La Russia si prepara alla guerra totale contro la Nato

di Luciano Lago

Lo scontro diretto tra la Nato e la Russia potrebbe accadere entro la fine dell’anno, visto che ogni passo avanti della Nato in Ucraina dimostra l’intenzione di attaccare la Russia in profondità nel suo territorio e nelle sue basi strategiche, come dimostrano gli ultimi attacchi alla Crimea e quelli su Mosca.

Ogni azione militare della Nato è un passo in avanti verso la guerra totale ed il ritmo è quello di una progressione geometrica.

D’altro canto nessuno è capace nella UE di fermare questo processo, come ha dichiarato l’ex ministra austriaca degli esteri, i politici della UE sono in stato di coma e vengono trascinati da Washington verso l’annientamento dei loro paesi.

Ieri è arrivata la notizia che il Pentagono ha stabilito di mettere sotto controllo militare l’impresa di controllo satellitare Starlink del miliardario statunitense Elon Musk per utilizzarla per finalità belliche sotto la supervisione del Dipartimento della Difesa USA, un nuovo passo questo verso la guerra totale. Data l’importanza dei satelliti nei conflitti, questo passo è tanto eloquente che non si può sminuire per il suo significato.

L’esperto militare Gorkylu ha commentato che la guerra d’Ucraina ha iniziato ad essere una guerra senza regole nè norme militari classiche, gli USA e la Nato vogliono condurre una guerra non dichiarata con sabotaggi e colpi proibiti fuori delle convenzioni internazionali, una guerra di incursioni che si rivolge contro le popolazioni civili e coloro che la conducono provocano un enorme danno ai loro avversari ma anche contro se stessi ed i loro vassalli.

Stoltenberg con mistro esteri ucraino Kuleba



Da poco è apparso un video russo dove si afferma che adesso in Europa non si dovranno lamentare se accadranno sabotaggi e colpi di mano anche in occidente contro i cavi di comunicazione sottomarini, gasdotti e altri disastri insospettati. La Russia non rimarrà con le braccia conserte davanti a questi attacchi pirateschi fatti dai nazisti a libro paga della CIA, ma reagirà in modo simmetrico sulle linee di comunicazione vitali per l’Europa e l’occidente.

Se gli USA vogliono una guerra come questa, avranno senza dubbio una guerra di questo tipo condotta in modo spregiudicato con i mezzi di cui dispone l’armata russa a cui si uniranno la Bielorussia e oggi anche la Corea del Nord.

Senza dubbio, quando gli USA subiranno a loro volta questi attacchi, non dubiteranno a lanciare i loro missili nucleari e provocheranno un olocausto generale. Il gruppo di potere dei guerrafondai di Washington, nella loro ossessione di riprendere il dominio mondiale non esiteranno un momento a premere il bottone rosso.

L’aggressione occidentale contro la Russia non conosce limiti e la russofobia ha preso piede in molti paesi d’Europa dove i cittadini russi vengono sottoposti a una serie di vessazioni a seguito di decreti emessi dalle autorità della Commissione Europea. Tutto quello che è russo viene sequestrato o confiscato e limitati i movimenti delle persone di cittadinanza russa.

Cerimonia nazista in Ucraina in onore di Stepan Bandera

Questo accade non solo in Ucraina contro la popolazione di origine russa ma anche nei paesi baltici, in Polonia, in Moldavia e in altri paesi europei, dove si abbattono i monumenti della cultura russa e si ostentano le cerimonie apertamente in onore dei nazisti e collaboratori dei Reich, come Stepan Bendera e simillari.

Le centrali atlantiste stanno cercando in tutti i modi di sobillare l’odio etnico contro i russi, contro la cultura russa, contro la religione ortodossa, contro il modo di pensare del popolo russo, attaccato alle sue tradizioni ed ai valori tradizionali della spiritualità russa.

Tutto questo non potrà non avere delle conseguenze e queste saranno nefaste per i popoli europei in particolare. La Storia non ha insegnato niente alle persone che credono alla falsa propaganda dei media occidentali.