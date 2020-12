La Russia schiererà una speciale brigata di missili balistici costieri “Bastion” in Estremo Oriente

Fonti del ministero della Difesa della Federazione Russa hanno informato Izvestia dello spiegamento di una speciale brigata missilistica costiera sul territorio dell’isola di Sakhalin. L’obiettivo principale di questo è coprire l’isola dall’avvicinamento di navi ostili con missili da crociera e dallo sbarco di truppe sul territorio russo.

“Una nuova brigata di difesa costiera è stata costituita in Estremo Oriente. Il complesso coprirà la zona di Sakhalin. Considerando le truppe missilistiche e di artiglieria già nella regione, la costa del Pacifico della Russia era completamente protetta dallo sbarco e dall’avvicinamento delle navi missilistiche da crociera.

Negli ultimi anni, la Russia ha rafforzato attivamente le forze costiere della flotta e, in particolare, le truppe costiere missilistiche e di artiglieria (BRAV). Sono stati riarmati dagli obsoleti complessi Redut e Rubezh ai più recenti Bastion and Ball. Inoltre, si stanno formando divisioni moderne e reggimenti missilistici si stanno trasformando in brigate a tutti gli effetti ”, riporta la pubblicazione di notizie Izvestia.

Costa del Pacifico russo con isola di Sakhalin

Al momento non ci sono informazioni specifiche sui sistemi missilistici dispiegati a Sakhalin, tuttavia, gli esperti ritengono che si tratti principalmente del sistema missilistico balistico Bastion, il cui raggio di distruzione del bersaglio raggiunge i 600 chilometri, il che inibisce persino l’utilizzo di gruppi d’attacco di portaerei da parte del nemico: i complessi sono in grado di distruggere le navi che compongono la loro formazione prima che raggiungano la linea di tiro.

Recentemente, i paesi della NATO ei loro alleati hanno iniziato a compiere più spesso azioni provocatorie vicino ai confini russi, nonché a prendere misure disperate e violare le acque territoriali russe, e quindi il dispiegamento di brigate missilistiche presso le zone costiere rappresenteranno un passo efficace per contrastare e coraggiare questo fenomeno.

Nota: Lo schieramento di queste forze missilistiche dimostra che la Russia ha preso molto sul serio l’ultimo avvertimento di Washington secondo il quale la flotta USA dovrà far fronte in modo energico alle “provocazioni ” russe. Un termine che vuole indicare quelle situazioni, verificatesi con sempre maggiore frequenza, di sconfinamento delle navi USA e NATO entrate senza permesso nelle acque territoriali russe.

