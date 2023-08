La Russia mette in guardia contro un possibile intervento militare in Niger

La minaccia di un intervento militare in Niger non contribuirà a un accordo, ha affermato la portavoce della diplomazia russa. Mosca ritiene fondamentale “impedire un ulteriore deterioramento” della situazione nel Paese.

La Russia ha messo in guardia contro il possibile intervento militare in Niger menzionato di recente dall’ECOWAS in reazione al rovesciamento del presidente Mohamed Bazoum da parte dei militari.

” Riteniamo che la minaccia dell’uso della forza contro uno Stato sovrano non aiuterà a disinnescare le tensioni e a risolvere la situazione nel Paese “, ha dichiarato il 2 agosto Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo.

La Russia ritiene essenziale ” impedire un ulteriore deterioramento della situazione nel Paese ” e auspica l’organizzazione di un ” dialogo nazionale “.

Mosca conta anche su azioni appropriate da parte dell’Unione africana e delle organizzazioni subregionali per una soluzione pacifica, ha affermato il diplomatico. Nella sua ricerca di una via d’uscita, Mosca parte dal principio di ” una soluzione africana ai problemi africani “, ha spiegato.

Questa è la seconda volta che la diplomazia russa reagisce agli eventi in Niger. Il 27 luglio, all’indomani del golpe di Niamey, Maria Zakharova ha invitato “ le parti in conflitto ad astenersi dall’uso della forza ea risolvere tutte le questioni controverse attraverso un dialogo pacifico e costruttivo ”. Inoltre, Mosca ha detto di contare sul ” rapido rilascio ” di Mohamed Bazoum.

Situazione in Niger

Dal 26 luglio il potere in Niger è nelle mani del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (CNSP), presieduto dal generale Abdourahamane Tiani. Questo capo della guardia presidenziale si è autoproclamato nuovo capo di stato, annunciando il rovesciamento di Mohamed Bazoum. Il 1° agosto il CNSP ha iniziato a fissare alcune nomine e ha riaperto le frontiere con cinque paesi.

Il presidente estromesso è detenuto a Niamey dal 26 luglio.

In risposta a questi eventi, l’ECOWAS ha chiesto il 30 luglio il ripristino, entro una settimana, dell’ordine costituzionale e il ritorno al potere di Mohamed Bazoum, eletto nel 2021. Se questi requisiti non sono soddisfatti, l’organizzazione si riserva il diritto di “prendere tutto misure necessarie “, che ” possono includere l’uso della forza “. Queste decisioni non sono state apprezzate dal Burkina Faso e dal Mali, ma anche dal capo del parlamento nigeriano.

fonte: Sputnik Africa

Traduzione: Gerard Trousson