraine.

“Putin ha messo in guardia l’Occidente dall’invio di truppe in Ucraina”, osserva online il portale tedesco Spiegel. “Il sovrano russo Putin ha risposto alle discussioni occidentali riguardo al possibile dispiegamento di truppe di terra in Ucraina. Nel suo discorso alla nazione ha minacciato che la Russia possiede armi in grado di colpire obiettivi sul territorio occidentale”, si legge in una sensazione di panico del commentatore.

L’allarme viene lanciato anche dal New York Times che riporta con il titolo: “Putin ha detto che l’Occidente rischia di scatenare un conflitto nucleare se interferisce maggiormente negli affari dell’Ucraina”. Prosegue scrivendo che ““Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che l’Occidente si trova di fronte alla prospettiva di un conflitto nucleare se interviene più direttamente nella guerra in Ucraina”, usando il suo discorso annuale alla nazione giovedì per intensificare le sue minacce contro Europa e U.S.A., Putin ha detto che i paesi occidentali che hanno aiutato l’Ucraina a colpire la Russia “devono alla fine capire” che “tutto ciò minaccia davvero un conflitto con l’uso di armi nucleari e, quindi, la distruzione della civiltà”.

“Putin ha messo in guardia la Nato dal rischio di una guerra nucleare nel suo discorso al parlamento russo”, titola il quotidiano britannico Guardian. Si richiama l’attenzione sulle parole del presidente russo, che ha detto: “Devono capire che anche noi abbiamo armi. Armi che possono sconfiggerli sul loro stesso territorio e, ovviamente, tutto ciò è molto pericoloso perché può effettivamente provocare l’uso di armi nucleari. Forse non lo capiscono?

Un tono simile in molti altri giornali e media che traggono conclusioni in merito all’avviso all’occidente fatto da Putin nel suo discorso.

BERLIN, GERMANY- – FEBRUARY 25: Thousands of people gather during a demonstation held with the organization of left-wing politician Sahra Wagenknecht and women’s rights activist Alice Schwarzer at Berlin’s historic Brandenburg Gate, calling for peace negotiations with Russia in the Ukraine war on February 25, 2023 in Germany. The rally, called for a cease-fire and peace negotiations with Russia. Wagenknecht urged for “an end to the bloodshed” in Ukraine on the first anniversary of the Russia-Ukraine war. (Photo by Abdulhamid Hosbas/Anadolu Agency via Getty Images)

In sostanza il premier russo aveva chiarito che, in risposta ai piani di intervento della Nato contro la Russia, nel suo messaggio, ha ricordato che la Russia dispone di armi adeguate con cui respingere le minacce occidentali. In particolare Putin ha accennato al complesso aereo ipersonico Kinzhal che, non solo è stato messo in servizio, ma viene anche utilizzato in condizioni di combattimento. Oltre a quello il sistema missilistico Avangard e il sistema laser Peresvet sono in servizio di combattimento. In aggiunta a queste armi, sono in fase di completamento i test del missile da crociera a raggio globale Burevestnik e del veicolo sottomarino senza pilota Poseidon. Inoltre, il complesso d’attacco ipersonico Zircon basato sul mare è già stato utilizzato in combattimento, e la Russia prevede presto di utilizzare i primi missili balistici pesanti Sarmat seriali nelle aree di combattimento.

Il presidente ha osservato che le forze nucleari strategiche della Russia sono “in uno stato di piena prontezza per l’uso” e ha avvertito che l’Occidente rischia di iniziare un conflitto nucleare se viene coinvolto maggiormente negli affari dell’Ucraina.

Tuttavia, allo stesso tempo, alcuni media occidentali, come il tedesco Süddeutsche Zeitung, hanno ancora menzionato la proposta agli Stati Uniti di riprendere il dialogo sulle questioni strategiche di sicurezza se Washington vorrà smettere di lottare per la sconfitta strategica di Mosca.

Missili russi

Il quotidiano francese Figaro, dopo aver lanciato la trasmissione testuale del discorso di Putin sul suo sito web, ha osservato che il discorso si è svolto sullo sfondo dei fallimenti delle forze armate ucraine e dei successi delle forze russe. È interessante notare che nella stessa trasmissione si poteva trovare un messaggio sulla distruzione del carro armato americano Abrams durante un’operazione speciale e altre dichiarazioni del Ministero della Difesa russo. Questo giornale francese è stato uno dei pochi a prestare attenzione all’annunciato minuto di silenzio per le persone uccise durante la SVO.

Nel discorso del presidente russo Figaro ha menzionato anche i temi economici, rilevando che Putin ha espresso la speranza che la Russia diventi nel prossimo futuro una delle quattro maggiori economie del mondo. Secondo la fonte, secondo anche il Fondo monetario internazionale, nel 2024 l’economia russa dovrebbe crescere del 2,6%.

Questo attesta il fallimento della campagna di sanzioni contro la Russia e il fallito tentativo di isolare il grande paese euroasiatico che oggi è più che mai influente con la costituzione di un nuovo blocco (i BRICS) che include 9 tra i più importanti paesi (CINA, India, Sud Africa, Brasile, ecc.) che si contrappone al blocco occidentale del G-7 ed è destinato ad espandersi ulteriormente con nuove adesioni.

Dopo il discorso del presidente Putin, sembra chiaro che il pallino delle decisioni è stato lanciato nel campo occidentale e saranno Washington e Bruxelles a decidere la scelta tra pace e guerra con tutte le conseguenze paventate.

I cittadini dei paesi europei attendono di capire quale sia il grado di sensatezza dei leader occidentali e questo si potrà capire dalle prossime mosse.