La Russia Risponderà All’esercitazione “Defender Europe 2020” USA-NATO In Europa

da Redazione

Di Drago Bosnic

Mosca – La Russia reagirà all’esercizio militare degli Stati Uniti in Europa, “Defender 2020”, che si terrà a marzo, ma lo farà in modo da escludere rischi inutili, ha dichiarato il ministro degli Esteri Sergey Lavrov in una riunione con lo staff del governo- eseguire quotidianamente Rossiiskaya Gazeta. Martedì, il ministero degli Esteri russo ha pubblicato una trascrizione della conversazione.

“Naturalmente, reagiremo”, ha detto Lavrov, aggiungendo, “Non possiamo ignorare i processi che destano preoccupazioni molto grandi. Ma reagiremo in modo da non creare rischi inutili “.

Coloro che gli occidentali provocano tali esercizi in modo assolutamente irragionevole, “desiderano vedere misure di ritorsione che consentano di aumentare ulteriormente le tensioni”, ha affermato.

“È interessante notare che tutto quello che facciamo in risposta alle minacce della NATO per la nostra sicurezza, lo facciamo esclusivamente nel nostro territorio”, ha osservato Lavrov.

Veicoli corazzati russi

L’esercitazione è chiamata in codice Defender, ha sottolineato.

“Da chi si difenderanno? Sostengono che devono difendersi non dalla Russia, ma da un avversario il cui potenziale è identico a quello della NATO, ha affermato Lavrov. Qui sarà molto difficile trovare l’obiettivo corretto per questi sforzi, soddisfacendo i criteri di comparabilità.

Basta dare uno sguardo alle statistiche ufficiali – non nostre ma straniere – riguardanti le spese militari, l’equipaggiamento militare e tutti i tipi di armamenti senza alcuna eccezione per vedere che i soli membri europei della NATO, esclusa la componente americana, superano le nostre forze armate più della metà . Non ho idea di dove abbiano trovato un avversario simile “, ha aggiunto.

A questo proposito, Lavrov ha sottolineato che non era la Russia, ma la NATO, la potenza militare dominante.

“Sebbene l’intero spazio sia saturo di strutture e armi militari, sebbene l’espansione verso est della NATO abbia già creato seri problemi nel campo della stabilità strategica in Europa, la fusione tra NATO e UE continua”, ha spiegato.

Forze corazzate russe

“I membri della NATO hanno cercato di tenere esercitazioni congiunte e hanno cercato di collegare membri neutrali dell’UE, come Finlandia e Svezia. Nel contesto della cooperazione della NATO con l’UE, hanno inventato un termine speciale – militare Schengen – che implica un potenziamento di tutte le arterie di trasporto che si estendono verso il confine orientale dell’alleanza in modo tale da consentire la consegna senza ostacoli di qualsiasi equipaggiamento da combattimento a est . Credo che questo sia sufficiente per rendersi conto di quanto siano pericolosi questi giochi “, ha detto Lavrov.

Inoltre, Lavrov ha attirato l’attenzione sul fatto che formalmente l’esercizio è stato dichiarato come impostato dagli USA, a cui i partner della NATO sarebbero stati invitati a partecipare.

“Un dettaglio notevole. Sono davvero curioso del motivo. Uno dei possibili è che gli americani trovano molto più facile fare tutto da soli la pianificazione e realizzare tutto da soli, senza alcun riguardo per la disciplina della NATO “, ha detto Lavrov, aggiungendo,” Sebbene nella NATO il comandante americano in Europa sia anche il comandante delle forze NATO in Europa “.

Defender 2020 sarà il più grande esercizio statunitense in Europa negli ultimi 25 anni. Come una fonte militare della NATO ha spiegato al fatto quotidiano, sarebbe un esercizio degli Stati Uniti sotto il comando degli Stati Uniti. Gli organi della NATO avrebbero un ruolo subordinato, responsabile della logistica e del coordinamento dei contingenti delegati dai 17 paesi alleati che avrebbero partecipato.

Complessivamente, saranno coinvolte 37.000 truppe statunitensi e di altre nazionalità. Il centro dell’esercizio sarà in Germania, con alcuni eventi che si svolgono nel territorio dei dieci paesi membri della NATO, comprese le aree vicino ai confini della Russia come la Polonia e i paesi baltici.

Fonte: Fort Russ https://www.fort-russ.com/2020/02/major-russia-to-respond-to-us-nato-exercise-defender-2020-in-europe/

Traduzione: Luciano Lago

Di Drago Bosnic