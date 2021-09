La Russia si schiera dalla parte dell’Iran ed esorta Washington ad attuare gli accordi (sul nucleare) senza precondizioni.





Una doccia fredda per il segretario di Stato USA Blinken e per l’amministrazione Biden: Il ministro degli Esteri russo Lavrov ha ribadito la necessità della piena attuazione dell’accordo nucleare iraniano senza alcuna modifica.

“La Russia, come l’Iran, non accetterà alcun cambiamento nel PIAC e chiede la piena attuazione del patto nucleare”, ha osservato giovedì il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in una conversazione telefonica con il suo omologo iraniano, Hosein Amir Abdolahian.

Lavrov, in questo modo, ha ratificato la posizione di Mosca, la quale, in più occasioni, ha chiarito che non ci saranno alternative al patto nucleare con l’Iran , ufficialmente chiamato Comprehensive Plan of Joint Action (PIAC o JCPOA, per la sua acronimo in inglese).

Infatti l’accordo sul nucleare, firmato nel 2015 da Iran e dal Gruppo 5+1 – allora composto da Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Russia e Cina, più la Germania – è appeso a un filo dal 2018, quando la precedente amministrazione Usa, presieduta da Donald Trump, ha ritirato il suo Paese dall’accordo e ha iniziato la reimposizione delle sanzioni su Teheran.

L’attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden, sostiene di essere disposto a riprendere gli obblighi, previsti dal patto nucleare e revocare le sanzioni contro la nazione persiana, ma cerca anche di aggiungere altre questioni, come il programma missilistico convenzionale di Teheran. , al tavolo del dialogo, nonostante il clamoroso rifiuto iraniano di qualsiasi modifica dell’accordo .

La Russia assicura che i colloqui di Vienna sull’accordo nucleare non includono la revisione del patto o l’inclusione di nuovi argomenti in questo.

Le delegazioni negoziali a Vienna (capitale austriaca) hanno tenuto sei tornate di dialogo per salvare l’accordo. I negoziati dovrebbero continuare con il nuovo governo iraniano, guidato da Seyed Ebrahim Raisi.

La Repubblica islamica crede nel negoziato con un atteggiamento positivo e come un’opportunità, ma assicura che “ trattare solo per un negoziato fine se stesso” non giova a nessuno ”.

Negoziati di Vienna

Russia e Iran sollecitano l’istituzione di un governo inclusivo in Afghanistan

Lavrov e Amir Abdolahian hanno anche discusso di questioni relative alla necessità di rafforzare la cooperazione per contenere la pandemia di coronavirus e una vasta gamma di eventi, come lo status quo in Afghanistan a seguito dell’ascesa al potere dei talebani e il ritiro precipitoso delle truppe dagli Stati Uniti. e l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) del paese dell’Asia centrale.

“La situazione in Afghanistan era al centro dell’attenzione [dei ministri]. Mosca e Teheran sono interessate alla stabilità in quel Paese come fattore necessario per garantire la sicurezza oltre i propri confini e per estensione nella regione”, si legge in una nota della diplomazia russa.

A questo proposito, hanno evidenziato la necessità di formare un governo afghano inclusivo con la partecipazione di tutti i gruppi nazionali.

Nota: Se gli USA cercano un pretesto per dichiarare falliti gli accordi, grazie all’opposizione della Russia, non avranno alibi.

Gli USA devono revocare le pesanti sanzioni che avevano decretato contro l’Iran e le precondizioni che richiedono per ritornare all’accordo, come la trattativa sui missili, sono inccettabili per l’Iran.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione e note: Luciano Lago