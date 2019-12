La Russia preserverà la sua presenza militare in Siria

da Redazione





Questa settimana è stata molto carica di tensioni tra Stati Uniti e Russia. Gli Stati Uniti hanno ripetutamente preso di mira la base aerea di Hamaimim, in Siria, dove la Russia ha posizionato dozzine di aerei da caccia ed elicotteri, e la stessa base è stata soggetta allo spionaggio di aerei statunitensi e a un nuovo attacco con droni fallito.

Inutile dire che quello che gli Stati Uniti stanno cercando di fare è molestare la Russia e, ovviamente, la Siria il più possibile per impedire che l’operazione per liberare Idlib si possa concludere con successo. Questo mentre l’esercito siriano, aiutato dall’Iran e dalla Russia, non torna indietro nella zona est, dove gli Stati Uniti sono coinvolti nel furto e nel contrabbando del petrolio siriano.

Martedì, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia manterrà la sua presenza militare in Siria, a Tartus, ma anche nelle basi di Hamaimim e Qamishli (nord della Siria), perché la posta in gioco è la stabilità della Siria, il che significa che la Russia è pronta a andare allo scontro diretto, se necessario, per mantenere le sue posizioni nel paese, dove si trova su invito delle autorità siriane.

Le difese antiaeree dell’esercito siriano, comandate dalla Russia, hanno contrastatoo anche un nuovo attacco di droni attribuito ai terroristi, che era stato preceduto dal volo di ricognizione di un Boeing C-135 americano lungo la costa siriana. L’agenzia SANA afferma che “le unità di difesa aerea siriane sono riuscite a intercettare e abbattere il drone mentre sorvolavano la città di Suqailabiyah martedì mattina”. Il drone era equipaggiato con sei missili, che avrebbero dovuto colpire l’aeroporto militare di Hama,

Nel suo discorso di martedì, il presidente russo ha affermato che il suo paese era in prima linea nello sviluppo di nuove armi e ha sistemi unici. In Siria, dove le forze russe sono state in grado di provare questa affermazione. Martedì il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha dichiarato che la base aerea di Hamaimim è stata attaccata dall’inizio del 2019 da 53 droni kamikaze e 27 missili, ma la difesa aerea della base e i suoi radar sono stati in grado di “respingerli tutti” .

Base russa di Hmeimim, Siria

Questi attacchi superano quelli del 2018 e tuttavia sono stati tutti neutralizzati. Le strutture militari russe sono coperte in modo affidabile da un sistema di difesa antiaerea e sistemi di guerra elettronica, ha affermato il ministro russo.

Il sito web militare Avia.pro ha accompagnato le dichiarazioni del generale Shoigu con un video che mostrava una delle azioni della difesa aerea siriana-russa a Hamaimim. “Questi sono stati i momenti più sorprendenti dell’attacco terroristico contro la base aerea militare russa.

Questo stesso attacco è stato ovviamente uno dei più significativi, poiché erano state segnalate tre ondate di aggressori. Nonostante questo intenso attacco, che ha coinvolto navi e aerei spia statunitensi, la difesa antiaerea siriana-russa si è dimostrata molto potente e ha mostrato un’efficacia del 100% nella distruzione di droni e missili nemici “, ha affermato il sito.

Fonte: premere TV

Traduzione: Luciano Lago