La Russia Potrebbe Presto Intervenire Mentre Azeri E Turchi Iniziano A Colonizzare 4000 Terroristi Nell’Artsakh (Karabakh)

da Redazione

di Drago Bosnic

DAMASCO / STEPANAKERT – Fonti vicine al governo della Repubblica araba siriana sono riuscite a ottenere informazioni che la Turchia, in collaborazione con l’Azerbaigian, ha fornito documenti per la risoluzione legale del primo gruppo di non meno di 4.000 turkmeni (giunti in Azerbaigian come terroristi e mercenari) che presto si stabiliranno in città e villaggi nel sud dell’Artsakh (Nagorno Karabakh).

Queste città e villaggi erano precedentemente popolati da armeni, che furono costretti a lasciare l’area dopo l’attacco azero del 27 settembre. Poiché questi “coloni” sono per lo più terroristi ed estremisti che hanno combattuto in organizzazioni jihadiste come Jabhat al-Nusra e persino dello Stato islamico , non si può escludere la formazione di roccaforti wahhabite nella zona di confine con l’Armenia, soprattutto al suo confine sud-orientale.

Oltre ad essere un potenziale pericolo per le truppe armene dall’Artsakh (Nagorno Karabakh), così come per le forze di pace russe lungo la LOC (linea di contatto), è probabile che questi terroristi entrino in contatto anche con le truppe armene regolari in Armenia propriamente detta, come le guardie di confine russe che aiutano l’Armenia a proteggere i suoi confini da due vicini turchi estremamente aggressivi ed espansionisti.

Questo, a sua volta, è estremamente probabile che porti a un’altra guerra e la Russia potrebbe trovarsi in una situazione in cui dovrebbe scegliere tra placare la Turchia e l’Azerbaigian, o affrontare un confronto su vasta scala per salvare non solo ciò che resta di Artsakh (Nagorno Karabakh ), ma anche l’Armenia vera e propria. Ed è tutt’altro che impossibile, dato che anche gli azeri sono famigerati per orribili crimini di guerra contro gli armeni e la loro eredità .

Forze russe nel N. Karabakh

E anche se i turchi sotto il mini-sultano neo-ottomano Recep Tayyip Erdogan ei loro semi-vassalli azeri sotto Ilham Aliyev riescono a prevenire la guerra aperta (a condizione che vogliano anche mantenere l’attuale status quo), è altamente improbabile che impediscano ( ancora una volta, a condizione che lo vogliano in primo luogo) ai terroristi reali di fare ciò per cui sono stati addestrati a fare: il terrorismo.

D’altra parte, forse è proprio quello che vuole la Turchia espansionista, poiché Erdogan è stato spiacevolmente sorpreso dall’intervento della Russia che ha impedito la completa vittoria neo-ottomana e l’ennesimo massacro di armeni nelle loro terre ancestrali. La firma del trattato di pace trilaterale tra Russia, Armenia e Azerbaigian ha escluso la Turchia, nonostante il coinvolgimento della Turchia sia stato cruciale per l’Azerbaigian.

Spetnaz, Forze speciali russe anti terrorismo

La strategia di insediare i terroristi così vicini al fianco meridionale critico della Russia, nelle immediate vicinanze del sempre instabile Caucaso settentrionale, potrebbe portare la Russia ad essere messa all’angolo, lasciandola senza altra scelta che intervenire direttamente, il che inevitabilmente porterebbe alla a una sconfitta del neo-ottomanismo, poiché l’Azerbaigian (e persino la stessa Turchia ) è, militarmente parlando, un nano rispetto al massiccio esercito russo.

E prima che qualcuno si assume che l’Azerbaijan e la Turchia sarebbe in grado di ripetere il successo di droni turchi israeliani e occidentali progettato, che hanno usato contro i militari obsoleti di Artsakh , il recente dispiegamento russo di sistemi di guerra elettronica avanzati nella regione sarà sicuramente in grado di annullare questo vantaggio. A parte questo, la stessa Russia ha avuto un enorme successo nello sviluppo dei propri droni armati .

Fonte: Fort Russ

Traduzione: L.Lago