La Russia si prepara a intrappolare Vuhledar mentre le forze ucraine perdono la loro prima linea di difesa

di Peter Yermilin

Le forze armate ucraine hanno perso la prima linea di difesa vicino a Vuhledar (scritto in russo come Ugledar) e si sono ritirate in città, ha detto il corrispondente di guerra Andriy Rudenko su Telegram.

Secondo Rudenko, le truppe ucraine hanno preso posizioni preparate in una miniera alla periferia della città, essendo le comunicazioni sotterranee adatte alla difesa.

Il nemico ha anche ritirato le riserve. La nostra artiglieria distrugge i rinforzi e smantella le fortificazioni nemiche “, ha scritto.

Vuhledar è una grande città con aree industriali e grattacieli, ha osservato Rudenko. Le forze russe devono intrappolare la città per avere successo, ha aggiunto.

In precedenza, le forze armate ucraine avevano tentato senza successo di contrattaccare le forze russe vicino a Vuhledar. Di conseguenza, le truppe ucraine hanno perso almeno 200 persone uccise e ferite.

L’Ucraina ammette di aver perso Soledar

Nel frattempo, Serhiy Cherevaty, un rappresentante del gruppo orientale delle forze armate ucraine, ha confermato il ritiro delle truppe ucraine da Soledar, riporta AFP .

Il 12 gennaio, il ministero della Difesa russo ha affermato che le forze russe avevano stabilito il controllo sulla città di Soledar.

fonte: www.pravda.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic