La Russia Si Sta Preparando Per La Guerra Nel Mar Nero?

Ipotesi A: “La Russia Risponde Fortemente Alle Provocazioni Del Mar Nero”, Ipotesi B “La Russia Si Sta Preparando Per La Guerra Nel Mar Nero”?

Uno studio dal punto di vista del confronto tra fonti statunitensi e cinesi

Di Tom Winter (Ultimo aggiornamento 3 giugno 2020)

“La flotta russa del Mar Nero ha rapidamente ingaggiato una forza navale nemica e un aereo in uno spettacolo di forza serio all’inizio di questo mese, ma non era contro un vero nemico ma parte di esercitazioni a fuoco vivo ed esercitazioni contro obiettivi simulati”.

[Non “un vero nemico” – come se i bombardieri B-1-B e un cacciatorpediniere americano non fossero lì!]

“Come parte delle misure di addestramento al combattimento, i marinai hanno eseguito colpi di artiglieria preparatori e di qualificazione contro bersagli marittimi e aerei”. L’ufficio stampa del Ministero della Difesa ha dichiarato in una nota: “Nella fase finale del fuoco, i marinai hanno praticato l’algoritmo di misure per la difesa aerea della nave durante il suo transito in mare, con azioni di disturbo ravvicinate”.

E più avanti:

“All’inizio di questo mese anche aerei e un sottomarino della flotta del Mar Nero si sono esercitati per distruggere un gruppo di ipotetiche navi nemiche”.

Ipotetico! Dobbiamo informare la Marina degli Stati Uniti che il loro cacciatorpediniere della classe Arleigh Burke, l’USS Porter è solo una specie di ologramma!

Questa è la versione degli Stati Uniti:

“Le operazioni navali che conduciamo nel Mar Nero con i nostri alleati e partner mantengono le forti relazioni necessarie per la stabilità regionale” – Vice Ammiraglio Lisa M. Franchetti, comandante della 6a flotta degli Stati Uniti .

Ecco il nostro inglese del redattore SOHU, tramite PolitRossia *

21 ore fa

Sohu: le provocazioni dell’aeronautica americana nel Mar Nero hanno ricevuto una dura risposta dalla Russia.

Tali conclusioni sono state fatte da esperti militari cinesi.

Le relazioni tra Russia e Stati Uniti continuano a essere tese, poiché le parti si scambiano regolarmente acuti attacchi diplomatici l’una contro l’altra, inoltre, vi è una curiosa intersezione dei loro interessi nella sfera militare. Questo succede abbastanza spesso nella regione del Mar Nero, dove c’è una lotta per l’influenza geopolitica. Il recente incidente con i bombardieri Lancer americani B-1B è un ottimo esempio.

È stato riferito da Sohu. PolitRussia presenta una traduzione esclusiva di questa pubblicazione.

“Qualche tempo fa, due bombardieri Lancer B-1B sono stati avvistati sul Mar Nero, diretti verso i confini russi. Questa provocazione non è passata inosservata ai militari russi ”, notano gli autori di Sohu.

Gli aerei americani erano decollati dagli Stati Uniti e, prima di raggiungere il Mar Nero, avevano attraversto le frontiere aeree di numerosi paesi partner della NATO. L’endpoint del loro percorso rimane un mistero, perché dopo l’incontro con i colleghi russi hanno dovuto cambiare bruscamente il loro percorso.

“La risposta dell’esercito russo è stata di grande attualità, dopo la scoperta di due bombardieri americani, il russo Su-27P e il Su-30SM sono stati inviati per intercettarli ”, hanno aggiunto i giornalisti cinesi.

Nave della NATO nel Mar Nero

È stato chiarito agli americani che loro sono ospiti indesiderati in questa regione. Apparentemente, i piloti russi erano molto convincenti: l’aereo B-1B Lancer doveva cambiare urgentemente rotta.

Secondo gli autori di Sohu, a quel tempo, i bombardieri statunitensi rientravano nella gamma dei sistemi russi S-400 situati nella regione del Mar Nero. Se necessario, le unità dell’aviazione americana sarebbero prontamente neutralizzate dall’aria o dalla terra.

In effetti, il nemico è stato intrappolato e gli è stata impartita una buona lezione. Tutto ciò testimonia il fatto che i voli nel “cortile” della Federazione Russa stanno diventando una missione estremamente difficile per la NATO.

Ricordiamo che in precedenza il capo del dipartimento della difesa russo Sergei Shoigu ha dichiarato che l’attività degli Stati Uniti e dei suoi alleati nel Mar Nero e nel Mar Baltico richiede una reazione adeguata da parte dell’esercito della Federazione Russa. La risposta della Federazione Russa alla provocazione dei Lancer del B-1B indica che l’incarico del ministro è stato pienamente attuato.

La Russia ha dichiarato che non mancherà di rispondere con misure adeguate ai piani della NATO nel Mar Nero

Il vice ministro degli esteri russo Akexander Grushko ha affermato che le attività della NATO el Mar Nero minacciano la stabilità regionale.

La Russia segue da vicino la pianificazione miltare della NATO nella regione del Mar Nero ed è pronta a rispondere in natura alle azioni della Alleanza, ha detto il viceministrio degli Esteri russo, Akexander Grushko, a margine della 27a Assemblea del Consiglio sulla politica estera e di difesa. (……)

“Prenderemo sicuramente tutte le preauzioni per neutralizzare le minacce legate all’aumeto delle attività della NATO in quella regione”, ha dichiarato.

Fonte: Tass.com

Traduzione: Sergei Leonov