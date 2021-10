La Russia traccia una linea rossa per gli Stati Uniti in Asia centrale





di MK BHADRAKUMAR (*)

Il piano tanto pubblicizzato del Pentagono per organizzare operazioni “fuori orizzonte” in Afghanistan sembra essere un sogno irrealizzabile

Mosca ha categoricamente dichiarato che non accetterà una presenza militare statunitense nella regione dell’Asia centrale. Questa reiterazione è arrivata a livello del viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, che ha detto alla TASS che l’Afghanistan era stato discusso in un incontro con Victoria Nuland, il sottosegretario di Stato americano in visita, martedì a Mosca.

Ryabkov ha aggiunto: “Abbiamo sottolineato l’inaccettabilità di una presenza militare statunitense nei paesi dell’Asia centrale in qualsiasi forma”.

A prima vista, Ryabkov ha schiacciato la campagna mediatica di disinformazione di Washington secondo cui, al vertice Russia-Stati Uniti di Ginevra di giugno, il presidente Vladimir Putin aveva offerto al presidente Joe Biden che il Pentagono potesse utilizzare le basi russe nella regione dell’Asia centrale per condurre future operazioni (” fuori dall’orizzonte”) in Afghanistan.

Il Wall Street Journal aveva precedentemente riferito alle sue fonti che la Russia e gli Stati Uniti avrebbero presumibilmente discusso della possibilità che l’esercito americano utilizzasse basi russe in Asia centrale a livello del generale Mark Milley, il presidente dei capi di stato maggiore congiunti, con il generale Valery Gerasimov, il capo di stato maggiore russo, in una riunione a Helsinki il 24 settembre “su richiesta del personale del Consiglio di sicurezza nazionale del presidente Biden”.

Lo stratagemma di Washington sembrava essere stato quello di creare fraintendimenti tra gli stati dell’Asia centrale riguardo alle intenzioni della Russia. A dire il vero, poco prima della riunione di Helsinki dei due generali, anche il segretario di Stato americano Antony Blinken ha tenuto una riunione del cosiddetto C5+1 Ministeriale il 22 settembre per discutere del “coordinamento sull’Afghanistan” con i suoi omologhi dell’Asia centrale.

In seguito, il vice segretario di Stato americano Wendy Sherman è apparso nelle steppe solo 10 giorni dopo per incontrare la leadership a Tashkent, presumibilmente per capire se l’Uzbekistan potrebbe essere aperto al Pentagono con alcune strutture di base in quel paese. A quanto pare, ha disegnato uno spazio vuoto.

Ryabkov ha sottolineato che non c’è alcuna possibilità per gli Stati Uniti di avere una presenza militare “in qualsiasi forma” nelle steppe dell’Asia centrale.

In teoria, Ryabkov ha espresso un parere consensuale tra gli stati regionali, tra cui Cina e Iran.

Da tale prospettiva, è in costante evoluzione un consenso regionale riguardo alla situazione afghana. Teheran ha rivelato questa settimana che presto ospiterà il secondo incontro a livello di ministri degli esteri dei vicini dell’Afghanistan e ha cercato un allargamento del formato come caso speciale per includere anche la Russia.

Vale a dire, il formato comprenderà ora Iran, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Cina e Russia. (L’India è esclusa.)

L’osservazione di Ryabkov arriva dopo un incontro tra funzionari talebani e una delegazione statunitense guidata dal vicedirettore della Central Intelligence Agency a Doha lo scorso fine settimana in cui i talebani hanno escluso qualsiasi forma di operazione militare unilaterale da parte degli Stati Uniti sul suolo afghano con qualsiasi pretesto.

Nel frattempo, il Pakistan si è anche categoricamente rifiutato di facilitare qualsiasi operazione statunitense diretta contro l’Afghanistan. Sebbene l’India agisca sempre più come un partner minore degli Stati Uniti sulle questioni di sicurezza regionale, è improbabile che il governo del primo ministro Narendra Modi voglia provocare anche il governo dei talebani.

Vale a dire, il piano tanto pubblicizzato del Pentagono per organizzare operazioni “fuori dall’orizzonte” in Afghanistan si rivela un sogno irrealizzabile. A parte lo spazio, forse, tali operazioni dovranno essere organizzate dalle basi del Pentagono nell’Asia occidentale, e la loro efficacia è in serio dubbio.

L’osservazione di Ryabkov testimonia l’estrema diffidenza di Mosca riguardo alla presenza dell’esercito o dell’intelligence statunitense in o intorno all’Asia centrale, dove la Russia ha profonde preoccupazioni per la sicurezza. Dati i legami clandestini degli Stati Uniti con l’ISIS e la sua storia di utilizzo di gruppi terroristici come strumenti geopolitici, la Russia deve essere estremamente cauta.

Così faranno anche Cina e Iran. Gli stati dell’Asia centrale sono anche consapevoli della strategia degli Stati Uniti per incitare le rivoluzioni colorate a portare un “cambiamento di regime” nelle ex repubbliche sovietiche. Gli organi dei media finanziati dal governo degli Stati Uniti stanno conducendo una prolungata guerra dell’informazione per screditare le leadership dell’Asia centrale.

In linea di massima, nella comunità internazionale sta emergendo uno scisma per quanto riguarda la via da seguire in Afghanistan. Gli stati regionali si rifiutano di seguire l’esempio di Washington. L’India è probabilmente l’unica eccezione, ma anche qui l’animosità di New Delhi contro Pakistan e Cina potrebbe essere il vero leitmotiv.

Significativamente, Putin e il presidente cinese Xi Jinping non hanno partecipato alla riunione straordinaria dei leader del Gruppo dei Venti sull’Afghanistan martedì sotto la presidenza italiana. L’iniziativa italiana aveva lo scopo di mobilitare il sostegno alla leadership statunitense.

Armed forces of Tajikistan and the Russian troops of the Russian military base conduct a joint military drill near Afgan-Tajik border in Sambuli, Tajikistan. RUS Defence Ministry/Handout / Anadolu Agency (Photo by RUS Defence Ministry/Handout / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP)

La questione centrale inespressa è ovviamente il riconoscimento internazionale del governo talebano. Gli Stati Uniti si aspettano che nessun paese riconosca il governo talebano finché Washington non sarà pronta.

Il documento che riassume l’esito della riunione del G20 elude abilmente la questione del riconoscimento. Invece, di fatto, dà il via libera a un impegno globale con il governo talebano.

La sintesi afferma: “Bisogna individuare soluzioni per garantire l’erogazione dei servizi di base – in particolare nell’istruzione e nella sanità – che vadano oltre l’erogazione di aiuti di emergenza, purché aperti a tutti. Dovrebbero essere affrontati anche il funzionamento del sistema di pagamento e la stabilità finanziaria complessiva.

“I paesi del G20 coopereranno con le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali, comprese le banche multilaterali di sviluppo e gli attori umanitari in questo campo.

“I paesi del G20 invitano la Banca mondiale a esplorare possibili modi per reindirizzare il sostegno alle agenzie internazionali con una presenza nel paese per gli sforzi umanitari”.

La grande domanda riguarda il riconoscimento diplomatico del governo talebano da parte degli stati regionali. Il Pakistan desidera che gli stati regionali sviluppino una decisione collettiva.

In effetti, il vice ministro dell’informazione e della cultura del governo talebano, Zabihullah Mujahid, ha dichiarato lunedì a TASS: “Stiamo negoziando con la Russia, principalmente sul riconoscimento del nostro governo e sulla ripresa dei lavori delle ambasciate. La risoluzione di questi problemi aprirà la strada a un’ulteriore cooperazione”.

Potremmo aspettarci qualche iniziativa regionale tra non molto sul riconoscimento. Il criterio per il riconoscimento è solitamente l’effettivo controllo da parte di un governo dell’intero paese.

Dopo il ritiro delle forze sovietiche dall’Afghanistan, quando i vittoriosi signori della guerra mujaheddin presero il potere a Kabul nell’aprile 1992, nessuno dall’ovest o dall’est chiese a Burhanuddin Rabbani di formare un “governo inclusivo” o di accogliere le donne afgane. Anche paesi come l’India non hanno necessariamente un “governo inclusivo”.

Questo articolo è stato prodotto in collaborazione da Indian Punchline e Globetrotter.

Fonte: Asia Times.

*MK Bhadrakumar è un ex diplomatico indiano.

Traduzione: Luciano Lago