La Russia Si Prepara A Respingere L’aggressione Della NATO, Afferma Il Senatore Russo

di Paul Antonopoulos

La Russia è pronta ad affrontare un conflitto militare su larga scala che la NATO potrebbe scatenare e l’alto comando russo ha già preso le misure necessarie, ha detto oggi Franz Klintsevich, membro del Comitato di difesa e sicurezza del Senato del Consiglio della Federazione.

Il capo di stato maggiore delle forze armate russe Valery Guerasimov ha parlato martedì agli addetti militari di paesi stranieri e ha dichiarato che l’intensificazione degli esercizi della NATO significa che l’alleanza sta preparando un grave conflitto militare.

“La capacità difensiva della Russia è di altissimo livello, i leader militari del paese hanno già preso tutte le misure necessarie per agire in modo efficace nel caso in cui gli occidentali sviluppino questa tabella di marcia negativa”, ha affermato Klintsevich.

Secondo il senatore, l ‘”Occidente collettivo” nella figura della NATO consente ai territori delle ex repubbliche baltiche sovietiche e alle estensioni dei paesi dell’ex Patto di Varsavia di fungere da palcoscenico per operazioni militari.

“Questa procedura può interessarci solo profondamente, soprattutto nel contesto dell’uscita degli Stati Uniti dal Trattato INF sui missili a medio e corto raggio”, ha riflettuto.

Sebbene la Russia non prepari alcuna incursione, l’Occidente gli attribuisce questi piani aggressivi e la presenta come un aggressore, e lo usa come pretesto per aumentare il potere militare della NATO, ha sottolineato il senatore.

Truppe NATO in Est Europa

Nel frattempo, gli Stati Uniti sono consapevoli della crescente presenza della Russia in Siria, ma sono più preoccupati per l’espansione di Mosca in Egitto, Arabia Saudita e Turchia, ha dichiarato il segretario alla Difesa Mark Esper.

Negli ultimi mesi, la polizia militare russa ha regolarmente pattugliato con le forze turche nell’area di confine tra Siria e Turchia per impedire la ripresa delle ostilità. L’azione è venuta dopo che le truppe statunitensi si eran ritirate dalla zona, di fronte all’operazione turca contro gli alleati curdi abbandonati dagli Stati Uniti.

L’incaricato USA Esper ha spiegato che la sua più grande preoccupazione comprende le strette relazioni tra Turchia e Russia e che Ankara sta potenzialmente uscendo dall’orbita della NATO.

