La Russia reagisce al mandato d’arresto di Putin: la CPI è un burattino dell’Occidente

L’inviato della Russia alle Nazioni Unite afferma che il mandato di arresto della Corte penale internazionale contro Vladimir Putin conferma che l’organismo è un burattino dell’Occidente.

“ Questa istanza giudiziaria parziale, politicizzata e incompetente ha dimostrato ancora una volta la sua inferiorità. La Corte penale internazionale (CPI) è un burattino nelle mani dell’Occidente collettivo che è sempre pronto a esercitare la pseudo-giustizia su richiesta ”, ha condannato questo venerdì il rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite (ONU), Vasily Nebenzia, durante una riunione del Consiglio di sicurezza.

Alludendo alle dichiarazioni dell’ex consigliere Usa per la sicurezza nazionale, John Bolton, che nel 2014 considerava la Cpi “morta in tutto e per tutto”, ha assicurato che il mandato di cattura del presidente russo Vladimir Putin dimostra che l’organismo giudiziario “è sulla buona strada per autodistruzione” a causa della mancanza di riconoscimento internazionale.

Inoltre, ha assicurato che, poiché il Paese eurasiatico non è uno Stato parte dello Statuto di Roma, la lettera istitutiva della Corte, pertanto, percepisce le sue decisioni come “illegali e insignificanti”.

In precedenza, lo stesso giorno, il tribunale aveva emesso il mandato di arresto nei confronti di Putin per presunti “crimini di guerra” sul territorio ucraino, dove dal 24 febbraio 2022 stava conducendo un’operazione militare speciale .

Russia: il tribunale internazionale deve processare l’Ucraina per crimini di guerra

In reazione, il presidente della Duma russa (Camera bassa), Vyacheslav Volodin, ha avvertito, tramite un messaggio su Telegram, che “qualsiasi attacco al presidente della Federazione Russa lo interpretiamo come un’aggressione contro il nostro Paese”.

Rusia ante la ONU sobre la orden de arresto contra Putin: "La CPI va camino de su autodestrucción". El representante permanente ruso ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, reiteró que las decisiones del Tribunal Penal Internacional tienen nula validez. pic.twitter.com/AOGB1J4TE5 — ❀𝑬𝒊𝒍𝒆𝒎𝒔❀ (@Eilemspsuv) March 17, 2023

Da parte sua, il capo del comitato investigativo russo, Alexandr Bastrikin, l’ha definita una “trasmissione illegale” e ha ordinato l’avvio di un’indagine sull’ordine della Corte penale internazionale.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza ed ex presidente russo, Dmitri Medvedev, ha paragonato l’ordine alla “carta igienica” in un messaggio postato su Twitter.

Allo stesso modo, il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha detto che la sentenza è “inaccettabile”, dal momento che Mosca non riconosce la giurisdizione di quel tribunale.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago