La Russia manifesta timori di un possibile conflitto nucleare



Mosca spera che l’Armageddon atomico non sia in gioco

Una guerra nucleare sarebbe catastrofica per l’umanità e Mosca prega affinché la situazione tesa in Ucraina non si trasformi in questo, ha affermato uno dei massimi diplomatici russi dopo che il presidente Vladimir Putin ha messo l’arsenale del paese in massima allerta.

Parlando in una conferenza stampa alle Nazioni Unite lunedì, il rappresentante permanente della Russia Vasily Nebenzya ha risposto alle domande dei giornalisti sull’imminente pericolo di conflitto atomico.

“Per quanto riguarda l’uso delle armi nucleari, spero che Dio non lo permetterà”, ha detto.

Parlando in collegamento video alla conferenza di Ginevra sul disarmo di martedì, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che non ci sarebbe nessun vincitore se dovesse scoppiare una guerra nucleare.

L’alto diplomatico di Mosca ha anche espresso la speranza che un simile conflitto non avrebbe mai avuto luogo e ha invitato gli Stati Uniti a rimuovere le loro testate dall’Europa. Ha anche accusato Kiev di aver minacciato di violare il suo status di non nucleare.

“Per noi è inaccettabile che, contrariamente alle disposizioni fondamentali del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, gli armamenti atomici statunitensi siano ancora dislocati sul territorio di alcuni paesi europei”, ha rimarcato il funzionario.

Ha aggiunto che “i pericoli posti dal regime del [presidente ucraino Volodymyr] Zelensky ai paesi vicini e alla sicurezza internazionale sono aumentati in modo significativo dopo che le autorità di Kiev hanno giocato a giochi pericolosi relativi ai piani per acquisire le proprie armi nucleari”.

Missili ICBM russi

Domenica, Putin ha ordinato di mettere in allerta di combattimento le unità di terra del Paese, equipaggiate con missili balistici intercontinentali, nonché le navi delle flotte del Nord e del Pacifico. Ha spiegato che la decisione arriva sulla scia di “sanzioni illegittime ” contro Mosca e “dichiarazioni aggressive” da parte di funzionari statunitensi e dell’UE.

La Russia ha lanciato la sua operazione militare in Ucraina giovedì scorso dopo il discorso del presidente alla nazione. L’obiettivo dell’offensiva, secondo il Cremlino, è “proteggere il popolo [del Donbass] che è stato torturato per otto anni dal regime ucraino”. Dopo diversi giorni di combattimenti, Mosca e Kiev hanno tenuto lunedì il primo round di negoziati in Bielorussia. Ulteriori cicli di discussioni dovrebbero riprendere nel prossimo futuro.

Fonte: RT News

Traduzione: Luciano Lago