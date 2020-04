La Russia supererà il blocco del Venezuela con le sue navi da guerra e sottomarini

da Redazione





La Russia è pronta a sfondare il blocco navale USA sul Venezuela con le sue navi da guerra.

Come risulta dai dati forniti dalle autorità venezuelane, la Russia è pronta a fornire alla Repubblica Bolivariana il supporto e l’assistenza necessarie se gli Stati Uniti decideranno di organizzare un blocco marittimo contro questo paese. Data la lontananza della Russia dal Venezuela, gli esperti non escludono che Mosca possa inviare la sua flotta in questa regione, inoltre, stiamo parlando non solo di navi da guerra, ma anche di sottomarini.

“Dobbiamo tornare alla questione del blocco degli Stati Uniti intorno al Venezuela, che presumibilmente ha lo scopo di bloccare il traffico di droga da questo paese. La nostra analisi mostra che le accuse e gli attacchi di Washington contro Caracas sono falsi. Riteniamo che non corrispondano alla realtà e che difficilmente corrispondano alle conclusioni e alle valutazioni delle pertinenti agenzie delle Nazioni Unite “.- viene detto sulla fonte ufficiale del dipartimento di stato venezuelano.

Gli esperti non escludono la possibilità che, sullo sfondo di un possibile blocco del Venezuela, la Russia e gli Stati Uniti possano nuovamente affrontare una situazione tipo la crisi dei Caraibi del 1962, e dato che di recente gli Stati Uniti hanno preso sempre più provvedimenti restrittivi, il confronto al largo delle coste del Venezuela potrebbe anche provocare scontri militari.

“Privando la Russia di un paese come il Venezuela, gli Stati Uniti dovrebbero chiudere semplicemente il passaggio delle navi da guerra russe in questa regione e, inoltre, questo ridurrebbe la probabilità che in futuro la Russia possa schierare qui i suoi missili balistici e da crociera”, – secondo il parere degli degli esperti. (Fonte: Avia Pro)

Fuera Armada Bolivariana (FANB)



Nota: Le tensioni fra gli USA e il Venezuela sono salite al massimo grado da quando l’Amministrazione Trump ha messo una taglia di 15 milioni di dollari sulla testa del presidente Nicolas Maduro accusando questi di narcotraffico e terrorismo. Naturalmente una accusa senza prove che, secondo la mentalità statunintense, non servono. E’ sufficiente che il potente “zio Sam” affermi qualcosa perché tutti debbano inchinarsi al suo volere.

Una tirannia planetaria alla quale gli USA sono abituati. Era già successo con le armi di distruzioni di massa di Saddam Hussein o con le accuse di armi chimiche di Bashar al-Assad in Siria e in vari altri casi . Gli Stati Uniti dichiarano l’accusa e si guardano bene dal fornire prove mentre questa diventa il pretesto per attaccare il paese e ottenere il cambio di regime che fa comodo all’Amministrazione USA.

Nel caso del Venezuela, da tempo è in atto una campagna anche violenta per cancellare l’esperienza iniziata da Hugo Chavez in Venezuela. Hanno tentato di abbatterla con le sanzioni e non ci sono riusciti. Hanno fomentato i disordini di piazza, sul tipo di quelli finanziati a Kiev, e non hanno avuto risultati.



Sono passati alla penosa e ridicola autoproclamazione del loro fantoccio Guaidó come presidente del Venezuela e abbiamo visto tutti come è andata a finire. Hanno tentato di tutto e di più, dalla propaganda mediatica, agli attentati a persone e cose, qualsiasi forma di boicottaggio, blocco navale anche ai materiali sanitari. Gli USA hanno ripetutamente tentato di corrompere l’esercito venezuelano ma hanno fallito anche in questo.

L’obiettivo, ieri come oggi, è sempre lo stesso: strangolare una nazione e il suo popolo perché non vogliono sottomettersi al sistema di dominazione imperiale che gli USA vogliono imporre a tutto il pianeta.

Non riuscendo ad agire dall’interno con un classico golpe, come ultimamente sono riusciti ad attuare in Bolivia, deponendo il governo Morales ed instaurando un governo fantoccio a loro favorevole, adesso Washington opta per utilizzare le maniere forti, quelle dell’aggressione militare facendo leva sul loro fedele alleato, il governo della Colombia dove gli USA dispongono di circa 10 basi militari e dove da tempo addestrano una milizia paramilitare allo scopo di attuare atti di sabotaggio e sobillazione all’interno del Venezuela.

I tempi stringono per due motivi: in primis perchè, prima delle elezioni presidenziali, il presidente Trump vuole dare un segnale ai suoi elettori ispanici della Florida (cubani e venzuelani espatriati) e in secondo luogo perchè una guerra in Venezuela sarebbe un buon motivo di distrazione per l’opinione pubblica interna dalla difficle situazione determinatasi con la pandemia del covis-19 che, per la sua disastrosa gestione, sta facendo perdere consensi a Donad Trump.

Alla prossima azione degli Stati Uniti contro il Venezuela si oppongono però la Cina e la Russia che hanno rapporti di cooperazione con il governo di Caracas e che hanno fino ad oggi assicurato investimenti ed aiuti economici e militari al paese caraibico.

Un eventuale frapporsi della Russia diventerebbe un serio ostacolo per le intenzioni aggressive statunitensi, visto che Putin non esiterebbe ad inviare le sue navi e le sue forze aeree in appoggio dell’Esercito venezuelano. Da questo deriverebbe una prova di forza ed uno scenario molto pericoloso che ripeterebbe la situazione verificatasi a suo tempo con Cuba, la crisi dei missili che portò il mondo sulla soglia di un conflitto generale.

Militari delle FANB alla frontiera con Colombia



Tutto dipende se Trump si farà convincere dai suoi consiglieri neocon, i falchi guerrafondai, quelli che suggeriscono all’orecchio del presidente che gli USA devono agire per non perdere il loro status di padroni del mondo e dare un segnale a tutto il continente latino americano.

Il mondo sta cambiando ma la mentalità di dominio imperiale degli Stati Uniti, nel voler imporre le sue direttive e i suoi governi fantoccio in quello che considera il suo “cortile di casa” è rimasta immutata.

Se ne vedranno gli sviluppi a breve e si può solo sperare che il tutto non si trasformi in un nuovo bagno di sangue.

Nota di Luciano Lago