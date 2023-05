La Russia lancia un severo avvertimento dopo che gli Stati Uniti approvano gli attacchi ucraini in Crimea

di Tyler Duran

L’ambasciatore di Mosca negli Stati Uniti avverte il governo americano delle conseguenze di un attacco di Kiev alla Crimea.

La Russia ha emesso un altro severo avvertimento sui possibili attacchi ucraini alla Crimea.

“ Consideriamo gli attacchi a questo territorio come attacchi a qualsiasi altra regione della Federazione Russa.

È importante che gli Stati Uniti siano pienamente consapevoli della risposta russa ”, ha avvertito il 21 maggio l’ambasciatore di Mosca negli Stati Uniti, Anatoly Antonov . ( Il guardiano )

Questa dichiarazione segue una dichiarazione del consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan alla CNN .

Parlando dal vertice del G7 in Giappone questo fine settimana, ha detto:

” Non abbiamo imposto limiti all’Ucraina in modo che potesse colpire il suo territorio…

Quello che abbiamo detto è che non permetteremo all’Ucraina di utilizzare i sistemi americani per attaccare la Russia. Per noi la Crimea è Ucraina. ( CNN )

Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti

Tuttavia, gli Stati Uniti hanno sempre negato di consentire all’Ucraina di utilizzare armi avanzate fornite dagli Stati Uniti per lanciare tali attacchi.

Jake Sullivan: via libera attacchi contro la Crimea

In risposta, Antonov ha dichiarato su Telegram:

“ … L’approvazione incondizionata degli attacchi alla Crimea con armi americane e altre armi occidentali, nonché la decisione degli alleati occidentali di fornire aerei a reazione all’Ucraina, dimostra chiaramente che gli Stati Uniti non sono mai stati interessati alla pace. »

Ha messo in guardia l’amministrazione statunitense dal dare ” giudizi avventati ” sulla Crimea, in particolare per quanto riguarda la ” benedizione ” del regime di Kiev per gli ” attacchi aerei ” sulla penisola.

Secondo i media statali russi, altri funzionari del Cremlino si sono espressi in modo ancora più energico, avvertendo che potrebbe addirittura verificarsi un disastro nucleare :

Le osservazioni di Sullivan hanno anche suscitato indignazione da parte del vice primo ministro della Crimea Georgy Muradov, il quale ha ritenuto che consentendo all’Ucraina di utilizzare aerei di fabbricazione americana per prendere di mira la penisola, la Casa Bianca avesse “accettato di iniziare una guerra nucleare” .

Il funzionario ha ricordato che la Crimea ospita la flotta russa del Mar Nero:

“Un attacco a uno dei pilastri della sicurezza strategica della Russia obbliga legalmente il nostro Paese a utilizzare tutti i mezzi disponibili per evitare che venga minato”. ( Russia Oggi )

La Russia ha anche recentemente accusato le forze ucraine di utilizzare razzi a lungo raggio forniti dal Regno Unito, in grado di colpire all’interno della Russia.

Questo è anche motivo di preoccupazione per quanto riguarda una possibile escalation diretta tra Russia e NATO:

“ I missili Storm Shadow, che hanno una gittata di oltre 250 chilometri, danno all’Ucraina la capacità di colpire bene dietro le linee del fronte russe e fino alla Crimea occupata da Mosca”, ha affermato l’agenzia statale statunitense RFERL., aggiungendo :

“ Secondo i media britannici, Kiev ha promesso di non utilizzare i missili per colpire all’interno del territorio russo. » RFERL – Radio Europa Libera Radio Libertà

fonte: ZeroHedge

Traduzione: Gerard Trousson