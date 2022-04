La Russia sta preparando il cielo e il terreno della Siria per un grande confronto contro l’asse USA/Israele

dal Maestro

È raro e allarmante: mentre avanza il progetto antirusso dell’internazionale sionista, un progetto che consiste nel fare di tutto per provocarne lo smembramento, si sta formando qualcosa come un fronte tra l’entità sionista di una parte e l’esercito russo di l’altro.

Per sette settimane sono sbarcati nel sud di Israele circa 24.000 ucraini sionisti, a cui vanno aggiunti circa 10.000 oligarchi russi che, cavalcando l’onda creata dalle sanzioni, hanno sbattuto la porta al “regime di Putin” per venire a portare la loro tribù all’occupazione della Palestina.

Tuttavia, lo stato russo non è nato ieri e comprende perfettamente il senso del gioco: proprio come ai suoi tempi la politica di Idlib ed Erdogan, Israele sta per creare un “esercito di mercenari antirussi intra-israeliano con “personale ucraino” e questo, con l’aiuto del denaro russo che gli oligarchi anti-Cremlino, visibilmente al sicuro dalle sanzioni, riportano con sé in Israele. Tuttavia, questa svolta bellicosa, il Cremlino non può ignorarla in quanto la guerra di Mariupol è entrata in una nuova fase dopo che l’ammiraglia della marina russa, la Moskova era stata fatta a pezzi e poi affondata, anche se significava estendere al mare la guerra che La NATO ha perso sul terreno, mare dove l’asse USA/Israele sente di avere armi più lunghe.

Nel giro di poche ore, la Russia di Putin ha convocato l’ambasciatore sionista di stanza a Mosca per manifestare, cosa rara, la sua forte protesta dopo le oltraggiose osservazioni fatte dal Ministero degli Affari Esteri israeliano, Lapid il quale, del tutto vergognosamente ubriaco, ha trattato la Russia come un “criminale di guerra “, ha votato contro al Consiglio per i diritti umani anche se il sangue palestinese continua a scorrere nelle strade della Cisgiordania e del Quds.

Poi quella stessa Russia ha fatto una rivelazione inaspettata sui dettagli dell’ultimo attacco aereo clamorosamente fallito di Israele contro Damasco. Così, il vice capo del Centro russo per la riconciliazione, il contrammiraglio Oleg Zhuravlov, ha annunciato domenica 17 aprile che la difesa aerea siriana ha utilizzato i “missili Buk-M2E” di fabbricazione russa per intercettare gli aerei israeliani che hanno attaccato obiettivi vicino a Damasco ad aprile 14 e che uno dei due missili guidati lanciati dagli aerei israeliani era stato abbattuto.

Ma non si è fermato qui perché il generale ha tenuto particolarmente a disegnare la mappa aerea dell’attacco, per citare gli attori e il loro modus operandi: “due caccia tattici F-16 dell’Aviazione Militare Israeliana, operando tra le 23:03 e 23:10 del 14 aprile, dallo spazio aereo del Golan, hanno effettuato un attacco con due missili guidati su siti nella campagna di Damasco. L’attacco ha causato danni a un magazzino, senza vittime tra i soldati siriani e russi”.

Reagendo all’annuncio di Zhuravlov, il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth non ha potuto fare a meno di dire: “Questo è qualcosa che Mosca non fa da molto tempo. L’ufficio del ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid ha detto che Israele non avrebbe risposto alla dichiarazione russa sull’attacco aereo in Siria. »

Sisemi antiaerei russi Buk-M2E

Ma è tutto? A dire il vero, quello che ha appena fatto il generale russo non è un semplice annuncio quanto un segnale ben codificato all’indirizzo di un’aviazione sionista a cui indica che i suoi F-16 sono perfettamente visibili non appena decollano e durante tutto il loro viaggio nello spazio aereo del Levante, indicazione che porta anche e questo è un altro effetto ricercato dal generale russo sulle capacità aeree israeliane che sono molto più ampie nel tempo (decine di missili aria-terra sparati ad ogni raid aereo) ma sono letteralmente scemate in 11 anni di campagna bellica all’interno della guerra (solo due missili sullo sfondo, per questo raid, dell’intercettazione di uno dei due missili una percentuale di successo del 50%).

Ma attenzione alla frase del generale quando parla del DCA utilizzato: si tratta di un Buk M1E di design russo ma appartenente alla Siria che ha permesso di preservare la vita di soldati russi e siriani. Il generale non parla di una tutela che è diventata reciproca, a differenza di quanto era in vigore fino ad ora?

Forze russe in Siria

Diversi osservatori vedono in essa una comunità di destini aerei che emergerebbe da una simile sentenza: dopo l’Ucraina, la Russia ha qualche motivo per risparmiare ancora l’aviazione sionista, e un regime sionista che denuncia per aver sfruttato maggiormente la guerra in Ucraina per commettere liberamente i suoi crimini in Palestina? Per alcuni in Israele questa gara di annunci ostili antisionisti potrebbe essere l’espressione di ciò che il quotidiano The Guardian ha riportato la scorsa settimana e che ovviamente ha evocato senza saperlo da una fonte affidabile, quale l’assistenza militare diretta della Resistenza irachena alla Russia! Il Guardian ha anche affermato che la Russia aveva fornito batterie antiproiettile a lungo raggio progettate dall’Iran per coprire la sua difesa aerea.

La domanda allora è: cosa impedirebbe ai russi ora di revocare definitivamente il loro veto pro-Israele in Siria, un veto che ora appartiene a un’era passata, e di consentire anche alla Siria di utilizzare il suo Bavar-373? Questa mappa aerea molto precisa sul percorso dell’F-16 israeliano non è forse un precursore?

Ma questa oscillazione contro l’asse USA/Israele non si limita al cielo perché, secondo le ultime informazioni, la Russia sta fornendo supporto corazzato all’esercito siriano e lì possiamo vedere la volontà di opporsi all’esercito americano. Di fronte a un esercito americano che occupa buona parte delle regioni produttrici di petrolio della Siria e che cerca di impantanare la Russia in Ucraina se non altro per espellerla dalla Siria, Mosca potrebbe mantenere la sua vecchia strategia?

SouthFront scrive : “Veicoli corazzati da ricognizione BRDM-2MS migliorati sono stati avvistati per la prima volta nell’esercito siriano. I veicoli sono apparsi in diverse foto pubblicate dall’agenzia di stampa siriana SANA. Più di 900 veicoli BRDM-2 di fabbricazione sovietica erano in servizio con l’esercito prima dello scoppio della guerra, più di undici anni fa. Tuttavia, nessuno di loro è stato aggiornato. Il BRDM-2MS è un BRDM-2 profondamente migliorato. Come parte dell’aggiornamento, il veicolo è stato dotato di una nuova armatura incernierata in grado di resistere a munizioni da 14,5 mm. Anche la sua resistenza è stata migliorata.

E Southfront ha aggiunto: “Non si sa esattamente quando l’esercito siriano abbia ricevuto i veicoli BRDM-2MS migliorati dalla Russia, né quanti ne siano stati consegnati. Ma questo dimostra una propensione al combattimento terrestre usando forze corazzate. La Russia rimane il principale sostenitore della guerra siriana al terrorismo. Negli ultimi anni, l’esercito russo ha aumentato il suo sostegno all’Esercito siriano a tutti i livelli. Ma dopo l’inizio dell’intervento russo in Ucraina, la rotta sembra in qualche modo cambiare. I russi denunciano sempre più energicamente l’occupazione territoriale degli Usa in Siria”.

Fonte: Reseau International

Traduzione: GerardTrousson