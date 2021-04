La Russia prevede un pesante attacco ai terroristi in Siria dal Mar Nero

da Redazione

La Marina russa si prepara a lanciare un attacco su vasta scala con 40 missili da crociera Kalibr sul nord della Siria attraverso il Mar Nero.

Il portale dell’aviazione russa Avia.Pro ha riferito nella sua edizione di giovedì che, al momento, tre grandi navi da sbarco russe stanno avanzando verso le coste della Siria, il che probabilmente garantirà la preparazione di un’operazione militare nella parte nord-occidentale del Paese. .

Secondo il rapporto, altri sei sottomarini diesel-elettrici russi, che si trovano accanto alle navi nel Mar Nero, parteciperanno alla manovra, utilizzando lo spazio aereo della Turchia, se Ankara lo approva.

Come si può vedere dai dati presentati, l’azione fa parte delle operazioni militari che le forze russe hanno predisposto nel nord e nord-ovest della Siria, dove attualmente operano terroristi supportati dal governo turco.

Poiché la Marina russa ha già diverse navi da guerra e sottomarini schierati al largo delle coste della Siria, secondo il portale, è in grado di sparare un centinaio di missili attraverso la Siria invece di attaccare con 40 missili da crociera dal Mar Nero, ma, data l’alta precisione di questi missili, l’operazione potrebbe concludersi con la sconfitta di gruppi terroristici nella provincia siriana di Idlib (nord-ovest).

Truppe russe in Siria

Nel 2015 la Russia, su richiesta di Damasco, ha avviato una campagna contro i terroristi nel Paese arabo, fornendo supporto aereo e logistico alle forze dell’Esercito per fermare l’avanzata delle bande estremiste, in modo che le forze siriane sono riuscite a riprendere il controllo della maggior parte delle le aree occupate dalle bande terroristiche.

La battaglia mira a sradicare i restanti terroristi, che da quel governatorato continuano a lanciare attacchi contro le aree adiacenti sotto il controllo di Damasco nelle province limitrofe di Hama, Aleppo e Latakia.

Di fronte a questa situazione, la Siria denuncia che la Turchia offre supporto logistico alle bande estremiste, un fatto che anche la Russia conferma e considera un grande ostacolo all’annientamento del terrorismo.

Nonostante tutto, Damasco ha assicurato che terminerà le sue operazioni in quest’area di conflitto fino a quando non eliminerà l’ultimo membro dei gruppi che dal 2011 hanno reso la vita impossibile alla nazione siriana e l’esercito turco, il braccio della confraternita dei terroristi, che non sarà in grado di fermare questo operazione.

Fonte: Hispantv

Traduzione: Luciano Lago