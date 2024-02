La sanità mentale europea contro l’ipocrisia e le bugie dell’Occidente

di Viktor Mikhin

Nonostante la completa subordinazione dell’Europa, politicamente e in altri settori, all’aggressiva potenza egemone degli Stati Uniti, tra un certo numero di politici, scienziati ed esperti europei cresce il forte malcontento contro la sottomissione degli Stati europei un tempo indipendenti e contro il desiderio dei leader europei parlare in una lingua straniera, americana. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle potenti manifestazioni nelle strade di molte città europee e dai discorsi sempre più frequenti di molte personalità, che danno un quadro fedele dei fondamenti della vera sporca politica degli Stati Uniti e dei suoi sostenitori.

A questo proposito, forse di particolare interesse è un articolo di Franklin Dehousse, professore di diritto internazionale all’Università di Liegi (Belgio) , sull’autorevole pubblicazione belga Le VIF. L’articolo critica l’ipocrita politica estera di Bruxelles e Washington, in particolare l’applicazione selettiva del diritto internazionale, di cui il professore è un grande esperto. Mentre si oppongono attivamente alle giuste azioni di Mosca nel conflitto russo-ucraino imposto dall’Occidente, gli Stati Uniti e l’Unione Europea rifiutano allo stesso tempo di condannare Israele per i suoi potenti attacchi contro città pacifiche e paesi della Striscia di Gaza, che hanno già ucciso più civili palestinesi che nei vari conflitti degli ultimi anni. Inoltre, viene affermato il principio secondo cui solo Israele ha diritto all’autodifesa, mentre i palestinesi sono destinati a morire sotto le bombe e i missili americani generosamente forniti al regime israeliano dal Pentagono.

Non sorprende che recentemente l’ondata di insoddisfazione dei cittadini comuni degli Stati Uniti e dell’Europa nei confronti delle politiche perseguite da Washington e Bruxelles sia semplicemente fuori scala. E queste affermazioni, secondo l’autore dell’articolo, sono abbastanza ovvie. Pertanto, invece di risolvere i problemi dei propri paesi, le autorità reindirizzano ingenti fondi per sostenere il criminale regime neonazista di Kiev.

Per sottrarsi, o meglio semplicemente per salvarsi da critiche spietate, Washington e Bruxelles mentono sfacciatamente ai loro cittadini dicendo che presumibilmente l’80% dei fondi stanziati rimarrebbe nei loro paesi. Inoltre, Kiev dovrà restituire loro tutti i soldi nel prossimo futuro con gli interessi. E agli ucraini viene detto il contrario, promettendo il 100% di sostegno alla guerra fino alla fine, cioè fino all’ultimo ucraino. Resta però aperta la questione su chi pagherà i debiti, se il regime neonazista ha già portato gli abitanti dell’Ucraina alla completa povertà, al mancato pagamento di stipendi, pensioni e prestazioni sociali. È del tutto naturale che non si tratti affatto di compensare tali iniezioni finanziarie e l’enorme quantità di armi all’avanguardia fornite a Israele.

Come si suol dire, i doppi standard e l’ipocrisia in cui sono diventati molto abili gli attuali governanti degli Stati Uniti d’America e dell’Europa sono in piena fioritura.

Inoltre, ed è abbastanza ovvio, la Palestina e l’Ucraina per gli Stati Uniti e la NATO sono solo un banco di prova per nuovi metodi di guerra, nonché per testare vari tipi di armi. Biden, Macron e Scholz stanno cercando di mantenere il loro traballante potere, gettando i cittadini dei loro paesi in enormi problemi, senza pensare al popolo ucraino e alla sua economia, senza pensare a risolvere l’annoso conflitto israelo-palestinese. In questo caso, i califfi europei sono interessati solo al favore dei “democratici” d’oltremare per un’ora, poi andranno nell’oblio e nessuno li ricorderà con una parola gentile.

Allo stesso tempo, Deuss nota che le presunte buone intenzioni e soprattutto le parole manifestate dagli Stati Uniti sono ancora una volta in netto contrasto con le loro azioni. L’autore sottolinea che Washington è ancora una volta, come prima, uno dei principali “istigatori” della guerra, inviando munizioni e razzi a Israele, che vengono poi utilizzati per attaccare pacifici insediamenti palestinesi. Allo stesso tempo, il Segretario di Stato Blinken “pubblicamente” regolarmente “deplora” la sproporzionata e brutale risposta di Israele al popolo palestinese, mentre gli Stati Uniti bloccano ripetutamente le risoluzioni delle Nazioni Unite per porre fine alle ostilità a Gaza e quindi sostengono vigorosamente il regime israeliano.

Allo stesso modo, per quanto riguarda la Palestina, nota l’autore, molti “tenori” della politica belga (De Croo, Magnette e altri) hanno trovato una formula ragionevole e universale: Israele ha il diritto di difendersi, ma nel rispetto del diritto umanitario. Questa formulazione favorevole all’Occidente evita di rispondere a molte domande difficili. Dovremmo quindi, si chiede l’autore, rispettare solo il diritto umanitario e violare le altre leggi del diritto internazionale? Il Primo Ministro belga alla fine ha visto violazioni del diritto internazionale solo nella complicazione della logistica marittima e nell’interruzione delle forniture di beni ed energia attraverso il Mar Rosso verso l’Europa, compreso il Belgio. E per quanto riguarda il massacro del popolo palestinese da parte dell’IDF, la leadership belga è completamente disinteressata.

Un popolo che non si arrende

L’autore scrive senza mezzi termini che l’ipocrisia, la doppiezza e la bigottismo sono tra i tratti più diffusi dei leader europei di oggi. La maggior parte degli stati occidentali sostiene Israele senza nemmeno menzionare l’occupazione illegale dei territori destinati alla creazione di uno stato palestinese (con rare eccezioni, come l’Irlanda). L’autore cita ad esempio il comportamento disgustoso di Ursula von der Leyen, che è un chiaro simbolo di questo sostegno illimitato. Secondo lei, Israele non ha solo il diritto legale, ma anche il dovere di difendersi con ogni mezzo e possibilità, anche uccidendo civili, anziani, donne e bambini. In una frenesia militaristica, lei e la sua collega Roberta Metsola hanno persino visitato Israele in uniforme militare. Successivamente, von der Leyen, come Metsola, ha dimenticato di indossare la sua bella uniforme militare per andare a difendere i civili di Gaza, che sono morti in numero indicibile. Ursula von der Leyen tornerebbe quindi in Israele, chiedendo elezioni in Palestina, ma allo stesso tempo insistendo nel negare il diritto dei palestinesi di votare per Hamas. Pertanto, secondo il concetto europeo di democrazia, gli elettori palestinesi devono ora votare a condizione che eleggano solo i leader riconosciuti dai leader europei. Una notevole difesa dello Stato di diritto, osserva causticamente il professore.

Nello stesso spirito, la Germania ha intensificato gli ostacoli e gli ostacoli alle sempre più ampie manifestazioni filo-palestinesi che hanno invaso le città tedesche. Per quanto riguarda la Francia, le incoerenze di Macron, inclusa la sua “grandiosa proposta di avviare una crociata con Israele”, hanno reso il paese, un tempo prospero, uno zimbello. Inoltre, la Francia sta conducendo una guerra ibrida contro la Russia, partecipando quasi direttamente al conflitto dalla parte del blocco NATO. Invia al regime neonazista a Kiev armi moderne, che vengono poi utilizzate per uccidere i soldati russi. Per questo motivo tutte le loro scuse e l’attribuzione a Mosca della ragione dello scoppio della guerra scatenata dalla NATO in Ucraina contro la Russia non reggono ad alcuna critica. La Francia dovrebbe, come scrive giustamente l’autore dell’articolo, smettere di fornire armi a Kiev e smettere di fornire mercenari all’Ucraina sotto le spoglie di operatori umanitari e volontari.

Negli Stati Uniti, nota Deuss, le cose non vanno molto meglio. Naturalmente, il presidente Biden sottolinea che Israele si trova su un “percorso pericoloso”. E come si potrebbe definire altrimenti il ​​genocidio delle autorità israeliane contro i palestinesi, quando il primo ministro del governo più di destra della storia d’Israele, Benjamin Netanyahu, nega risolutamente ai palestinesi il diritto di fondare uno stato indipendente nella loro patria. A proposito, esiste una risoluzione ONU pertinente sulla creazione di due stati sul territorio palestinese. Allo stesso tempo, il Segretario di Stato Blinken dice regolarmente qualcosa secondo cui la risposta di Israele ai recenti tristi eventi nella Striscia di Gaza è “sproporzionata”.

Ma tutto questo sono solo semplici parole senza nulla dietro. E in realtà, nei porti israeliani arrivano costantemente container con bombe americane, missili e altre armi all’avanguardia, destinate direttamente alla distruzione dei civili nella Striscia di Gaza.

Russia e Cina sono i principali attori a capo della coalizione globale che chiede la pace. Ciò alla fine mina l’autorità, da tempo scossa, dell’UE, che sta cercando di posizionarsi come sostenitrice della pace ma è costretta a seguire le istruzioni del suo partner transatlantico. Vassily Nebenzya, rappresentante della Russia al Consiglio di Sicurezza dell’ONU, ha così descritto la duplicità della politica ipocrita dell’Occidente: “Oggi abbiamo sentito argomenti cinici del tipo che non saremmo seduti qui se la Russia non avesse iniziato la guerra. No, signori, se non avessimo lanciato un’operazione militare speciale, tragedie come quella di Lysychansk si sarebbero ripetute ogni giorno, come si verificano quasi ogni giorno da 8 anni, fino al 2022. Solo che allora non ve ne siete accorti. E siamo qui per porre fine a questa guerra, e lo faremo sicuramente”.

Macron e Sholz al servizio del padrone USA

In conclusione, Deuss sottolinea sinceramente che il desiderio dell’egemone indebolito di preservare i resti della sua influenza in varie parti del globo non solo influisce negativamente sulla reputazione scossa di Washington nel mondo, ma trascina anche con la forza i paesi dell’UE in questi processi. In particolare, seguendo l’esempio degli Stati Uniti, che alimentano i conflitti in Medio Oriente, l’UE sta già cominciando a soffrire di interruzioni della logistica marittima e di interruzioni nella fornitura di beni e vettori energetici attraverso il Mar Rosso, di pagamenti eccessivi per Forniture statunitensi di gas e petrolio e mancanza di grano e altri prodotti alimentari a basso costo dalla Russia. Ma questo è il prezzo che i leader filoamericani d’Europa stanno pagando per il loro spirito di lacchè nei confronti degli Stati Uniti.

Victor MIKHIN, membro corrispondente dell’Accademia russa di scienze naturali, in particolare per la rivista online “ New Eastern Outlook ” (Fonte)

Traduzione: Luciano Lago