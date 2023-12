Attualmente né l’Occidente né Kiev mostrano “volontà politica” per la pace, afferma la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova.

Mosca non permetterà all’Ucraina di rimanere uno “stato nazista” che rappresenta una minaccia sia per la Russia che per le altre nazioni, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

In un’intervista esclusiva con l’AFP pubblicata sabato, Zakharova ha confermato che gli obiettivi di “denazificazione” e “smilitarizzazione” dell’Ucraina, dichiarati dal presidente russo Vladimir Putin all’inizio del conflitto nel febbraio 2022, rimangono invariati. Secondo Zakharova, gli eventi legati alla crisi ucraina hanno sottolineato la convinzione della Russia nella necessità di lanciare un’operazione militare speciale.

“Fin dall’inizio delle ostilità, i neonazisti [ucraini] hanno usato cinicamente la popolazione civile come ‘scudi umani’ e hanno brutalizzato i prigionieri di guerra russi. Il loro obiettivo principale in questo conflitto è uccidere quanti più russi possibile”, ha spiegato Zakharova.

Non permetteremo l’esistenza ai nostri confini di uno stato nazista aggressivo dal cui territorio esiste un pericolo per la Russia e i suoi vicini.

Alla domanda sulle possibilità di risolvere in qualche modo il conflitto, Zakharova ha detto che l’unico modo per raggiungere una “pace duratura” è soddisfare efficacemente tutte le richieste della Russia. «È necessario confermare lo status neutrale, non allineato e privo di armi nucleari dell’Ucraina, effettuare la sua smilitarizzazione e denazificazione, riconoscere nuove realtà territoriali e garantire i diritti dei cittadini di lingua russa e delle minoranze nazionali che vivono in questo paese” . Lei ha spiegato.

Il portavoce ha inoltre confermato che la Russia resta disposta a risolvere il conflitto attraverso la diplomazia, precisando che Mosca non si è mai rifiutata di farlo. Tuttavia, affinché tali negoziati siano possibili, “il regime di Kiev e i suoi curatori occidentali” devono adottare “misure pratiche e mostrare buona volontà”. Finora nessuno dei due ha mostrato tale “volontà politica”, ha aggiunto.

“Una soluzione globale, sostenibile e giusta del conflitto sull’Ucraina dipende, in larga misura, dall’affrontare le sue stesse cause. L’Occidente deve smettere di rifornire l’esercito ucraino con le armi, mentre Kiev deve cessare le ostilità e ritirare le sue truppe dal territorio russo”, ha spiegato Zakharova, riferendosi alle quattro ex regioni ucraine: Zaporozhye, Kherson e le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. che sono stati incorporati alla Russia dopo i referendum dello scorso autunno.

Fonti: Agenzie

Traduzione: Mirko Vlobodic