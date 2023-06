“L’obiettivo del nemico era quello di sfondare le difese russe in quello che ritenevano essere il settore più vulnerabile del fronte. Il nemico non è riuscito a raggiungere i suoi compiti, non ha avuto successo”, ha affermato il ministero della Difesa russo.

Il ministero della Difesa russo ha annunciato che la mattina del 4 giugno le forze armate ucraine “hanno lanciato un’offensiva su larga scala su cinque settori del fronte in direzione sud di Donetsk ” . Il nemico non ha avuto “successo”, ha detto l’agenzia.

Le forze ucraine “hanno introdotto nella battaglia la 23a e la 31a brigata meccanizzata delle riserve strategiche delle forze armate ucraine con il supporto di altre unità e subunità militari”. “In totale, hanno partecipato sei battaglioni meccanizzati e due battaglioni di carri armati nemici”, ha affermato il ministero.

“L’obiettivo del nemico era sfondare le nostre difese in quello che ritenevano fosse il settore più vulnerabile del fronte. Il nemico non ha raggiunto i suoi compiti, non ha avuto successo “, ha assicurato il responsabile militare.

Come risultato di azioni abili e competenti del gruppo orientale di truppe, le perdite delle forze armate ucraine ammontavano a più di 250 persone, 16 carri armati, tre veicoli da combattimento di fanteria e 21 veicoli corazzati da combattimento”, ha osservato il portavoce. .

El Ministerio de Defensa publicó un video de la destrucción de equipos de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante un intento de ofensiva a gran escala en la dirección del sur de Donetsk. pic.twitter.com/4mifGXSSEL — Sepa Más (@Sepa_mass) June 4, 2023

Il comandante del gruppo congiunto di truppe nell’area dell’operazione militare speciale, il capo di stato maggiore delle forze armate russe, il generale dell’esercito Valery Gerasimov, era al momento della fallita offensiva in ” uno dei principali posti di comando in questa direzione” .

Il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha detto sabato che Kiev era pronta a lanciare una controffensiva pianificata da tempo e che i militari non potevano aspettare “per mesi”. Tuttavia, il vice capo del suo ufficio, Igor Zhovkva, ha affermato lo stesso giorno che il suo paese non aveva ancora ricevuto armi e munizioni sufficienti per organizzare un’operazione di successo.

L’Ucraina ha recentemente intensificato gli attacchi di artiglieria e droni contro le città russe, compreso un raid UAV su Mosca martedì. Domenica, i soldati russi hanno respinto un’invasione di un gruppo di sabotaggio ucraino nella provincia di Belgorod, che confina con l’Ucraina.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione:Luciano Lago