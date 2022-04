La Russia uccide il leader neonazista ucraino responsabile della morte di civili

Le forze russe uccidono un leader neonazista ucraino, responsabile dell’omicidio di centinaia di cittadini nella regione del Donbas, compresi bambini.

“Un gruppo speciale russo, durante le operazioni di ricognizione e ricerca a cinque chilometri a sud della città di Izium, ha eliminato uno dei detestabili leader del cosiddetto” corpo di volontari ucraino Pravy Séktor “, Taras Bobánich”, si legge nel rapporto. Ministero della Difesa.

Secondo la sua dichiarazione, il leader si è unito a Pravy Séktor nel novembre 2013, essendo il leader del gruppo neonazista di Lvov. Nel 2014 ha partecipato all’operazione in Ucraina nella regione del Donbas (est) e nel 2019 è stato vice comandante delle unità di riserva Pravy Séktor.

Allo stesso modo, Bobánich ha ordinato il bombardamento delle aree residenziali di Donetsk e Lugansk, entrambi nel Donbas, con armi pesanti ed “è colpevole della morte di centinaia di civili nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, compresi i bambini”, ha denunciato il Portfolio russo. .

Inoltre, è stato uno degli ideologi della cosiddetta teoria della “superiorità della razza ucraina”, per la quale ha partecipato ad attacchi e omicidi della popolazione di lingua russa nel Paese europeo, rivela il testo.

In relazione a questo, il ministero russo ha promesso che le forze armate del Paese eurasiatico continueranno a cercare ed eliminare i leader delle organizzazioni neonaziste nella vicina Ucraina.

Spetnaz, Forze speciali russe anti terrorismo

La Russia ha ripetutamente denunciato i crimini dei neonazisti ucraini contro i civili. A questo proposito, il capo del Centro nazionale russo per la gestione della difesa, Mikhail Mizintsev, ha annunciato il 20 marzo che i neonazisti hanno trasformato la città portuale di Mariupol, situata nell’Ucraina sudorientale, in un centro del terrore nel quale vengono uccisi tra gli 80 e i 235 cittadini ogni giorno . I civili sono utilizzati come scudi umani e viene impedito loro di accedere i corridoi umanitari.

Di fronte a una situazione del genere, il governo di Mosca ha chiarito che sta proseguendo la sua operazione militare in territorio ucraino, iniziata lo scorso 24 febbraio, con l’obiettivo di “smilitarizzazione” e “denazificazione” del Paese europeo.

Fonte: Hispan tv

Trduzione: Luciano Lago