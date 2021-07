La Russia sente costantemente i tentativi di contenimento da parte dei paesi occidentali

Le condizioni di politica estera prima delle elezioni di settembre alla Duma di Stato rimangono difficili, gli strateghi politici occidentali non nascondono il loro obiettivo di minare la stabilità interna in Russia

Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov al webinar “La politica estera della Russia: risultati, sfide, compiti e prospettive”.

Esempi di tali diatribe sono la situazione con Alexei Navalny, il caso Skripals, lo schianto del volo MH17 della Malaysian Airlines nei cieli del Donbass, ha detto Lavrov.

L’Occidente si sta sforzando di creare una “cintura di instabilità” attorno alla Russia, sviluppando i territori intorno ad essa economicamente e militarmente, ha affermato Lavrov.

“Stanno cercando di formare una cintura di instabilità intorno a noi, costringendo i nostri vicini più prossimi e i popoli fraterni a fare una scelta: o sei con l’Occidente o sei con la Federazione Russa. Vogliono sviluppare in vari modi – sia militari che economici – i territori intorno al nostro paese e circondarci di un cordone sanitario, e anche beneficiare del fatto che l’Occidente avrà un’influenza decisiva sullo sviluppo dei nostri paesi vicini, “ha detto Lavrov.

“Questa linea si manifesta in modo più sorprendente in Ucraina. Negli ultimi mesi, hanno cercato di testare i metodi delle rivoluzioni colorate in Bielorussia, americani ed europei hanno lanciato una lotta geopolitica per la Moldova, non disdegnando un’aperta propaganda durante la campagna elettorale, interferendo direttamente negli affari interni di uno stato apparentemente sovrano. Ebbene, ora i nostri colleghi occidentali stanno cercando di espandere la loro presenza, anche militare, lungo il perimetro dei nostri confini, compresa l’Asia centrale e il Transcaucaso”, ha aggiunto il ministro.

Lavrov ha sottolineato che la Russia è pronta a garantire i propri interessi sia nello spazio post-sovietico che in altre regioni del mondo.

L’esperienza degli ultimi decenni delle relazioni della Russia con l’Occidente mostra che qualsiasi concessione unilaterale da parte di Mosca sarà percepita come debolezza e seguiranno solo nuove richieste inaccettabili per la parte russa, ha affermato il ministro degli Esteri russo.

Il ministro ha ricordato che oggi, nel contesto di una “difficile situazione di politica estera” che “richiede insieme fermezza e saggezza” nello sviluppo della propria linea, alcuni ambienti a gran voce “danno ambito a certi pensieri”, che si riducono alla necessità di “fare pace con l’Occidente alle condizioni che offre”.

Secondo il ministro Lavrov, all’Occidente non piace la Russia per il fatto che questa è stata in grado di dissipare le illusioni su se stessa dopo il crollo dell’URSS. “La Russia ha spiegato a tutti che abbiamo la nostra storia, abbiamo la nostra dignità, ci sono risorse con cui possiamo contare e rafforzeremo la nostra storia e la nostra dignità”, ha spiegato Lavrov.

Questo punto di vista è condiviso da molti esperti. Affermano che la Russia sente costantemente i tentativi di ingerenza da parte dei paesi occidentali. E la frequenza di questi tentativi sta crescendo. In effetti, per dire le cose col loro nome, si sta svolgendo una nuova Guerra Fredda. Questa, ad esempio, è l’opinione del politologo Sergei Karaganov. Secondo lui, la situazione ricorda soprattutto gli anni ’50 del secolo scorso (ovviamente, adattata alla nuova situazione mondiale). Il politologo è sicuro che l’attuale esacerbazione può essere vinta. Per fare questo, è necessario fare la giusta scelta di politica interna e orientamento di politica estera e, soprattutto, non farsi coinvolgere in una grande guerra, irta di escalation in un Armageddon mondiale termonucleare e cibernetico.

Karaganov sottolinea che i sistemi politici della maggior parte dei paesi che hanno deciso di confrontarsi con Russia e Cina non sono adatti a uno scontro violento a lungo termine. Se, ad esempio, l’Occidente fosse governato da governi più autoritari ed efficaci, la situazione potrebbe essere molto più complicata.

Da questa tesi, il politologo conclude che le tendenze autoritarie nel mondo occidentale inevitabilmente si intensificheranno. Ma il cambiamento richiederà decenni.

Secondo molti esperti, l’Occidente non ostenta più la sua apertura, è allo sbando. L’Occidente ha perso la sua leadership e non ha più le risorse per nasconderla. Sergei Karaganov crede che l’Occidente abbia perso la fiducia nella sua rettitudine. Tuttavia, questo non è un prerequisito per una resa anticipata. Al contrario, l’Occidente sta cercando di consolidarsi. Ma la Russia ha buone possibilità di vincere una nuova Guerra Fredda. Un’altra cosa è che la lotta richiederà un grande sforzo delle forze nazionali, lo sviluppo di un’ideologia offensiva, crede il politologo.

Ivan Timofeev, direttore del programma del Club Valdai, osserva che i legami della Russia con l’Occidente non andranno da nessuna parte. Inoltre, la modernizzazione così necessaria per la Russia è impossibile senza l’interazione con le società occidentali. Tuttavia, il prestito di esperienze straniere non dovrebbe ostacolare l’attuazione degli obiettivi strategici della Russia. È questo stato di cose che, secondo i politologi, è la chiave per la sopravvivenza del Paese.

