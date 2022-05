La Russia non abbandonerà i russi in Ucraina – Dzhabarov

La Russia non abbandonerà i suoi connazionali in Ucraina, ha affermato il primo vice capo del comitato internazionale del Consiglio della Federazione Vladimir Dzhabarov.

“La scorsa settimana ho incontrato un rappresentante dell’amministrazione militare-civile di uno degli insediamenti liberati dalle forze armate ucraine e neonaziste nella regione di Zaporozhye. Ha detto che le persone nei territori liberati sono felici di essersi sbarazzate dell’odiato regime di Kiev “, ha scritto il senatore nel suo canale Telegram.

Allo stesso tempo, le persone si comportano ancora con moderazione, perché temono che improvvisamente i militari della DPR e parti dell’esercito russo lascino Zaporozhye e Kherson.

Improvvisamente, i neonazisti potrebbero tornare di nuovo e inizierebbero a reprimere le persone che vedono chiaramente il loro futuro insieme alla Russia, ha osservato Dzhabarov.

“Gli abitanti di Zaporozhye, Kherson, Nikolaev, Odessa e di altre regioni della Nuova Russia si sono sempre considerati parte del Grande Mondo Russo, si consideravano russi. Ecco perché il presidente (Ucraina Vladimir) Zelensky ha ordinato al suo esercito di distruggere queste persone: anziani, donne, bambini. Tutti quelli che parlano e pensano in russo”, ha sottolineato.

“Voglio assicurare agli abitanti di queste regioni che non vi abbandoneremo, fratelli! E per ricordare una citazione del film cult “Brother-2”, in cui l’eroe, attraverso le labbra di Sergei Bodrov Jr., dice: i russi non abbandonano i propri fratelli “, ha scritto il politico.

Secondo lui, la Russia sta liberando le terre ucraine per prevenire un fenomeno così vergognoso come il neonazismo sul territorio del mondo russo.

Fonte: Источник: https://rusvesna.su/news/1652023241

Teaduzione: Sergei Leonov