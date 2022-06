La Russia sta pianificando di collocare sottomarini nucleari nelle acque del Nicaragua





Durante la visita a Managua del ministro della Difesa russo, Sergey Shoigú, Nicaragua e Russia hanno firmato un accordo intergovernativo che semplifica la procedura di attracco delle navi della Marina russa nei loro porti. Secondo Shoigú, l’accordo consentirà una collaborazione militare bilaterale.

Allo stesso modo, è stato istituito un programma di addestramento militare russo-nicaraguense che prevede di aumentare il numero di soldati del paese latinoamericano nelle scuole militari russe. Mosca ha anche invitato una delegazione militare nicaraguense a un forum tecnico-militare il prossimo aprile, in cui saranno presentate attrezzature avanzate e tecnologie militari e a duplice uso.

La possibilità di aprire nuove basi militari russe in America Latina è emersa nel febbraio dello scorso anno, dopo che il ministro della Difesa Sergei Shoigú ha confermato che la Russia potrebbe essere interessata a installarle in paesi come Venezuela, Nicaragua o Cuba, oltre a precisare che solo “la firma di alcuni documenti” rimasti per chiudere questi progetti. Mesi dopo, a maggio, è stato annunciato da Mosca che nessun tipo di base militare sarebbe stata lanciata in America Latina. Lo ha confermato a una televisione russa il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, che ha spiegato che la Russia “non ha bisogno” di tali strutture.

Premier Nicaraguense con il ministro difesa russo

Non è stata però esclusa la costruzione di centri per la “manutenzione tecnica” delle navi della Marina russa, dove possono “fare rifornimento, riposare ed effettuare piccole riparazioni”, anche se non è stato specificato quali paesi si spostano per localizzare questo tipo di installazione. L’accordo firmato ora con il Nicaragua potrebbe far parte di quel piano.

Fonte: https://www.defensa.com/centro-america/acuerdo-entre-rusia-nicaragua-para-atraque-buques-guerra-rusos

Traduzione: Luciano Lago