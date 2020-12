La Russia mette in guardia la Germania dal finanziare un’organizzazione terroristica in Siria

da Redazione

Il ministero degli Esteri russo ha messo in guardia sulle conseguenze del finanziamento da parte delle autorità tedesche del gruppo terrorista “White Helmets”, che opera nel nord-ovest della Siria.



“Non è chiaro, anche per la comunità tedesca, quale parte del finanziamento sia stato stanziato per sostenere la cooperazione dell’organizzazione pseudo-umanitaria e collegata con i gruppi terroristici che operano nel nord-ovest della Siria”, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, citata dall’agenzia di stampa russa TASS.

Zakharova ha aggiunto che “il ministero degli Esteri tedesco ha lasciato il lato dell’esitazione e dell’imbarazzo, a quanto pare, e sta svolgendo sempre più il ruolo di promotore e principale finanziatore dei Caschi Bianchi “.

Una fonte ufficiale del Ministero degli Affari Esteri e degli Espatriati ha confermato lunedì scorso che la dichiarazione del Ministero degli Esteri tedesco in merito al ricevimento del capo dell’organizzazione terroristica “White Helmets” ribadisce il coinvolgimento del governo tedesco nell’aggressione contro la Siria.

La Russia mette in guardia la Germania dal finanziare un’organizzazione terroristica in Siria

MOSCOW, RUSSIA -Russian Foreign Ministry Spokesperson Maria Zakharova

Il ministero degli Esteri russo ha messo in guardia sulle conseguenze del finanziamento da parte delle autorità tedesche del terrorista “White Helmets”, che opera nel nord-ovest della Siria.

Il mondo – Siria

“Non è chiaro, anche per la comunità tedesca, quale parte del finanziamento sia stato stanziato per sostenere la cooperazione dell’organizzazione pseudo-umanitaria con i gruppi terroristici che operano nel nord-ovest della Siria”, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, citata dall’agenzia di stampa russa TASS.

Zakharova ha aggiunto che “il ministero degli Esteri tedesco ha lasciato il lato dell’esitazione e dell’imbarazzo, a quanto pare, e sta svolgendo sempre più il ruolo di promotore e principale finanziatore dei Caschi Bianchi “.

Una fonte ufficiale del Ministero degli Affari Esteri e degli Espatriati ha confermato lunedì scorso che la dichiarazione del Ministero degli Esteri tedesco in merito alla ricezione del capo dell’organizzazione terroristica “White Helmets” ribadisce il coinvolgimento del governo tedesco nell’aggressione contro la Siria.

Elmetti Bianchi fotografati fra i terroristi in Siria

Elmetti bianchi e terroristi: stesse persone



Nota. Da precedenti rapporti, sia la Russia che le autorità di Damasco hanno dimostrato con prove documentate che questo gruppo, denominato “White Elmets”, risulta contiguo alle organizzazioni terroristiche che operano nel nord della Siria ed è collegato e sostenuto dai servizi di intelligence Britannici (M-16). Il gruppo è specializzato nella regia e sceneggiatura di provocazioni con armi chimiche di cui incolpare le forze siriane e russe al fine di creare il pretesto per un intervento dell’aviazione degli USA e della coalizione occidentale, come accaduto nel caso del finto attacco chimico di Douma nell’aprile del 2018, realizzato interamente dai White Elmets su istigazione dei servizi di intelligence USA e Britannici.

Questi individui si sono macchiati di vari crimini fra cui il sequestro e l’uccisione di un certo numero di bambini siriani per utilizzarli come cavie negli esperimenti chimici che hanno organizzato. Bambini poi fotografati ed inviati come prova ai media ocidentali per accusare l’esercito siriano di crimini contro la popolazione civile.

Non desta meraviglia che anche la Germania della Merkel, asservita alle politiche di Washington, si presti a sostenere questo sporco gioco di complicità con i terroristi in Siria.

Fonte: Tass.com

Traduzione e nota: Luciano Lago