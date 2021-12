La Russia spinge gli Stati Uniti sulle garanzie di sicurezza, afferma che l’opzione militare sull’Ucraina è ancora probabile





La Russia afferma che è principalmente importante che gli Stati Uniti rispondano alle garanzie di sicurezza riguardo alla situazione intorno all’Ucraina, avvertendo di una possibile azione militare se la NATO non riesce a trovare una soluzione politica per alleviare le preoccupazioni di Mosca.

Il ministero degli Esteri russo ha pubblicato la scorsa settimana due bozze di documenti sulla fornitura di garanzie di sicurezza legale da Washington e dalla NATO, che includevano la promessa che l’alleanza militare guidata dagli Stati Uniti avrebbe rinunciato a qualsiasi attività militare nell’Europa orientale e in Ucraina. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan ha annunciato venerdì che Washington è pronta al dialogo con Mosca sulle sue richieste di sicurezza e presenterà le proprie preoccupazioni.

Il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha dichiarato lunedì che Mosca non ha ricevuto finora alcuna risposta dagli Stati Uniti e ha sottolineato che la Russia è pronta per una risposta militare se la NATO continuerà ad ignorare le preoccupazioni per la sicurezza di Mosca.

“Ho detto che avremmo trovato forme per rispondere, anche con mezzi militari e tecnico-militari se la NATO dovesse ignorare di nuovo le preoccupazioni di Mosca”, ha detto Ryabkov, citato dall’agenzia di stampa russa TASS.

“Lo ribadisco. Dovremo bilanciare le attività che ci preoccupano, perché aumentano i rischi, con le nostre contromisure”.

L’alto diplomatico russo ha sottolineato che la Russia avrebbe cercato di prevenire lo scontro militare, affermando che Mosca era consapevole della necessità di tenere un dialogo per evitare gravi implicazioni.

Alla domanda sulla determinazione di Washington se risponderà alle garanzie di sicurezza, Ryabkov ha detto: “Penso che cercheranno di trasformarlo in un processo lento, ma abbiamo bisogno che sia urgente, perché la situazione è molto difficile, è acuto, tende a diventare più complicato”.

La Russia per la prima volta ha enunciato una serie di garanzie di sicurezza a cui vuole che gli Stati Uniti e i suoi alleati della NATO si impegnino, nel tentativo di disinnescare l’escalation di una pericolosa situazione di sicurezza vicino al suo confine.

La Russia e la NATO guidata dagli Stati Uniti sono state recentemente in disaccordo sull’Ucraina. I paesi occidentali accusano la Russia di prepararsi all’invasione dell’Ucraina ammassando truppe e armamenti vicino al confine con quel paese.

Forze russe ai confini occidentali

Mosca afferma di avere il diritto di spostare liberamente i suoi militari all’interno dei suoi confini e che sta adottando misure precauzionali a causa dell’aumento dell’attività della NATO vicino al suo territorio.

Il presidente russo Vladimir Putin ha ripetutamente messo in guardia l’Occidente dall’attraversare le linee rosse del Cremlino organizzando esercitazioni militari e inviando armi letali in Ucraina. Durante una videochiamata con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden all’inizio di questo mese, il leader russo ha chiesto garanzie contro l’espansione della NATO verso est.

Anche Konstantin Gavrilov, capo della delegazione russa ai negoziati sulla sicurezza militare e il controllo degli armamenti nella capitale austriaca di Vienna, ha affermato che le relazioni tra Mosca e la Nato hanno raggiunto un “momento della verità”.

“La conversazione deve essere seria e tutti nella NATO capiscono perfettamente, nonostante la loro forza e il loro potere, che è necessario intraprendere un’azione politica concreta, altrimenti l’alternativa è una risposta tecnico-militare dalla Russia”, ha detto Gavrilov alla RIA. agenzia di stampa.

Cremlino: ancora troppo presto per valutare la reazione dell’Occidente

Sempre lunedì, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che Mosca non ha ancora ricevuto una risposta sostanziale alle sue richieste dall’Occidente.

Peskov ha detto che era troppo presto per valutare la risposta dell’Occidente, ma le informazioni provenienti da “varie fonti” sulla disponibilità a discutere le idee erano positive.

Interrogato separatamente su una proposta bielorussa di ospitare armi nucleari russe in caso di schieramenti simili nelle sue vicinanze da parte dell’Occidente, il portavoce del Cremlino ha affermato che Mosca aveva numerose opzioni.

“Non è un segreto che il dispiegamento di diversi tipi di armamenti vicino ai nostri confini che potrebbero rappresentare un pericolo richiederebbe l’adozione di misure adeguate per bilanciare la situazione. Ci sono tutti i tipi di opzioni sul tavolo”, ha aggiunto.

Fonte: Press Tv

Traduzione: Luciano Lago