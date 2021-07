La Russia sventa una serie di attacchi terroristici a Mosca e nel Caucaso

Il Servizio di sicurezza federale della Federazione Russa ha riferito giovedì di aver scoperto e sventato una serie di attentati pianificati dal gruppo terroristico ISIS (Daesh, in arabo) che erano stati organizzati nelle scorse settimane a Mosca, nella città meridionale di Astrakha e nella regione russa della Cabardino-Balcaria, nel Caucaso settentrionale.

La nota indica che, durante le operazioni per contrastare tali atti di violenza, sono stati uccisi “sei” membri di Daesh e “altri due” sono stati arrestati fra cui il capo delle cellula terrorista.

” Uno degli elementi terroristi stava cercando di far esplodere un ordigno esplosivo improvvisato in un luogo affollato di Mosca quando è stato arrestato dalle forze russe “, afferma il testo dell’FSB.

Giovedì scorso l’FSB aveva tempestivamente identificato una cellula Daesh che stava per compiere attentati a Mosca e in alcune città meridionali del Paese eurasiatico.

“Seguendo le istruzioni dei leader della struttura terroristica, due cittadini russi hanno pianificato un attacco simultaneo ai residenti di Mosca e della regione di Astrakhan con l’uso di armi da fuoco e coltelli in luoghi affollati”, ha affermato il servizio di sicurezza russo dell’FSB in una nota.

Servizio di Sicurezza Russo (FSB)



Il servizio di sicurezza ha affermato che uno degli aggressori ad Astrakhan ha opposto “resistenza armata” ed è stato “neutralizzato con il fuoco di risposta”, mentre il secondo attentatore è stato arrestato nella capitale russa. Ha aggiunto che gli agenti di sicurezza sono rimasti illesi.

Durante l’ispezione delle residenze degli aggressori, l’FSB ha affermato di aver trovato “armi da fuoco e munizioni automatiche, una granata F-1 e letteratura estremista religiosa”.

Negli ultimi anni, gli agenti di sicurezza russi sono riusciti ad arrestare decine di membri e sostenitori del Daesh (ISIS), alcuni dei quali avevano legami diretti con elementi terroristici in Iraq o in Siria, che avevano ordinato loro di compiere attacchi sul suolo russo.

Fonti: Moscow Times – Hispan Tv

Traduzione e sintesi: Luciano Lago