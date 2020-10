La Russia liscia il pelo alla Turchia nel modo sbagliato

da Redazione





di MK Bhadrakumar (*)

I due paesi sono ai ferri corti su una serie di questioni e le tensioni stanno aumentando.

Il cessate il fuoco mediato dalla Russia nel conflitto del Nagorno-Karabakh si è risolto nel nulla. L’Azerbaigian e l’Armenia hanno intensificato le loro operazioni militari.

Il quotidiano Izvestia ha riferito, citando esperti russi, che il conflitto continuerà senza l’intervento di terzi.

Questo sembra essere il pensiero anche a Mosca, come risulta dalle osservazioni di mercoledì del ministro degli Esteri Sergey Lavrov secondo cui il Cremlino non esclude la possibilità che gli osservatori militari russi possano essere inclusi nel meccanismo di controllo del cessate il fuoco in Nagorno-Karabakh.

Lavrov ha detto in un’intervista ai media: “Oggi non sono nemmeno i peacekeeper [che dovrebbero partecipare al meccanismo di verifica] ma gli osservatori militari, questo dovrebbe essere sufficiente. Pensiamo che sarebbe assolutamente corretto se questi fossero i nostri osservatori militari, ma l’ultima parola dovrebbe spettare alle parti.

“Senza dubbio, partiamo dalla premessa che sia Yerevan che Baku terranno conto della nostra alleanza, dei nostri rapporti di partnership strategica”.

In parole povere, la Russia si sta inserendo a nome del gruppo di Minsk e dà per scontato che Baku lo accetti come una mossa successiva in linea con la dichiarazione congiunta adottata nei colloqui a tre a livello di ministri degli esteri tra Lavrov e il suo Controparti armena e azera a Mosca il 9 ottobre.

Lavrov ha spiegato che il meccanismo di controllo del cessate il fuoco dovrebbe funzionare lungo la linea di contatto delle forze armene e azerbaigiane nel Nagorno-Karabakh. Ha rivelato che il presidente Vladimir Putin ha un approccio pratico e il ministro della Difesa Sergei Shoigu è in trattative con i ministri della difesa armeno e azero.



Mosca sta spingendo questa idea per evitare qualsiasi sviluppo catastrofico sul campo. Per citare Lavrov: “È necessario tenere subito una riunione delle forze armate per concordare il meccanismo di controllo del cessate il fuoco. Ho riconfermato i segnali corrispondenti letteralmente mezz’ora fa quando il ministro degli Esteri azero Jeyhun Bairamov mi ha chiamato al telefono.

“Stiamo inviando lo stesso segnale ai nostri colleghi armeni. Credo che questa sia ora la chiave per una cessazione sostenibile del fuoco che colpisce strutture civili del paese”.

Ma la rilevanza politica sta altrove: Mosca sta ignorando le pretese della Turchia di essere un attore nel Caucaso. L’Azerbaigian continua a dire che la Turchia dovrebbe essere coinvolta nei colloqui sulla regione separatista del Nagorno-Karabakh e che il conflitto non può essere risolto senza il coinvolgimento di Ankara.

Tuttavia Mosca lo sta ignorando.

In un’intervista con l’emittente turca Haberturk, il presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev ha dichiarato mercoledì che gli aerei F-16 turchi erano in Azerbaigian.

La Turchia non può apprezzare questa leggerezza. Non sorprende che Ankara abbia programmato una visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky questa settimana durante la quale verrà firmato un accordo di cooperazione militare turco-ucraina.

Sembra che siano in corso anche importanti accordi di armi, che erano stati discussi durante una visita a luglio del ministro della Difesa turco Hulusi Akar a Kiev.

È interessante notare che Defense News ha anche recentemente riferito che la Turchia spera di ottenere la tecnologia dei motori aeronautici dall’Ucraina. Secondo il rapporto , la Turchia vuole sviluppare una tecnologia del motore locale per varie piattaforme aeree che ha sviluppato.

Il rapporto ha citato una fonte turca secondo cui il produttore di motori ucraino SE Ivchenko-Progress sta producendo il motore AI-35 per alimentare il nuovo missile Gezgin indigeno della Turchia.

Questo potrebbe essere un grande progetto di difesa.

Erdogan in visita da Zelensky, in Ucraina

Defense News ha dichiarato: “SE Ivchenko-Progress, una sussidiaria del gigante ucraino della difesa Ukroboronprom, progetta e produce motori che alimentano 66 tipi di aerei in più di 100 paesi.

“La famiglia di motori AI-35 è stata costruita per alimentare sistemi aerei senza pilota ad alta velocità e missili da crociera avanzati. Gli analisti hanno descritto il Gezgin come simile al Tomahawk di fabbricazione americana. Il programma Gezgin è stato progettato per sviluppare capacità di attacco convenzionali a lungo raggio per piattaforme navali. Si pensa che questo nuovo missile abbia una portata di circa 1.000 chilometri “.

Mosca deve essere consapevole di questi sviluppi e, presumibilmente, sta espellendo la Turchia dal Caucaso in considerazione della sua capacità di creare ulteriori danni nel cortile della Russia. Lavrov nelle sue dichiarazioni pubbliche di mercoledì si è mostrato apertamente in disaccordo con la posizione della Turchia secondo cui una soluzione militare al conflitto del Karabakh è possibile.

Zelenskyj sarà fin troppo felice di invitare consiglieri militari turchi da dispiegare in Ucraina. Una dichiarazione a Kiev sulla sua visita ad Ankara ha affermato che l’accordo militare proposto con la Turchia “rifletterebbe una garanzia per la sicurezza e la pace nella regione del Mar Nero”.

Non c’è dubbio che il partenariato strategico tra Turchia e Ucraina infastidirà profondamente la Russia, poiché potrebbe influenzare il tenue equilibrio militare nella regione del Mar Nero in un momento in cui l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico sta affermando sempre più la sua presenza nella regione.

Ci sono un certo numero di cose che la Turchia può fare che possono creare grattacapi per la Russia in un momento in cui i legami di Mosca con l’Unione europea sono in profondo freddo. La cosa più importante è che cala il sipario sulla tradizionale cooperazione tra Russia e Ucraina nella regione del Mar Nero.

KIEV, UKRAINE -Il ministro dellaDifesa turco ricevuto dal suo omologo ucraino

La rottura turco-russa getterà le sue ombre sulla situazione siriana? Sicuramente, se Mosca vuole accendere il fuoco sulla Turchia, non c’è momento migliore di questo per lasciar andare le forze siriane in un’offensiva per riprendere il controllo di Idlib.

Ma questo potrebbe portare a una conflagrazione con conseguenze imprevedibili. Circa 12.000 soldati turchi sono dispiegati a Idlib in circa 140 basi.

È improbabile che gli Stati Uniti vengano in aiuto della Turchia a Idlib. Washington e Ankara sono ai ferri corti sugli sviluppi nel Mediterraneo orientale. In una dichiarazione di martedì, il Dipartimento di Stato americano ha deplorato la rinnovata attività di indagine turca in quel mare.

Ha esplicitamente avvertito la Turchia: “Coercizione, minacce, intimidazioni e attività militare non risolveranno le tensioni nel Mediterraneo orientale. Esortiamo la Turchia a porre fine a questa provocazione calcolata e ad avviare immediatamente colloqui esplorativi con la Grecia. Le azioni unilaterali non possono creare fiducia e non produrranno soluzioni durature “.

Ma il ministero degli Esteri turco ha semplicemente ignorato l’avvertimento degli Stati Uniti.

*MK Bhadrakumar è un ex diplomatico indiano.

Fonte: Asia Times

Traduzione: Luciano Lago