La Russia sostiene l’adesione dell’Algeria ai BRICS… Putin invita Tebboune a visitare Mosca

La presidente del Consiglio federale dell’Assemblea federale della Russia, Valentina Matviyenko, ha affermato il “sostegno di Mosca alla volontà dell’Algeria di entrare a far parte del gruppo BRICS”.

Valentina Matviyenko ha dichiarato giovedì dopo aver incontrato il presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, “di avergli trasmesso un messaggio ufficiale del presidente Vladimir Putin, che includeva un invito ufficiale a visitare la Russia”.

Il funzionario russo ha anche indicato “di aver inviato un invito ufficiale a Tebboune per partecipare al secondo vertice Russia-Africa”.

Matviyenko ha espresso i suoi ringraziamenti all’Algeria per la sua posizione nei confronti degli eventi regionali e internazionali e per la sua adesione alle buone relazioni con la Federazione Russa.

Va notato che il ministro degli Esteri algerino, Ramtane Lamamra, aveva annunciato in precedenza che “l’Algeria e la Russia sono partner importanti l’una per l’altra”.

Il ministro Lavrov in ALgeria

Allo stesso modo, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato durante una visita in Algeria che sia l’Algeria che Mosca sono ora convinte che “deve essere firmato un accordo di cooperazione strategica”.

Nota: L’Algeria è attualmente in partner importante della Russia in Nord Africa e sono in corso programmi di cooperazione in vari settori economici, tecnologici, alimentari e nel settore militare. Inoltre è probabile che Algeri stia trattando con Mosca per la possibile realizzazione di una base navale russa nel paese che avrebbe una forte rilevanza strategica.

Traduzione e nota: Luciano Lago