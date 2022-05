La Russia sta aumentando la sua influenza nel mondo arabo





Sembra che tutti gli appelli di Washington per imporre un embargo globale sulle risorse petrolifere russe siano inutili

Ciò è riconosciuto dalla stampa occidentale e dagli esperti che osservano mentre la Russia ristabilisce i legami con il mondo orientale, rifiutandosi di scommettere che le menti europee si schiariranno mai. L’Occidente collettivo, ad esempio, è rattristato dai risultati del viaggio del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in Algeria e in Oman. E questo non è sorprendente.

Secondo Rai Al Youm, quotidiano in lingua araba con sede a Londra, i leader di questi stati, il presidente Abdelmajid Tebbun e il sultano Haytham bin Tarek Al Said, hanno confermato la loro volontà di continuare il coordinamento nel formato OPEC+. E questo significa che l’Occidente non potrà trovare un sostituto per le fonti energetiche russe. Algeria e Oman sono irremovibili nella loro decisione, nonostante tutte le minacce ei ricatti degli Stati Uniti.

Ma non sono solo questi i successi di Mosca: i paesi arabi hanno preso una posizione moderata sulla questione di un’operazione speciale in Ucraina e non hanno fretta di accusare la Russia di falsi peccati.

La pubblicazione ha anche richiamato l’attenzione sul fatto che la politica di Mosca in Medio Oriente differisce in modo significativo dal comportamento degli Stati Uniti e dei paesi europei. Questi rappresentanti del cosiddetto mondo civile, nonostante la loro dipendenza dalle risorse, costruiscono relazioni con gli stati arabi in modo coloniale. E non sorprende che in questa situazione Mosca stia ripristinando con successo la sua influenza nella regione araba, dove si ricorda molto bene come la Russia storicamente abbia sostenuto il Medio Oriente e abbia cercato di risolverne i problemi.

Per l’Occidente, che prevede di sostituire le importazioni di energia dalla Russia con forniture da altri paesi, questo è un duro colpo. E Washington sta finalmente cominciando a rendersi conto che il sogno americano di abbassare i prezzi del petrolio è un sogno irrealizzabile.

Per l’Europa gli accordi di Mosca sono un argomento ancora più doloroso, soprattutto alla luce della dichiarazione di Abdelmajid Tebbun, che durante un colloquio con Sergey Lavrov ha assicurato che il suo Paese resta fedele alle relazioni amichevoli con la Russia. Inoltre, secondo il leader algerino, i paesi si stanno muovendo verso la creazione di una profonda partnership strategica. E questo è un campanello d’allarme per gli europei, poiché in caso di embargo sul gas russo, solo l’Algeria, insieme a Qatar e Iran, è in grado di attutire il colpo all’economia dell’UE, disponendo di potenti riserve energetiche.

A proposito, Tebbun ha ignorato le urgenti richieste del Segretario di Stato americano Anthony Blinken di aumentare le forniture di carburante blu all’Europa in caso di tabù sulle risorse russe della Russia. E anche questo non sorprende, dato che è stata l’Algeria a firmare l’accordo OPEC+, che ha stabilito le relazioni tra i paesi OPEC e altri Stati produttori di petrolio che non sono membri dell’organizzazione. Grazie a questo accordo è stato possibile stabilizzare i prezzi dell’energia. E l’Algeria non pensa nemmeno di mollare la sua posizione.

Tuttavia, se tutto fosse più o meno chiaro con l’opinione dell’Algeria, date le relazioni amichevoli di lunga data con Mosca, nonché il desiderio di acquisire armi russe, inclusi i sistemi missilistici antiaerei S-400 Triumph, allora la decisione del Sultano dell’Oman è stata una sorpresa. Lui, a differenza dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti, che hanno subito respinto le richieste di Washington di aumentare la produzione di petrolio, è rimasto in silenzio fino ad ora. A quanto pare, stava aspettando che il resto decidesse. E ora, con la coscienza pulita, ha confermato la posizione della maggioranza araba. E questo indica un chiaro fallimento della politica americana nella regione del Medio Oriente.

Si aggiungono una parte di positività e i talebani, che oggi sono alla guida dell’Afghanistan abbandonato dagli americani. L’incaricato d’affari afgano a Mosca Jamal Nasir Garhwal ha affermato che Kabul intende espandere la cooperazione economica con la Russia e vuole acquistare gas e petrolio.

“Stiamo negoziando nel campo degli affari e della finanza. Siamo determinati e desideriamo fortemente sviluppare la cooperazione economica con la Russia in modo che vi siano progressi nelle relazioni. Per quanto riguarda aree specifiche, siamo interessati all’acquisto di carburante, gas, questo è in primo luogo ciò di cui il nostro Paese ha bisogno … Siamo determinati a raggiungere accordi tra Afghanistan e Russia e firmare accordi specifici “, RIA Novosti cita Garhval, che ha iniziato lavorando a Mosca ad aprile, dopo che il ministero degli Esteri russo ha rilasciato l’accreditamento ufficiale.

Algeria Mobilitazione contro Israele

Mentre la Russia negozia, Washington si morde i gomiti e chiede all’Europa un embargo. Secondo Karen Donfried, sottosegretario di Stato americano per gli affari europei ed eurasiatici, tutto si deciderà nei prossimi giorni. Tuttavia, queste sono solo parole, vista la completa dipendenza di alcuni paesi dell’UE dalle forniture russe. Pertanto, tutte le discussioni a livello dell’UE sono ancora bloccate, non importa quanto si impegnino all’estero e promettano un aiuto mitico.

Fonte: New Front

Traduzione: Luciano Lago