“La Russia NON è il nemico”: dopo il fallimento in Afghanistan, il presidente ceco invita la NATO a concentrarsi sul terrorismo anziché su Mosca





Di Jonny Tickle

Il nemico della NATO non è la Russia, ma il terrorismo internazionale. È quanto afferma il presidente ceco Milos Zeman, che martedì ha parlato del fallimento del blocco militare guidato dagli americani nel sconfiggere i militanti talebani in Afghanistan.

I commenti di Zeman, dati al quotidiano di Praga “Parlamentní listy”, fanno eco alle osservazioni fornite dal presidente francese Emmanuel Macron nel novembre dello scorso anno, quando ha esortato i leader della NATO a spostare l’attenzione dalla Russia e dalla Cina, osservando che il terrorismo è un “nemico comune” per tutti nazioni.

Il leader ceco ha anche criticato la NATO per il fallimento “drammatico” in Afghanistan, ma ha osservato che ha sostenuto la guerra e la missione per sconfiggere il terrorismo islamico. Ha affermato di aver detto a entrambi i presidenti degli Stati Uniti Donald Trump e Joe Biden, durante i vertici della NATO, che il ritiro delle truppe era una “vigliaccheria”. La legittimità dell’esistenza del blocco atlantista è ora in discussione, ha detto.

Le critiche del presidente ceco alla Nato arrivano meno di una settimana dopo che militanti talebani sono entrati nella capitale afghana di Kabul e hanno dichiarato di aver preso il controllo dell’intera nazione. La situazione si è aggravata in seguito alla decisione di Washington di ritirare le sue truppe dal Paese.

NATO una alleanza in crisi

Zeman è un politico controverso nel suo paese d’origine ed è stato descritto sia pro-Russia che pro-Cina. All’inizio di quest’anno, un gruppo di senatori cechi ha rivelato che avrebbero preso in considerazione una causa contro il presidente dopo aver espresso dubbi sulle accuse secondo cui un’operazione del servizio di sicurezza russo era stata coinvolta nell’esplosione di un deposito di munizioni nel 2014.

La scorsa settimana, il quotidiano moscovita Vedomosti ha rivelato che la Repubblica Ceca è diventata il più grande importatore di prodotti per la difesa russi in tutto il mondo, spendendo 683 milioni di dollari nella prima metà del 2021. Questa spesa arriva nonostante Praga sia stata inserita da Mosca nella sua lista ufficiale dei “paesi ostili”. ,’ insieme agli Stati Uniti e alla Lituania.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago