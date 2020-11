LA RUSSIA TORNA AL POTERE NEL MAR ROSSO E ARABO

da Redazione

Per la prima volta dal crollo dell’URSS, la Russia sta stabilendo una base navale vicino a linee di approvvigionamento marittimo vitali.

Il governo russo ha rivelato l’11 novembre che il primo ministro Mikhail Mishustin ha approvato una bozza di accordo sulla creazione di una base logistica navale in Sudan e ha dato istruzioni per presentare una proposta al presidente sulla firma del documento. Il progetto di accordo è stato presentato dal Ministero della Difesa, approvato dal Ministero degli Esteri, dalla Corte Suprema, dall’Ufficio del Procuratore Generale e dal Comitato Investigativo della Russia ed è stato preliminarmente approvato dalla parte sudanese.

Navi Russe nel Mar Rosso

Secondo l’accordo, la struttura logistica della Marina russa in Sudan “soddisfa gli obiettivi di mantenere la pace e la stabilità nella regione, è difensiva e non è diretta contro altri paesi”. La base può essere utilizzata per effettuare riparazioni e rifornimenti e per far riposare i membri dell’equipaggio delle navi della marina russa. La base logistica dovrebbe abbracciare le aree costiere, marine e di ormeggio. ” La parte sudanese ha il diritto di utilizzare l’area di ormeggio previo accordo con l’ente autorizzato della parte russa ”, si legge nel documento.

Il testo afferma che un massimo di quattro navi da guerra possono rimanere nella base logistica navale, comprese “navi da guerra con un sistema di propulsione nucleare a condizione di osservare le norme di sicurezza nucleare e ambientale”. Inoltre, secondo quanto riferito, la Russia consegnerà armi e hardware militare al Sudan per mantenere la difesa aerea dell’area di Port Sudan, dove sarebbe situata la struttura navale russa.

La cooperazione tecnico-militare e di sicurezza tra Russia e Sudan è notevolmente aumentata dal 2017. La creazione della base navale russa è un passo logico per sviluppare questa cooperazione. Va notato che la base russa a Tartus in Siria aveva anche il nome di “struttura logistica” prima di essere trasformata in una base navale a tutti gli effetti.

Se questo progetto sarà completamente implementato, ciò contribuirà alla rapida crescita dell’influenza russa in Africa. Le forze navali russe potranno inoltre aumentare la loro presenza nel Mar Rosso e nell’area compresa tra il Golfo di Aden e il Golfo di Oman. Entrambe queste aree sono il fulcro delle attuali rotte di approvvigionamento energetico marittimo. La struttura navale consentirà ai russi di rifornire il loro gruppo navale nella regione in modo più efficace e aumentare il numero delle loro forze. Ad esempio, almeno un gruppo navale russo opera regolarmente come parte della missione antipirateria vicino alla Somalia e nell’Oceano Indiano in generale.

La nuova base servirà anche come punto d’appoggio della Russia nel caso di una situazione di stallo con le forze navali degli Stati membri della NATO che utilizzano attivamente le loro infrastrutture militari a Gibuti per proiettare il potere nella regione. Anche la maggiore presenza dei russi nel Mar Rosso è un fattore che potrebbe influenzare il conflitto saudita-houthi dello Yemen.. Se la parte russa opta per sostenere indirettamente la coalizione iraniano-Yemenita, la situazione per il regno saudita diventerà ancora più complicata. Le operazioni saudite per bloccare e fare pressione sul porto di al-Hudaydah controllato dagli Houthi diventerebbero molto meno efficaci.

Si prevede che gli Stati Uniti (a prescindere dall’amministrazione alla Casa Bianca) cercheranno di impedire ad ogni costo l’espansione russa nella regione. Per una politica estera attiva della Russia, la creazione della struttura navale in Sudan supera tutte le azioni pubbliche e clandestine in Libia negli ultimi anni.

Dal punto di vista della protezione degli interessi nazionali russi negli oceani globali, questo passaggio è ancora più importante della creazione delle basi aeree e navali permanenti in Siria.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago