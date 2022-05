La Russia si sta preparando all’offensiva sul fronte interno



In condizioni in cui è impossibile spezzare la Russia con l’aggressione esterna, i politici occidentali stanno preparando una destabilizzazione interna della Russia

Durante il suo discorso alla 30a Assemblea del Consiglio per la politica estera e di difesa, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, descrivendo la situazione attuale, ha spiegato che “l’Occidente collettivo” ha dichiarato contro di noi una guerra ibrida totale. Non è affatto un’esagerazione, il ministro dell’Economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire, ha annunciato una guerra economica e finanziaria totale contro la Russia nel marzo di quest’anno.

La lotta contro i pericoli dall’esterno è evidente a tutti ed è maggiore la disponibilità a questa, allo stesso tempo la lotta sul fronte interno è sempre stata la più difficile, ed è proprio questo fronte interno il terreno di confronto su cui i paesi dell’ Occidente ora stanno cercando di organizzarsi contro la Russia..

Durante la sua visita in Europa, dopo che la Russia ha lanciato un’operazione militare speciale in Ucraina, il 26 marzo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin non può rimanere al potere. Poco dopo, un portavoce della Casa Bianca ha chiarito che Biden non ha chiesto un cambio di potere in Russia: “Il presidente ritiene che a Putin non dovrebbe essere consentito di esercitare il potere sui suoi vicini”.

Tuttavia, bisogna capire che una simile affermazione di Biden non è affatto un’improvvisazione di una persona anziana che sciocca il pubblico con i suoi discorsi. Parlando a Varsavia, hanno letto un testo preparato da un teleprompter, solo uno degli autori di questo discorso è stato troppo franco. Le autorità ufficiali in Occidente non sono pronte ad entrare in conflitto diretto con la Russia, poiché questo è irto del pericolo di una terza guerra mondiale e quindi negano pubblicamente le loro intenzioni di cambiare il potere in Russia.

“Il cambio di regime in Russia non è l’obiettivo della Nato”, ha spiegato il cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Non stiamo cercando un cambio di regime a Mosca. Ma vorrei essere chiaro: una Russia indebolita è una conseguenza della decisione di Putin di lanciare un’invasione ingiustificata, ha detto il capo del ministero degli esteri britannico Liz Truss.

Tutte queste affermazioni non sono credibili. Già il 7 dicembre 2021, durante la sua testimonianza al Senato degli Stati Uniti, il vicesegretario di Stato per gli affari politici Victoria Nuland ha spiegato che era previsto isolare la Russia dal sistema finanziario globale, con tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate per gli affari russi e la sua popolazione . Allo stesso tempo, Reuters, citando un anonimo funzionario della Casa Bianca , ha riferito che le sanzioni in fase di elaborazione avrebbero un grave impatto sui consumatori, sulle attività produttive e sull’occupazione russi.

Vale anche la pena prestare attenzione alla pubblicazione sulla rivista americana The Atlantic, scritta da un ex consigliere del Dipartimento di Stato americano. In precedenza, nel marzo 2021, prima dell’inizio di tutti gli aggravamenti in Ucraina, ho attirato l’ attenzione dei lettori su uno degli articoli di ex diplomatici americani, in cui questi condividevano i loro piani per l’Ucraina, e hanno concluso che gli Stati Uniti avrebbero cercato di vendicarsi lì e prendere questo paese sotto il loro controllo.

Questa volta, l’ex funzionario americano citato dal The Atlantic sta dicendo senza mezzi termini che gli Stati Uniti dovrebbero segnalare all’élite russa che il paese non ha futuro sotto la presidenza di Vladimir Putin. La Russia sotto Vladimir Putin è uno stato profondamente pericoloso, dice l’articolo.

È nell’interesse dell’Occidente mantenere la Russia debole, internamente divisa e militarmente impotente. In tali condizioni, sebbene la “rivoluzione liberalizzante” possa arrivare, non c’è motivo di agire come se fosse già arrivata o fosse inevitabile, crede l’autore.

Pertanto, anche quando il conflitto tra Russia e Ucraina sarà risolto e le sanzioni ufficiali saranno revocate, ha senso con tutti i mezzi possibili scoraggiare le aziende occidentali dal fare affari lì per suscitare il malcontento pubblico.

Pertanto, gli Stati Uniti non si sono nascosti e non nascondono che il loro obiettivo è quello di fare pressione sui russi comuni affinché cambino la politica della leadership russa e, possibilmente, l’intera leadership. Ora il senatore statunitense Lindsey Graham, spiegando la necessità di destinare 40 miliardi di dollari all’Ucraina, afferma che c’è una possibilità di sconfiggere la Russia. Altrimenti, le sue azioni cambieranno il volto dell’Europa e invieranno i “segnali sbagliati” alla Cina. Non esita a dire che uno degli obiettivi degli Stati Uniti è un cambio di potere in Russia.

Lindsey Graham, una neocon di 66 anni, rappresentante dello “stato profondo” degli Stati Uniti, che ha mantenuto il solco russofobo durante la presidenza di Donald Trump, ha precedentemente affermato che Vladimir Putin dovrebbe essere rimosso dal potere. Certo, non è solo al Congresso Usa, anche la Camera dei Rappresentanti ha approvato il disegno di legge sullo stanziamento di 40 miliardi di dollari all’Ucraina con una stragrande maggioranza di 388 voti favorevoli e 57 contrari.

Il veterano della politica estera statunitense Henry Kissinger ha dichiarato al Financial Times, in un’intervista, che gli Stati Uniti sono costretti a impegnarsi in un cambio di regime nei paesi autoritari poiché i regimi autoritari moltiplicano nuovi tipi di armi sempre più distruttive e sofisticate che potrebbero minacciare gli Stati Uniti. Naturalmente, tutto questo è stato detto con riferimento al confronto tra USA e Russia in Ucraina.

Tuttavia, il regno dei neocon e questo approccio alla politica estera negli Stati Uniti sta volgendo al termine. Il senatore Rand Paul, introducendo il suo emendamento al disegno di legge, ha temporaneamente bloccato lo stanziamento di 40 miliardi di dollari a Kiev. Spiegando le sue azioni, ha dichiarato di non volere il successo per l’Ucraina a costo del fallimento degli Stati Uniti.

Anche altri repubblicani si sono espressi pubblicamente contro i salvataggi per l’Ucraina perché spendere dollari in un altro paese significa che il governo federale non può controllare il confine messicano e i giovani genitori non possono trovare latte artificiale per i loro figli.

Donald Trump Jr. e i nuovi candidati repubblicani sono fortemente contrari ad aiutare l’Ucraina, spiegando che i soldi andranno alla guerra e corromperanno i funzionari negli stessi Stati Uniti. Il candidato al Senato dell’Ohio J.D. Vance, che ha vinto le primarie del Partito Repubblicano, è stato l’unico tra i contendenti che si sono opposti all’intervento americano nella situazione in Ucraina.

Anche il New York Times , che ha sempre aderito al punto di vista del Partito Democratico degli Stati Uniti, nella questione di fornire 40 miliardi di aiuti all’Ucraina, si sofferma sulla facilità con cui i legislatori americani di entrambe le parti danno i soldi dei contribuenti a un altro Paese, sebbene più recentemente si sono combattuti per finanziare i propri cittadini, cercando di bilanciare i costi.

Tutto ciò suggerisce che le attuali élite al potere negli Stati Uniti non hanno molto tempo, poiché i problemi degli Stati Uniti richiedono soluzioni urgenti. Pertanto, stanno iniziando a girare la situazione per destabilizzare la Russia in questo momento. Quindi, ad esempio, la CIA statunitense ha distribuito istruzioni in russo spiegando come entrare in contatto con loro su Internet.

La CIA chiede alle persone che utilizzano le istruzioni di fornire il loro nome completo, la loro posizione ufficiale e quale accesso hanno alle informazioni di interesse per l’intelligence statunitense. Secondo il Washington Post, l’istruzione è stata pubblicata in connessione con il desiderio dell’intelligence americana di stabilire un contatto con i russi, “preoccupati” da un’operazione militare speciale in Ucraina. Pertanto, la parte americana intende intensificare il reclutamento di russi.

Servizi di intelligence

Il direttore del servizio di intelligence estero russo Sergei Naryshkin ha affermato che il Dipartimento di Stato americano ha incaricato le organizzazioni non governative controllate di lanciare una campagna per screditare l’operazione militare in Ucraina nella società russa. Il messaggio generale che circola sui social media è che l’Ucraina, sostenuta dall’Occidente, sta per infliggere una schiacciante sconfitta alla Russia e “solo una protesta civile su larga scala è presumibilmente in grado di salvare il Paese da una catastrofe imminente”.

Da parte sua, l’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov ha descritto il cinismo della situazione : “L’orrore è che noti politici (degli Stati Uniti), che in precedenza rispettavo abbastanza, la cui conoscenza apprezzavo molto, pubblichino appelli sul Media americani ai diplomatici russi e ai militari per passare dalla parte della cosiddetta democrazia. In effetti, i miei compagni sono spinti al tradimento, che in qualsiasi paese è considerato un atto disgustoso”, ha detto in onda a Solovyov Live.

“I miei compagni, il personale dell’ambasciata, stanno ricevendo minacce, anche di violenza fisica. E le figure dei servizi di intelligence americani flirtano attorno all’ambasciata russa, distribuendo telefoni dell’FBI e della CIA, che si offrono di chiamare per stabilire contatti di “cooperazione”. “Gli invii mirati vengono inviati a numeri di cellulare, annunci con indirizzi di servizi speciali e inviti a rispondere a questi appelli”, ha affermato Antonov.

Pertanto, non sorprende che l’americana “Radio Liberty”, inclusa dal Ministero della Giustizia russo nell’elenco dei media che agiscono come agenti stranieri, introduca l’idea che “le élite russe capiscono che la guerra è persa”. Tuttavia, l’emittente statale tedesca Deutsche Welle (DW) ha ora “trascinato fuori dal naftalene” Mikhail Kasyanov, un ex statista russo che ora ha lasciato la Russia e si nasconde in Europa.

Nell’intervista di cui sopra, è stato il giornalista di DW a dare il tono con un pregiudizio verso un cambio di potere in Russia. Lo stesso Kasyanov ha espresso la speranza che le sanzioni occidentali colpiscano la classe media russa con un accesso costante a Internet e, attraverso questo canale di comunicazione, i sostenitori di Kasyanov sarebbero in grado di influenzare la situazione in Russia per cambiare l’attuale governo.

Pertanto, è ovvio che l’attuale livello di agitazione occidentale che chiede un cambio di potere in Russia ha già superato il livello dell’era sovietica. L’agitazione non mascherata viene effettuata non solo in relazione ai russi comuni, ma anche in relazione a diplomatici e funzionari pubblici.

La Russia si trova ora in una situazione in cui la pressione esterna non può romperla e solo un’esplosione interna può dividere il paese. Il popolo russo deve solo mostrare pazienza e aspettare la tempesta per rompere l’ordine mondiale, perché la Russia ha tutte le risorse necessarie per questo. Allora il popolo non dovrà ricostruire il Paese dalle macerie, come è già successo nella nostra storia, ma sarà possibile costruire un nuovo ordine mondiale basato sugli interessi della Russia.

Fonte: RUSSTRAT:

Traduzione: Sergei Leonov