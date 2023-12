La Russia si sta preparando per un nuovo mondo

di MK Bhadrakumar

L’annuncio del presidente russo Vladimir Putin venerdì di volersi candidare per un quinto mandato non è stato una sorpresa. È sorprendente il fatto che abbia scelto l’occasione di una cerimonia al Cremlino per consegnare le medaglie di Eroe della Russia ai soldati che hanno partecipato all’operazione militare russa contro l’Ucraina.

Si scopre che Putin stava rispondendo a un’esortazione dell’eroe della Repubblica popolare di Donetsk Artyom Zhoga, comandante del famoso battaglione Sparta (successore a suo figlio Vladimir, morto all’età di 28 anni nel 2022 e a cui è stato assegnato postumo il titolo di ” Eroe della Russia”), secondo il quale tutto il Donbass vorrebbe che lui partecipasse alle elezioni. Non c’è dubbio che il colonnello Zhoga abbia espresso un desiderio collettivo del popolo russo.

La guerra in Ucraina si è rivelata un evento determinante nella vita politica di Putin. Quando l’operazione militare speciale è iniziata alla fine di febbraio 2022, alcuni credevano erroneamente che sarebbe stata di breve durata e che il presidente Volodymyr Zelenskyj avrebbe accettato l’offerta di negoziato della Russia. Ma dove Mosca ha sbagliato terribilmente è che gli Stati Uniti non si sarebbero impegnati in una guerra per procura con loro così ardentemente e avrebbero manipolato Zelenskyj affinché non cercasse la pace.1

(Vedi un eccelente racconto, in inglese, del sabotaggio statunitense dell’Acccordo di Istambul, intitolato Pace per l’Ucrania, scritto da una distinta troika tedesca formata da un diplomático, uno storico e un generale).

In effetti, Putin ha finito per far uscire l’operazione militare speciale dall’impasse effettuando un ritiro tattico delle truppe nei settori settentrionali, autorizzando una grande mobilitazione di truppe per condurre una guerra di logoramento e ordinando un’efficace fortificazione a diversi livelli della linea del fronte. In retrospettiva, le sue decisioni militari cambiarono le sorti della guerra e gli armamenti e la tecnologia militare russa hanno superato tutto quello che gli Stati Uniti e la NATO hanno fornito a Kiev.

Attualmente, le forze russe stanno avanzando lungo la linea del fronte lunga 900 km e il loro slancio potrebbe portarle fino all’altra sponda del Dnepr. La Crimea e il Mar Nero non corrono grandi pericoli; i quattro nuovi territori sono ricchi di risorse e la Russia controlla tutti i porti nello strategico Mar d’Azov, che è un’importante rotta verso l’Asia centrale dal Mar Caspio attraverso il Canale Volga-Don.

Tuttavia, sebbene gli Stati Uniti non siano riusciti a ottenere una vittoria militare in Ucraina, l’amministrazione Biden cercherà di prolungare il conflitto il più a lungo possibile fino al 2024, sperando di dissanguare la Russia in una lotta estenuante come in Afghanistan negli anni Ottanta. Ma è una speranza vana.

Putin con leader arabi

Sergei Naryshkin, capo dei servizi segreti esteri della Russia, ha scritto la settimana scorsa sul giornale dell’agenzia, Razvedchik (The Intelligence Operative), che ” è molto probabile che un ulteriore sostegno alla giunta di Kiev,” in particolare data la crescente “tossicità” del tema ucraino per l’unità transatlantica e per la società occidentale nel suo insieme, questo accelererà il declino dell’autorità internazionale dell’Occidente ”.

La stessa Ucraina si trasformerà in un “ buco nero che assorbirà risorse materiali e umane man mano che avanza ”, continua. “ In definitiva, gli Stati Uniti rischiano di creare ‘un altro Vietnam’, con cui ogni nuova amministrazione americana dovrà fare i conti finché una persona sensata con il coraggio e la determinazione necessarie per spezzare questo circolo vizioso non prenderà il potere a Washington. “.

L’Ucraina rimarrà una questione prioritaria per la Russia ed è uno dei motivi principali per cui l’élite russa e il paese nel suo complesso vogliono che Putin rimanga al potere fino al 2030. Il nocciolo della questione è che Putin ha armeggiato brillantemente anche con le politiche economiche e sociali per risparmiare ai russi comuni le consuete privazioni caratteristiche di una “economia di guerra”. La vita procede in avanti e la “nuova normalità” funziona bene.

Putin ha neutralizzato l’obiettivo statunitense di intrappolare la Russia in un apparente pantano – facendo precipitare l’economia russa, alimentando il malcontento sociale e creando le condizioni per un’insurrezione contro il regime – al fine di indebolire la Russia ed eliminarla dalla scena mondiale come una nazione sempre più efficace contrappunto all’egemonia occidentale, alimentando tendenze dissidenti che minacciano l’unità e l’integrità della Federazione Russa.

In realtà, i risultati di Putin sono un lavoro in corso e la sua permanenza al potere rimane un prerequisito per il riemergere della Russia come “superpotenza” che supera, per certi aspetti, anche l’Unione Sovietica, in circostanze che rappresentano tante sfide quanto opportunità da cogliere. Un successo ottenuto in modo creativo in un ambiente globale instabile e nel mezzo di una transizione storica.

Putin ha sondato il terreno e posto la Russia, per così dire, dalla parte giusta della storia, il che presenta uno studio in contrasto con il disordine e la mancanza di convinzione e leadership degli Stati Uniti e del sistema transatlantico nel suo insieme.

Sottomarino russo

Se prendiamo come riferimento il già citato saggio di Naryshkin (intitolato “ Il 2024 è l’anno del risveglio geopolitico ”), possiamo aspettarci che il mondo in transizione abbia una traiettoria lungo le seguenti direttrici:

Un conflitto fondamentale tra il “vecchio” e il “nuovo” mondo, maturato sotto la superficie nei tre decenni successivi alla fine della Guerra Fredda, “è entrato in una fase aperta ” con l’inizio dell’operazione militare speciale della Russia e ha “ acquisito un carattere geografico globale ” nell’ultimo anno.

Un numero crescente di paesi che “ condividono idee di multipolarità e aderiscono a una visione del mondo tradizionale ” si stanno opponendo all’agenda globalista e antiumanista dell’Occidente.

Di conseguenza, i rischi di instabilità aumentano, portando ad “ un aumento della natura caotica dei processi che si svolgono nell’arena della politica estera ”. La situazione emergente richiede “ straordinaria moderazione e lungimiranza ” da parte dei leader mondiali.

I n sintesi, la situazione attuale “ ricorda sempre più una situazione di rivoluzione di classe, quando le “classi superiori”, di fronte all’indebolimento degli Stati Uniti, non riescono più a garantire la propria leadership, e le classi “inferiori”, come le élite anglosassoni designano tutti gli altri paesi, non vogliono più obbedire ai diktat dell’Occidente .

Al fine di preservare la propria egemonia globale, l’élite euro-atlantica seguirà il percorso ben tracciato di creazione di caos controllato, destabilizzando la situazione nelle regioni chiave contrapponendo alcuni stati ” recalcitranti ” ad altri e ” formando un sottosistema attorno a loro nel forma di coalizioni operative e tattiche controllate dall’Occidente .

Tuttavia, “ gli attori globali responsabili, in particolare Russia, Cina, India e alcuni altri, si mostrano pronti a resistere risolutamente alle minacce esterne e ad attuare in modo indipendente la gestione delle crisi ”. Anche i più stretti alleati dell’America stanno lavorando per diversificare le loro relazioni estere di fronte alla mancanza di fiducia negli Stati Uniti come garante della sicurezza. Lo scoppio del conflitto israelo-palestinese è “ un esempio che fa riflettere ” per molti politici occidentali.

In tale contesto, “ la scena globale sarà segnata da un’ulteriore intensificazione del confronto tra i due principi geopolitici – vale a dire il principio anglosassone, o insulare, del “divide et impera” e il principio continentale del “unire e governare”. norma” che gli è direttamente antagonista. Manifestazioni di questo feroce confronto nel prossimo anno si vedranno anche nelle parti più remote del mondo ”.

È interessante notare che, nella prognosi di Naryshkin, non è l’Indo-Pacifico, ma il ” mondo arabo “, che rimarrà ” l’arena chiave della lotta per un nuovo ordine mondiale ” nel 2024. Per inciso, questo saggio è stato pubblicato sul Mercoledì, vigilia del viaggio di un giorno di Putin negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita, dove ha ricevuto un’accoglienza da eroe. In una straordinaria cortesia dei paesi ospitanti, l’aereo presidenziale di Putin è stato affiancato da quattro caccia multiruolo armati Su-35, noti per la loro grande potenza di combattimento, l’alta velocità e la portata senza rivali.

MK Bhadrakumar

Fonte: Indian Punchline

Traduzione: Luciano Lago