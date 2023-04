La Russia punisce Israele per l’Ucraina e sostiene il dibattito Onu sulla Palestina

La Russia punisce Israele per il suo coinvolgimento nella crisi ucraina respingendo la sua richiesta di ritardare la riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Palestina.

Il quotidiano arabo Rai al-Youm , in una nota pubblicata martedì, ha sottolineato che il regime sionista ha ricevuto uno schiaffo forte e schiacciante dalla Russia alle Nazioni Unite. Un fatto che ha dimostrato ai decisori di Tel Aviv che Mosca non ha dimenticato ed è determinata a punire Israele per il suo coinvolgimento nella guerra ucraina. Soprattutto da quando i rapporti israeliani hanno recentemente confermato che il regime sta fornendo a Kiev armi avanzate per combattere l’esercito russo.

“ L’orso russo sta mostrando i denti e ha dato un forte schiaffo diplomatico a Israele per il suo sostegno all’Ucraina, rifiutandosi di rinviare la riunione del Consiglio di sicurezza per affrontare le politiche del regime di occupazione in Cisgiordania e questa è una vittoria per Palestina” , ha rimarcato.

Secondo fonti politiche di alto rango a Tel Aviv, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbe tenere una riunione martedì sugli ultimi sviluppi nella regione dell’Asia occidentale; un incontro che viene organizzato ogni tre mesi. Secondo Yaron Abraham, analista politico per il canale 12 di Israele , questo incontro affronterà la questione della Palestina, l’attuale situazione nella moschea di Al-Aqsa e nella Cisgiordania occupata.

La Russia ha avvertito Israele di non fornire armi all’Ucraina, sottolineando che qualsiasi tentativo di inviare armi nel Paese slavo porterà a un’escalation della crisi.

Abraham, citando fonti politiche di alto rango a Tel Aviv, ha affermato che le autorità israeliane e l’ambasciatore del regime presso le Nazioni Unite, Gilad Erdan, hanno invitato la Russia, in qualità di capo provvisorio del Consiglio di sicurezza, a rinviare il dibattito odierno, con il pretesto che oggi è una giornata “sacra civile” per il regime e coincide con la commemorazione dei soldati israeliani caduti durante le varie guerre.

La nota aggiunge che la Russia dovrebbe prendere sul serio la questione per mantenere una posizione neutrale di fronte al conflitto israelo-palestinese, ma sembra che la Russia non abbia prestato attenzione alla lettera e non abbia preso alcuna misura per ritardare l’incontro. Secondo fonti informate a Tel Aviv, ” la Russia ha dato nuova credibilità alla discussione e l’ha resa più importante di prima”.

La Russia ha avvertito Israele della “distruzione” dei legami se arma l’Ucraina.

Secondo quanto riferito, il ministro degli Esteri palestinese Riad al-Maliki parteciperà a questo incontro, e i palestinesi lo considerano un risultato, perché in questo modo Israele sarà criticato per le sue politiche contro i palestinesi. Inoltre, a questo incontro parteciperà anche il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov.

Il giornalista politico del canale televisivo israeliano 12 , citando una fonte di alto rango della cancelleria del regime di occupazione, a condizione di anonimato, ha affermato che “i russi non hanno risposto positivamente alla richiesta di Israele, perché volevano inviare a Tel Aviv questo messaggio che sono scontenti del coinvolgimento di Israele nella guerra in Ucraina a favore di Kiev”.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago