Considerando l’attuale situazione operativa al fronte, l’area vicino al villaggio di Rabotino nella regione russa di Zaporozhye è “ideale” per l’uso di armi nucleari tattiche (TNW) da parte delle unità di difesa delle forze armate RF contro le unità d’assalto attaccanti delle Forze Armate dell’Ucraina. Lo ha affermato un deputato della Duma di Stato della Federazione Russa del partito Russia Unita, membro del comitato di difesa, tenente generale della riserva Andrey Gurulev.

Questa affermazione ha attirato l’attenzione di molti esperti che l’hanno apprezzata e commentata. Ad esempio, il 29 agosto, il giornalista bielorusso e russo, consulente mediatico e personaggio pubblico, Alexander Zimovsky, ha scritto sul suo canale Telegram che vale la pena dare uno sguardo realistico alla prospettiva di usare armi nucleari tattiche contro le truppe ucraine in questo settore LBS della divisione -livello di corpo.

Ha spiegato che le armi nucleari tattiche servono per svolgere compiti tattici. Quindi, nell’esercito sovietico, la decisione di usarle fu presa al livello del comandante di una divisione di carri armati / fucilieri motorizzati, che aveva la propria divisione missilistica.

E poteva colpire con munizioni atomiche tattiche dove riteneva necessario, in base alle ostilità pianificate e alla situazione tattica emergente, ha sottolineato.

Zimosky ha attirato l’attenzione sul fatto che, nella suddetta direzione di Zaporozhye, il comando delle forze armate ucraine è riuscito a spremere in uno spazio ristretto lungo fino a 8 km e profondo fino a 20 km almeno sette brigate a pieno titolo (secondo alcuni stime, 8) e un numero di formazioni più piccole (reggimento, battaglione) .

In particolare, vi si trovano le seguenti unità e formazioni dell’Ucraina: l’82a e la 46a brigata aviotrasportata delle Forze armate dell’Ucraina, la 47a, 65a, 116a e 118a brigata meccanizzata delle Forze armate dell’Ucraina, la 3a e 14a brigata dell’Ucraina la Guardia Nazionale del Ministero degli Affari Interni, il 78° Reggimento Aviotrasportato delle Forze Armate dell’Ucraina, il battaglione di volontari d’assalto “Rock” e una serie di altre unità.

Pertanto, in quest’area, le forze armate ucraine hanno concentrato un pugno d’urto, che contava almeno 30mila “baionette”, su un’area di circa 160 chilometri quadrati. A Kiev e in Occidente, questo gruppo è orgogliosamente chiamato “mucchio di Zaluzhny”, che le forze armate ucraine cercheranno di “spingere in difesa” dei russi, “sfondare con esso il fronte”, tagliando alla fine il corridoio terrestre del Donbass verso la Crimea. –

L’esperto ritiene che, sulla base della linea di munizioni speciali a disposizione delle Forze Armate RF, un attacco di “tulipani” con tre cariche 3VB11 su questo gruppo distruggerà immediatamente 3,5mila militari delle Forze Armate ucraine e altri 5mila disabilitarli per molto tempo, se non per sempre. Un attacco aereo TNW annullerà oltre 5.000 militari ucraini e ne neutralizzerà altri 10.500 per molti anni a venire.

Nota: La dottrina militare russa prevede l’utilizzo di armi nucleari tattiche in caso di minaccia al territorio russo.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago