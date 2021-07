La Russia può dialogare con lo schizoide Zio Sam?

La doppiezza di Washington è una politica nefasta e non semplicemente un’incompetente mancanza di comunicazione all’interno dell’amministrazione Biden.

La Russia terrà discussioni ad alto livello alla fine di questo mese con gli Stati Uniti in merito alla stabilità strategica e al controllo degli armamenti nucleari. Questo è il seguito del vertice di Ginevra tra i presidenti Biden e Putin tenutosi il 16 giugno.

Un dialogo tra le due superpotenze nucleari è assolutamente fondamentale per cercare di normalizzare i rapporti, ridurre le tensioni e accelerare i migliori canali di comunicazione nell’ottica di aumentare “stabilità e prevedibilità”, come direbbero gli americani.

Il problema è che “stabilità e prevedibilità” sono qualità che Washington sembra aspettarsi esclusivamente dalla Russia, offrendo poco in cambio della propria condotta errata. E gli Stati Uniti sono tutt’altro che stabili o prevedibili da un punto di vista nazionale o internazionale.

L’incontro tra Joe Biden e Vladimir Putin – su richiesta del leader americano – sembrava andare a buon fine. La parte russa ha sottolineato la necessità del rispetto e del dialogo reciproci come unica base per un quadro attuabile in futuro. Da parte sua, la parte americana non ha respinto tale proposta. Biden sembrava accettare cordialmente la premessa eminentemente ragionevole di Putin per un dialogo basato sulla parità. I precedenti atteggiamenti di provocatoria superbia e prepotenza da parte degli americani sono stati abbandonati durante il vertice di Ginevra che, a sua volta, ha aperto la strada alle discussioni di follow-up previste per la fine del mese.

Ma presto l’incorreggibile Zio Sam mostrò il suo comportamento schizoide. In una recente intervista ai media , il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha lamentato che subito dopo il vertice di Ginevra l’amministrazione Biden ha ripreso la sua retorica imperiosa nei confronti della Russia, avvertendo delle conseguenze se Mosca non avesse migliorato il proprio comportamento, e così via. La cosa più sconcertante è che la retorica irritante proveniva dagli aiutanti di Biden che avevano partecipato alle discussioni di Ginevra. Lavrov non ha fatto nomi, ma si può immaginare che siano implicati aiutanti falchi come Victoria Nuland.

La doppiezza di Washington rende fondamentalmente difficile costruire qualsiasi dialogo perché quella doppiezza è corrosiva per trovare qualsiasi fiducia. Probabilmente non è realistico aspettarsi che Washington e Mosca siano amiche in questo frangente, ma ci deve essere almeno un minimo di fiducia nelle relazioni o in ciò che è stato concordato, altrimenti non ha senso dialogare in primo luogo.

Quando Biden e i suoi collaboratori sorridono cordialmente a Putin e ai suoi sul “rispetto reciproco” e poi dopo essersi separati, gli americani iniziano a parlare in un modo che è l’antitesi del rispetto reciproco, cioè un comportamento caratterizzato come schizoide. Nello spiegare tale comportamento deviante si può citare la necessità di placare il pregiudizio anti-russo nell’establishment di Washington, o una vera e propria carenza personale nei principi politici e morali nell’amministrazione Biden.

Ci sono altri segni più inquietanti di doppiezza. Solo una settimana dopo il vertice di Ginevra, gli americani si sono impegnati in una pericolosa provocazione nei confronti della Russia nel Mar Nero, secondo Mosca. L’invio di una nave da guerra britannica il 23 giugno in coordinamento con aerei di sorveglianza americani per violare le acque territoriali russe intorno alla penisola di Crimea era uno stratagemma calcolato. Quell’incidente ha portato le navi della marina russa a sparare colpi di avvertimento e un jet da combattimento SU-24M a sganciare bombe sulla traiettoria del cacciatorpediniere britannico per costringerlo a uscire dalle acque territoriali russe. Per una manovra così audace da parte di americani e britannici – senza dubbio per sondare le difese russe – l’operazione avrebbe richiesto l’autorizzazione di alto livello della Casa Bianca.

Quindi qui abbiamo un presidente americano che annuisce – apparentemente con apprezzamento – ai solenni appelli alla stabilità e al rispetto della sua controparte russa, e poi nel giro di una settimana, c’è una grave violazione della stabilità da parte di americani e britannici furtivi nel confine russo del Mar Nero.

Alla fine di questo mese, l’esercito americano terrà esercitazioni di guerra con la Polonia e la Lituania nella regione occidentale dell’Ucraina di Leopoli. Le esercitazioni note come Three Swords 2021 si terranno a terra tra il 17 e il 30 luglio. Questi giochi di guerra – provocatoriamente in stile “difendere l’Ucraina dall’aggressione russa (inesistente)” – sono in concerto con le esercitazioni della NATO Sea Breeze 2021 che sono state tenutosi nel sud dell’Ucraina e nel Mar Nero tra il 2 e il 10 luglio. Quest’ultimo ha coinvolto 30 nazioni, tra cui Ucraina e Georgia non membri della NATO, in quella che è stata la più grande mobilitazione militare vicino al territorio russo del Mar Nero.

In questo contesto, è difficile sfuggire al fatto che gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO stanno adottando una condotta che sta deliberatamente destabilizzando le condizioni di sicurezza ai confini della Russia. Eppure l’amministrazione Biden dice di voler parlare di “stabilità strategica”.

Certo, questi giochi di guerra della NATO sono pianificati con largo anticipo e prima che Biden entrasse in carica a gennaio. Tuttavia, data la presunta importanza del vertice di Ginevra e gli impegni dichiarati per migliorare la stabilità, ci si poteva ragionevolmente aspettare che l’amministrazione Biden dimostrasse la sua serietà riducendo le esercitazioni di guerra.

Tuttavia, in modo più sinistro, la provocazione calcolata da americani e britannici il 23 giugno suggerisce che la doppiezza di Washington è una politica nefasta e non semplicemente una mancanza di comunicazione incompetente all’interno dell’amministrazione Biden.

Questo non è di buon auspicio per un dialogo produttivo.

Finian CUNNINGHAM

Ex redattore e scrittore per le principali organizzazioni di media. Ha scritto molto sugli affari internazionali, con articoli pubblicati in diverse lingue

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago